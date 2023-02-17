В Гааге создадут Реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией

Правительство Нидерландов официально дало согласие на предложение Украины о создании международной организации – Реестра ущерба, нанесенного Украине российской агрессией, она будет располагаться в Гааге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

"Реестр станет первым компонентом всеобъемлющего репарационного механизма, предусматривающего создание компенсационной комиссии, которая будет рассматривать индивидуальные заявления от граждан, компаний и государства о компенсации нанесенного Россией ущерба. Также должен быть создан Компенсационный фонд, который будет накапливать средства для выплат, в том числе за счет конфискованных российских активов", – написала Мудрая.

Она отметила, что Совет Европы также предложил помощь в создании реестра и работе по внедрению Компенсационного механизма.

"Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич уже акцентировала внимание на том, что Совет Европы имеет большой опыт создания реестров, в частности в свете практики Европейского суда по правам человека и процесса надзора за его решениями. Поэтому, возможно, Совет Европы тоже будет активно сотрудничать с нами в вопросах компенсаций", - добавила заместитель министра.

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