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Гаага (295) реестр (308) убытки (372)

В Гааге создадут Реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией

суд

Правительство Нидерландов официально дало согласие на предложение Украины о создании международной организации – Реестра ущерба, нанесенного Украине российской агрессией, она будет располагаться в Гааге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

"Реестр станет первым компонентом всеобъемлющего репарационного механизма, предусматривающего создание компенсационной комиссии, которая будет рассматривать индивидуальные заявления от граждан, компаний и государства о компенсации нанесенного Россией ущерба. Также должен быть создан Компенсационный фонд, который будет накапливать средства для выплат, в том числе за счет конфискованных российских активов", – написала Мудрая.

Она отметила, что Совет Европы также предложил помощь в создании реестра и работе по внедрению Компенсационного механизма.

"Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич уже акцентировала внимание на том, что Совет Европы имеет большой опыт создания реестров, в частности в свете практики Европейского суда по правам человека и процесса надзора за его решениями. Поэтому, возможно, Совет Европы тоже будет активно сотрудничать с нами в вопросах компенсаций", - добавила заместитель министра.

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17.02.2023 18:40 Ответить
а толку
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17.02.2023 18:45 Ответить
Механізму, поки що немає
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17.02.2023 18:46 Ответить
это тоже, что и вступление в нато и евросоюз
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17.02.2023 19:15 Ответить
Репарації будуть виплачуватися десятиліттями і протягом всього цього часу буде інфляція. Її необхідно враховувати і вбудувати в механізм нарахування виплат кацапам (всім субєктам федерації + Білорусь) на відбудову України.
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17.02.2023 18:51 Ответить
так само як з боінгом... вирощуйте тюльпани-краще виходить
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17.02.2023 18:55 Ответить
Боїнг лізінговий, власник пред'явив.
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17.02.2023 18:56 Ответить
пасажири теж лізінгові? не знав
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17.02.2023 19:11 Ответить
А хто буде від України - Шмигль чи Гетьманчиков ? Обломилось таки ,,,ОПі.
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17.02.2023 18:57 Ответить
 
 