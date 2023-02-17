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У Гаазі створять Реєстр збитків, завданих Україні російською агресією

суд

Уряд Нідерландів офіційно дав згоду на пропозицію України щодо створення міжнародної організації – Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією, він розташовуватиметься в Гаазі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

"Реєстр стане першим компонентом всеосяжного репараційного механізму, що передбачатиме створення компенсаційної комісії, яка розглядатиме індивідуальні заяви від громадян, компаній і держави про компенсацію завданих Росією збитків. Також має бути створено Компенсаційний фонд, який накопичуватиме кошти для виплат, зокрема за рахунок конфіскованих російських активів", - написала Мудра.

Вона зазначила, що Рада Європи також запропонувала допомогу в створенні реєстру та роботі над упровадженням Компенсаційного механізму.

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"Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич уже акцентувала на тому, що Рада Європи має великий досвід створення реєстрів, зокрема у світлі практики Європейського суду з прав людини та процесу нагляду за його рішеннями. Тож, можливо, Рада Європи теж буде активно співпрацювати з нами в питаннях компенсацій", - додала заступниця міністра.

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Гаага (315) реєстр (852) збитки (1431)


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17.02.2023 18:40 Відповісти
а толку
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17.02.2023 18:45 Відповісти
Механізму, поки що немає
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17.02.2023 18:46 Відповісти
это тоже, что и вступление в нато и евросоюз
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17.02.2023 19:15 Відповісти
Репарації будуть виплачуватися десятиліттями і протягом всього цього часу буде інфляція. Її необхідно враховувати і вбудувати в механізм нарахування виплат кацапам (всім субєктам федерації + Білорусь) на відбудову України.
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17.02.2023 18:51 Відповісти
так само як з боінгом... вирощуйте тюльпани-краще виходить
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17.02.2023 18:55 Відповісти
Боїнг лізінговий, власник пред'явив.
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17.02.2023 18:56 Відповісти
пасажири теж лізінгові? не знав
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17.02.2023 19:11 Відповісти
А хто буде від України - Шмигль чи Гетьманчиков ? Обломилось таки ,,,ОПі.
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17.02.2023 18:57 Відповісти
 
 