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Киев (24773) Киевская область (3927) ДТЭК (503) отключение света (398)

На выходных в Киеве и области возможны стабилизационные отключения света, - ДТЭК

світло

18-19 февраля в некоторых районах столицы могут быть стабилизационные отключения по графику в связи с проведением ремонтных работ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает ДТЭК

Как отмечается, ограничения возможны:

- в субботу: С 9:00 до 22:00 в части Левого берега и Голосеевском районе.

- в воскресенье: С 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.

"Из-за ремонтов в Киевской области отключения по графикам возможны в части Бучанского района. На выходных электроснабжение будет ограничиваться с 6:00 до 22:00", - отметили в ДТЭК.

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Розумєм: одразу не відвикнеш!
Ги...
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17.02.2023 19:34 Ответить
Аудиторы уехали ?
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17.02.2023 19:45 Ответить
с "уяли уродцы?
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17.02.2023 19:58 Ответить
отключений нет... теперь это будет называться "ремонт", часов на 5-7
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17.02.2023 20:14 Ответить
Байдуже. За цей тиждень без вимкнень я готовий співати оди нашим героїчним енергетикам. А 4 години без світла акумулятор нормально потягне.
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17.02.2023 21:19 Ответить
 
 