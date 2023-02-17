На выходных в Киеве и области возможны стабилизационные отключения света, - ДТЭК

18-19 февраля в некоторых районах столицы могут быть стабилизационные отключения по графику в связи с проведением ремонтных работ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает ДТЭК

Как отмечается, ограничения возможны:

- в субботу: С 9:00 до 22:00 в части Левого берега и Голосеевском районе.

- в воскресенье: С 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.

"Из-за ремонтов в Киевской области отключения по графикам возможны в части Бучанского района. На выходных электроснабжение будет ограничиваться с 6:00 до 22:00", - отметили в ДТЭК.

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