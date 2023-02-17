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Новини
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На вихідних у Києві та області можливі стабілізаційні відключення світла, - ДТЕК

світло

18-19 лютого в деяких районах столиці можуть бути стабілізаційні відключення за графіками у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі  повідомляє ДТЕК

Як зазнаяається, обмеження можливі:

 - у суботу: З 9:00 до 22:00 в частині Лівого берега та в Голосіївському районі.

- у неділю: З 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

"Через ремонти на Київщині відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00", - зауважили в ДТЕК.

Також читайте: Відключення електроенергії на вихідних не заплановано, - Міненерго

Автор: 

Київ (19520) Київська область (4039) ДТЕК (1982) відключення світла (1089)


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Розумєм: одразу не відвикнеш!
Ги...
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17.02.2023 19:34 Відповісти
Аудиторы уехали ?
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17.02.2023 19:45 Відповісти
с "уяли уродцы?
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17.02.2023 19:58 Відповісти
отключений нет... теперь это будет называться "ремонт", часов на 5-7
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17.02.2023 20:14 Відповісти
Байдуже. За цей тиждень без вимкнень я готовий співати оди нашим героїчним енергетикам. А 4 години без світла акумулятор нормально потягне.
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17.02.2023 21:19 Відповісти
 
 