На вихідних у Києві та області можливі стабілізаційні відключення світла, - ДТЕК

18-19 лютого в деяких районах столиці можуть бути стабілізаційні відключення за графіками у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє ДТЕК

Як зазнаяається, обмеження можливі:

- у суботу: З 9:00 до 22:00 в частині Лівого берега та в Голосіївському районі.

- у неділю: З 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

"Через ремонти на Київщині відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00", - зауважили в ДТЕК.

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