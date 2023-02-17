Украина успешно прошла миссию МВФ
В Варшаве в пятницу, 17 февраля, завершилась Миссия Международного валютного фонда для подготовки к пересмотру мониторинговой программы – сотрудники Фонда и украинские власти достигли договоренностей на уровне персонала.
Об этом говорится в релизе на сайте МВФ, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Экономическую правду.
"Это соглашение, которое должно одобрить руководство МВФ, открывает путь к началу обсуждения полноценной программы, поддерживаемой Фондом", - говорится в тексте.
Глава Миссии Гэвин Грэй в конце обсуждений заявил, что благодаря совместным усилиям украинского правительства и Национального банка выполнены все количественные и индикативные задачи на конец декабря, а также все пять структурных показателей на конец января.
Среди них – подача в парламент пакета налоговых законов, направленных на увеличение поступлений, принятие мер Министерством финансов по устранению задолженности, разработка концептуальной записки для системы социальной защиты, создание наблюдательного совета "Нафтогаза" и согласование ключевых элементов диагностики банковского сектора.
Грей констатировал, что в 2022 году украинская экономика сократилась на 30% меньше, чем ожидалось ранее, а инфляция начала замедляться. В то же время, ближайшая перспектива ухудшилась после утверждения миссии в декабре, в том числе из-за атак на критическую инфраструктуру. Однако экономика приспосабливается и в течение года ожидается постепенное экономическое восстановление.
"Своевременная оказание значительной внешней поддержки была критически важна для макроэкономической стабильности, и крупномасштабные выплаты будут оставаться важными в 2023 году и в дальнейшем для покрытия потребностей в финансировании и содействия обеспечению стабильности. Усилия по расширению выпуска облигаций на внутреннем рынке облигаций должны продолжаться, чтобы обеспечить стабильное финансирование и устранить зависимость от монетарного финансирования", – добавил глава миссии.
В МВФ также отметили, что Нацбанк взвешенно реагирует на избыток ликвидности в банковской системе.
"С начала войны широкомасштабные чрезвычайные меры, предпринятые в условиях военного положения, помогли сохранить финансовую стабильность. Сейчас идет подготовка к постепенной отмене чрезвычайных мер с целью приведения местных норм в соответствие с международными стандартами", - добавил Гэвин Грей.
Он подчеркнул, что полноценная программа МВФ поддержала бы усилия украинского правительства по вступлению в ЕС. В частности, необходимо продвигать реформаторские инициативы по повышению производительности и конкурентоспособности бизнеса, чтобы помочь заложить основу для прочного послевоенного роста на фоне прогресса на пути вступления в ЕС.
"Власть достигает прогресса в реформах, направленных на укрепление государственного управления, борьбу с коррупцией и верховенство права, а также закладывает основы для послевоенного роста, хотя повестка дня реформ в этих сферах остается важной", - добавил представитель Фонда.
В процессе послевоенного восстановления важную роль будет играть государственный сектор, а меры по повышению эффективности и прозрачности государственных финансов и управления будут критически важны.
Также в МВФ ожидают, что к восстановлению Украины присоединится и частный сектор.
"Миссия встретилась с главой НБУ Пышным и министром финансов Марченко и другими высокопоставленными государственными чиновниками и хотела бы поблагодарить власти за открытые и конструктивные дискуссии. Персонал МВФ надеется на продолжение тесного сотрудничества в ближайшие недели", – резюмировал глава миссии.
Пожалуйста, подождите...
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Все йде по плану... не нації звісно ...
"Зміцнення державного управління" - це вони про намагання узурпації влади?
"Боротьба з корупцією" - це про вистави "кварталу" з обшуками за 30 хвилин?
"Верховенство права" - це вони про вимкнення "Прямого", "5" та "Еспресо" без рішення суду?
Якщо так, то Угорщина - най європейніша країна Старого світу, а московія та КимЧенИнія - взірець демократії і свободи у світі!
поведінка схожа
або він глухосліпий....
- діти, задача, було державного боргу 60 млрд дол в 2015 році
За кожен рік з 2015 по 2021 сплачували 450 млрд гривен за курсом 25 грн дол
Скільки залишилост боргу на 2022 рік?
Остапе, яка твоя відповідь, з поясненням?
- моя відповідь..
РІШЕННЯ
спочатку визначимо, скільки дол сплачувалося згідно ЗУ Про Держбюджет 2015-2021
450/25=18 млрд
Далі помножимо на кількість років, 6 *18=98 мільярдів. Це ми знайшли скільки виплатили всього за 6 років.
- так Остапе, продовжуй...
Ну а далі...
Щоб знайти, скільки залишилося виплатити боргу, треба від того, скільки було, відняти , скільки за ці роки всього виплатили.
60-98=-38 млрд...
мм..
- Марь Іванна, не залишилося боргу, вже навіть переплата 38 млрд?
- Неправильно, два бала тобі, Остапе!
Так, Вовочка...яка правильна відповідь?
Зараз...
60-98=86
На кінець грудня 2021 року державний борг України становив 2,36 трлн грн, або 86,61 млрд доларів !
- молодець! 12 балів тобі!
А ти, Остапе, вчи математику, краще! Репетитор тобі треба!
От така ситуація.
Одна надія, що поборемо корупцію, та поставимо всіх підприємців бізнесменів громадян та чиновників під контроль, під касові апарати, під декларування, та все ж такі віддамо всі ці борги ціною сплати великих податків, віддамо хоча б років за 50...
P.S.
Наступного року на обслуговування державного боргу спрямовуватиметься кожна четверта гривня доходів бюджету.
Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, презентуючи у Верховній Раді Висновки за результатами експертизи проєкту Закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік», повідомили Укрінформу в https://www.facebook.com/rp.gov.ua/posts/pfbid02SyMwXBUMUCUiXb8M18MzMcyVLigbUHnGfj9SXDgqqVfVvPLws4NNtUt4dhPHGFxPl пресслужбі відомства .