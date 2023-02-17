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Україна успішно пройшла місію МВФ

мвф

У Варшаві в п’ятницю, 17 лютого, завершилась Місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми - співробітники Фонду та українська влада досягли домовленостей на рівні персоналу.

Про це йдеться в релізі на сайті МВФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Ця угода, яку має схвалити керівництво МВФ, відкриває шлях до початку обговорення повноцінної програми, що підтримується Фондом", - йдеться в тексті.

Голова Місії Гевін Грей наприкінці обговорень заявив, що завдяки спільним зусиллям українського уряду та Національного банку виконано всі кількісні та індикативні завдання на кінець грудня, а також усі п’ять структурних контрольних показників на кінець січня.

Серед них – подання до парламенту пакету податкових законів, спрямованих на збільшення надходжень, вжиття заходів Міністерством фінансів щодо усунення заборгованості, розробка концептуальної записки для системи соціального захисту, створення наглядової ради "Нафтогазу" та узгодження ключових елементів діагностики банківського сектора.

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Грей констатував, що у 2022 році українська економіка скоротилася на 30%, менше ніж очікувалося раніше, а інфляція почала сповільнюватися. Водночас найближча перспектива погіршилася після затвердження місії в грудні, в тому числі через атаки на критичну інфраструктуру. Проте економіка пристосовується, і протягом року очікується поступове економічне відновлення.

"Вчасне надання значної зовнішньої підтримки було критично важливим для макроекономічної стабільності, і великомасштабні виплати залишатимуться важливими у 2023 році та надалі для покриття потреб у фінансуванні та сприяння забезпеченню стабільності. Зусилля щодо розширення випуску облігацій на внутрішньому ринку облігацій повинні продовжуватися, щоб забезпечити стабільне фінансування та усунути залежність від монетарного фінансування", - додав глава місії.

У МВФ також зауважили, що Нацбанк виважено реагує на надлишок ліквідності в банківській системі

"З початку війни широкомасштабні надзвичайні заходи, запроваджені в умовах воєнного стану, допомогли зберегти фінансову стабільність. Зараз триває підготовка до поступового скасування надзвичайних заходів з метою приведення місцевих норм у відповідність до міжнародних стандартів", - додав Гевін Грей.

Він наголосив, що повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля українського уряду щодо вступу в ЄС. Зокрема, необхідно просувати реформаторські ініціативи для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності бізнесу, щоб допомогти закласти основу для міцного післявоєнного зростання на тлі прогресу на шляху вступу до ЄС.

"Влада досягає прогресу в реформах, спрямованих на зміцнення державного управління, боротьбу з корупцією та верховенство права, а також закладає основи для післявоєнного зростання, хоча порядок денний реформ у цих сферах залишається важливим", - додав представник Фонду.

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У процесі післявоєнного відновлення важливу роль відіграватиме державний сектор, а заходи щодо підвищення ефективності та прозорості державних фінансів та управління будуть критично важливими.

Також в МВФ очікуються, що до відбудови України долучиться й приватний сектор.

"Місія зустрілася з головою НБУ Пишним і міністром фінансів Марченком та іншими високопоставленими державними посадовцями і хотіла б подякувати владі за відкриті та конструктивні дискусії. Персонал МВФ сподівається на продовження тісної співпраці в найближчі тижні", - резюмував голова місії.

Автор: 

кредит (3835) МВФ (3072)


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Топ коментарі
+3
Радісна новина - на тєлємарафони і пенсії суддям гроші будуть.
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17.02.2023 21:52
+3
Новость для 73%,"все хорошо прекрасная маркиза",что там действительно,узнаем из западных СМИ.
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17.02.2023 21:53
+2
Тобто яйця то ще дешеві?
________
Все йде по плану... не нації звісно ...
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17.02.2023 21:35
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Тобто яйця то ще дешеві?
________
Все йде по плану... не нації звісно ...
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17.02.2023 21:35 Відповісти
Всьо, вирубайте світло.
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17.02.2023 21:36 Відповісти
"Влада досягає прогресу в реформах, спрямованих на зміцнення державного управління, боротьбу з корупцією та верховенство права..." Джерело:

"Зміцнення державного управління" - це вони про намагання узурпації влади?
"Боротьба з корупцією" - це про вистави "кварталу" з обшуками за 30 хвилин?
"Верховенство права" - це вони про вимкнення "Прямого", "5" та "Еспресо" без рішення суду?

Якщо так, то Угорщина - най європейніша країна Старого світу, а московія та КимЧенИнія - взірець демократії і свободи у світі!
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17.02.2023 21:42 Відповісти
Радісна новина - на тєлємарафони і пенсії суддям гроші будуть.
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17.02.2023 21:52 Відповісти
Новость для 73%,"все хорошо прекрасная маркиза",что там действительно,узнаем из западных СМИ.
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17.02.2023 21:53 Відповісти
а Гевін Грей це не батько Саші Грей???
поведінка схожа
або він глухосліпий....
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17.02.2023 22:18 Відповісти
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17.02.2023 22:47 Відповісти
"Серед них - подання до парламенту пакету податкових законів, спрямованих на збільшення надходжень" і в той же час "Грей констатував, що у 2022 році українська економіка скоротилася на 30%"... тобто економіка впала, тому потрібно збирати більше з українців податків
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18.02.2023 10:39 Відповісти
Вчителька математики в школі третій клас

- діти, задача, було державного боргу 60 млрд дол в 2015 році

За кожен рік з 2015 по 2021 сплачували 450 млрд гривен за курсом 25 грн дол

Скільки залишилост боргу на 2022 рік?

Остапе, яка твоя відповідь, з поясненням?

- моя відповідь..

РІШЕННЯ

спочатку визначимо, скільки дол сплачувалося згідно ЗУ Про Держбюджет 2015-2021

450/25=18 млрд

Далі помножимо на кількість років, 6 *18=98 мільярдів. Це ми знайшли скільки виплатили всього за 6 років.

- так Остапе, продовжуй...

Ну а далі...

Щоб знайти, скільки залишилося виплатити боргу, треба від того, скільки було, відняти , скільки за ці роки всього виплатили.

60-98=-38 млрд...

мм..

- Марь Іванна, не залишилося боргу, вже навіть переплата 38 млрд?

- Неправильно, два бала тобі, Остапе!

Так, Вовочка...яка правильна відповідь?

Зараз...

60-98=86

На кінець грудня 2021 року державний борг України становив 2,36 трлн грн, або 86,61 млрд доларів !

- молодець! 12 балів тобі!

А ти, Остапе, вчи математику, краще! Репетитор тобі треба!

От така ситуація.
Одна надія, що поборемо корупцію, та поставимо всіх підприємців бізнесменів громадян та чиновників під контроль, під касові апарати, під декларування, та все ж такі віддамо всі ці борги ціною сплати великих податків, віддамо хоча б років за 50...

P.S.

Наступного року на обслуговування державного боргу спрямовуватиметься кожна четверта гривня доходів бюджету.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, презентуючи у Верховній Раді Висновки за результатами експертизи проєкту Закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік», повідомили Укрінформу в https://www.facebook.com/rp.gov.ua/posts/pfbid02SyMwXBUMUCUiXb8M18MzMcyVLigbUHnGfj9SXDgqqVfVvPLws4NNtUt4dhPHGFxPl пресслужбі відомства .
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18.02.2023 13:25 Відповісти
Что что прошла?
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18.02.2023 22:56 Відповісти
 
 