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Германия (6732) США (24862) военные учения (3437) ВСУ (6275)

Первая группа украинских военных завершила обучение на базе США в Германии

навчання

Пентагон сообщил, что первая группа украинских военных завершила обучение на американской базе в Германии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Пета Райдера, первая группа из 635 украинцев уже завершила обучение на полигоне Графенвер. Кроме того, украинский батальон также тренировался на боевой машине пехоты Bradley.

Вторая группа уже проходит пятинедельный курс, в рамках которого военнослужащих будут обучать маневровой, медицинской и базовой военной подготовке.

Учения начались в середине января и являются частью расширенной программы США по подготовке украинских военных к ведению боевых действий.

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Ранее США предлагали менее масштабные учения по отдельным системам вооружения, например ракетные пусковые установки HIMARS. Переход к обучению на уровне батальонов ознаменовал значительное расширение усилий США по подготовке украинцев к продолжительной войне.

Вторая группа из 710 украинских военнослужащих уже приступила к обучению на полигоне Графенвер. Военнослужащие будут тренироваться на боевой машине пехоты Bradley и самоходной гаубице M109 Paladin.

Кроме того, на следующей неделе еще 890 украинских военнослужащих приступят к тренировкам на боевых машинах Stryker.
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Дякуемо. З Богом.
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17.02.2023 22:54 Ответить
Хлопці класні на фото.
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17.02.2023 23:07 Ответить
НАТО-стандарт!!!
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17.02.2023 23:41 Ответить
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18.02.2023 01:08 Ответить
Хлопці там на сході своєю кров'ю і життями дають Вам можливість навчатись. Поспішіть, вони на Вас надіються і чекають
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18.02.2023 02:20 Ответить
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18.02.2023 04:31 Ответить
https://youtu.be/1nUmv0R4v6M ...

Отнимали крутое озброєння від НАТО...👍✊💪🥇🥇🥇 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊✊✊💯👍 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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18.02.2023 04:48 Ответить
https://youtu.be/OmsXSk5VCXc ...

Юрий Бутусов допросил украинского оператора дрона.. типа покажи как ты мочишь в сортире рюZZkих обезьян....👺👹🦍🔥💥😁
Файна праця
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
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18.02.2023 07:26 Ответить
Це не того, що 500 орків за час війни відправив до кобздона? Він наразі набиває команду
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18.02.2023 08:04 Ответить
 
 