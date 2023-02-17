Первая группа украинских военных завершила обучение на базе США в Германии

Пентагон сообщил, что первая группа украинских военных завершила обучение на американской базе в Германии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Пета Райдера, первая группа из 635 украинцев уже завершила обучение на полигоне Графенвер. Кроме того, украинский батальон также тренировался на боевой машине пехоты Bradley.

Вторая группа уже проходит пятинедельный курс, в рамках которого военнослужащих будут обучать маневровой, медицинской и базовой военной подготовке.

Учения начались в середине января и являются частью расширенной программы США по подготовке украинских военных к ведению боевых действий.

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Ранее США предлагали менее масштабные учения по отдельным системам вооружения, например ракетные пусковые установки HIMARS. Переход к обучению на уровне батальонов ознаменовал значительное расширение усилий США по подготовке украинцев к продолжительной войне.

Вторая группа из 710 украинских военнослужащих уже приступила к обучению на полигоне Графенвер. Военнослужащие будут тренироваться на боевой машине пехоты Bradley и самоходной гаубице M109 Paladin.

Кроме того, на следующей неделе еще 890 украинских военнослужащих приступят к тренировкам на боевых машинах Stryker.