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Новини
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Перша група українських військових завершила навчання на базі США в Німеччині

навчання

Пентагон повідомив, що перша група українських військових завершила навчання на американській базі в Німеччині.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

Згідно із заявою прессекретаря Пентагону Пета Райдера, перша група з 635 українців вже завершила навчання на полігоні Графенвер. Крім іншого, український батальйон також тренувався на бойовій машині піхоти Bradley.

Друга група вже проходить п'ятитижневий курс, в рамках якого військовослужбовців навчатимуть маневрової, медичної та базової військової підготовки.

Навчання розпочалися в середині січня і є частиною розширеної програми США з підготовки українських військових до ведення бойових дій.

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Раніше США пропонували менш масштабні навчання з окремих систем озброєння, як-от ракетні пускові установки HIMARS. Перехід до навчання на рівні батальйонів ознаменував значне розширення зусиль США з підготовки українців до довготривалої війни.

Друга група з 710 українських військовослужбовців вже розпочала навчання на полігоні Графенвер. Військовослужбовці тренуватимуться на бойовій машині піхоти Bradley і самохідній гаубиці M109 Paladin.

Крім того, наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть тренування на бойових машинах Stryker.

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Автор: 

Німеччина (7374) США (22979) військові навчання (2776) ЗСУ (7569)


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Дякуемо. З Богом.
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17.02.2023 22:54 Відповісти
Хлопці класні на фото.
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17.02.2023 23:07 Відповісти
НАТО-стандарт!!!
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17.02.2023 23:41 Відповісти
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18.02.2023 01:08 Відповісти
Хлопці там на сході своєю кров'ю і життями дають Вам можливість навчатись. Поспішіть, вони на Вас надіються і чекають
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18.02.2023 02:20 Відповісти
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18.02.2023 04:31 Відповісти
https://youtu.be/1nUmv0R4v6M ...

Отнимали крутое озброєння від НАТО...👍✊💪🥇🥇🥇 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊✊✊💯👍 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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18.02.2023 04:48 Відповісти
https://youtu.be/OmsXSk5VCXc ...

Юрий Бутусов допросил украинского оператора дрона.. типа покажи как ты мочишь в сортире рюZZkих обезьян....👺👹🦍🔥💥😁
Файна праця
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
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18.02.2023 07:26 Відповісти
Це не того, що 500 орків за час війни відправив до кобздона? Він наразі набиває команду
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18.02.2023 08:04 Відповісти
 
 