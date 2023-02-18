На Прикарпатье выявлены многочисленные нарушения в местах проживания внутренних переселенцев, - Лубинец

В Ивано-Франковской области обнаружили многочисленные нарушения в местах, где проживают переселенцы.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проверили несколько мест проживания наших ВПЛ. Есть такие, которые не отвечают элементарным санитарным условиям: температура внутри 10 градусов, плесень, протекает крыша. Есть много случаев, когда нет отдельных помещений для детей, женщин и мужчин. То есть все проживают в общих помещениях" ", – отметил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что Департамент мониторинга прав граждан проверили более 20 мест компактного поселения переселенцев в области и только 6 из них находились в надлежащем состоянии.

"На наш взгляд, есть очень хорошие места для проживания переселенцев, но есть случаи, которые требуют отдельного внимания. Несколько мест были сделаны идеально. Они публично известны, туда приезжают, приглашают… Но есть, на мой взгляд, и многочисленные недоработки", – добавил Лубинец.

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Как сообщалось, с начала войны в Прикарпатье приняли около 150 тысяч вынужденных переселенцев.