На Прикарпатье выявлены многочисленные нарушения в местах проживания внутренних переселенцев, - Лубинец
В Ивано-Франковской области обнаружили многочисленные нарушения в местах, где проживают переселенцы.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы проверили несколько мест проживания наших ВПЛ. Есть такие, которые не отвечают элементарным санитарным условиям: температура внутри 10 градусов, плесень, протекает крыша. Есть много случаев, когда нет отдельных помещений для детей, женщин и мужчин. То есть все проживают в общих помещениях" ", – отметил Лубинец.
Омбудсмен отметил, что Департамент мониторинга прав граждан проверили более 20 мест компактного поселения переселенцев в области и только 6 из них находились в надлежащем состоянии.
"На наш взгляд, есть очень хорошие места для проживания переселенцев, но есть случаи, которые требуют отдельного внимания. Несколько мест были сделаны идеально. Они публично известны, туда приезжают, приглашают… Но есть, на мой взгляд, и многочисленные недоработки", – добавил Лубинец.
Как сообщалось, с начала войны в Прикарпатье приняли около 150 тысяч вынужденных переселенцев.
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Як зазвичай, на своїх громадян начхати.
я думал, что такие тупицы только в рашке остались. в школу бы вам
Может даже удастся более ценного обменять.
А тут какова цены жизни ? Не именно вам...
Й доречі, мій пост був не про це. Перекладаю - перед тим, як конвенцій дотримуватись у частині полонених рашистів, може якось до наших людей краще влада почне відноситься? Не всі до Монако можуть виїхати
держат обменный фонд в резерве, что бы сразу менять.
граждан ЛДНР (вроде как граждан украины не выдавать)
их меняют только при условии у него гражданства РФ, они успевают за месяц-два его оформить.
украинская сторона, уже и свои законы нарушает ибо обменного фонда мало.