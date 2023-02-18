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Ивано-Франковская область (901) переселенцы (528) Лубинец Дмитрий (423)

На Прикарпатье выявлены многочисленные нарушения в местах проживания внутренних переселенцев, - Лубинец

лубінець

В Ивано-Франковской области обнаружили многочисленные нарушения в местах, где проживают переселенцы.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проверили несколько мест проживания наших ВПЛ. Есть такие, которые не отвечают элементарным санитарным условиям: температура внутри 10 градусов, плесень, протекает крыша. Есть много случаев, когда нет отдельных помещений для детей, женщин и мужчин. То есть все проживают в общих помещениях" ", – отметил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что Департамент мониторинга прав граждан проверили более 20 мест компактного поселения переселенцев в области и только 6 из них находились в надлежащем состоянии.

"На наш взгляд, есть очень хорошие места для проживания переселенцев, но есть случаи, которые требуют отдельного внимания. Несколько мест были сделаны идеально. Они публично известны, туда приезжают, приглашают… Но есть, на мой взгляд, и многочисленные недоработки", – добавил Лубинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук призвала переселенцев "активнее трудоустраиваться и улучшать свою жизнь"

Как сообщалось, с начала войны в Прикарпатье приняли около 150 тысяч вынужденных переселенцев.
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Топ комментарии
+30
почему гнида молчал про зверства в Херсоне как будто и не было там ничего а тут оно заявило?
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18.02.2023 01:33
+26
Головне мокшан полонених утримувати! Годувати, поїти, лікувати.

Як зазвичай, на своїх громадян начхати.
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18.02.2023 01:44
+18
Мы подписали, а кацапы нет. И они напали не объявляя войны т.е. ведут неконвенциональую войну, и все их чмобики юридически террористы. Какие еще нах конвенции с ними соблюдать?
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18.02.2023 02:40
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почему гнида молчал про зверства в Херсоне как будто и не было там ничего а тут оно заявило?
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18.02.2023 01:33 Ответить
А як там наші "Азовці"? Як там Оленівка? Як всі наші полонені, чи то " всьо другоє", головна увага до переселенців?
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18.02.2023 07:58 Ответить
Головне мокшан полонених утримувати! Годувати, поїти, лікувати.

Як зазвичай, на своїх громадян начхати.
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18.02.2023 01:44 Ответить
А не нужно их содержать? Во первых мы подписали Женевские конвенции по обращению с военнопленными. Во вторых - каждый военнопленный это потенциально обменянный наш Герой. Нам так жалко макарон и куриных лап для того чтобы кормить военнопленных?
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18.02.2023 02:36 Ответить
Мы подписали, а кацапы нет. И они напали не объявляя войны т.е. ведут неконвенциональую войну, и все их чмобики юридически террористы. Какие еще нах конвенции с ними соблюдать?
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18.02.2023 02:40 Ответить
Нам не жалко разве что гавна их кормить! Какие еще макароны и куриные лапы? Облезут!
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18.02.2023 02:41 Ответить
якщо моральні та юридичні аргументи для вас не мають ні якої ваги, то спробуйте мислити раціонально. неналежне поводження з полоненими зменшить підтримку партнерів та наблизить нас, у сприйнятті світом, до кцпських потвор.
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18.02.2023 04:31 Ответить
О каких юридических моментах речь? Рашка нам обьявляла войну? Нет? О каких военнопленных речь? Все что делает Украина на эту тему сейчас, это только наше собственное ДОБРОВОЛЬНОЕ решение...
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18.02.2023 07:11 Ответить
мне недосуг разговаривать с дегенератами, которые до сих пор не удосужились прочесть определение термина "война" и то, что война является войной независимо от ее объявления.
я думал, что такие тупицы только в рашке остались. в школу бы вам
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18.02.2023 07:16 Ответить
Очень желаю послушать о термине война в международном праве от специалиста в этом вопросе))) А то ваше сползание на оскорбления, мне напоминает ваш слив и отсутствие аргументов) И да... В каком разделе школьной программы мне прочесть разницу между терминами война и вооруженный конфликт?)
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18.02.2023 08:19 Ответить
Пленных, меняют.
Может даже удастся более ценного обменять.

А тут какова цены жизни ? Не именно вам...
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18.02.2023 03:26 Ответить
Не дуже московити й охоче проводять обмін. Он всіх на всіх обмінювати не бажають, офіцери їм тільки потрібні. Так ми притримуємось конвенцій, а мокши?
Й доречі, мій пост був не про це. Перекладаю - перед тим, як конвенцій дотримуватись у частині полонених рашистів, може якось до наших людей краще влада почне відноситься? Не всі до Монако можуть виїхати
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18.02.2023 10:16 Ответить
вы подумайте почему всех на всех не меняют.
держат обменный фонд в резерве, что бы сразу менять.
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18.02.2023 20:38 Ответить
Це тупо. Бо можна до безкінечності чекати. Краще обміняти, потім наші ще назбирають, чи мокши на хавку самі придуть.
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18.02.2023 22:01 Ответить
украинская сторона и собирает, просто у неё 2 ограничения.
граждан ЛДНР (вроде как граждан украины не выдавать)
их меняют только при условии у него гражданства РФ, они успевают за месяц-два его оформить.
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18.02.2023 23:35 Ответить
кстати буквально 2 дня назад был обмен 103 граждан ЛНР на украинских военных.

украинская сторона, уже и свои законы нарушает ибо обменного фонда мало.
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18.02.2023 23:38 Ответить
стільки скока порушила опа? - всім областям разом не зрівнятися...
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18.02.2023 02:50 Ответить
і да ніколи не говоріть на "капа" "коп"- краще мовчить - це ломає вуха
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18.02.2023 06:52 Ответить
Не варто розводити срач. Мій брат з вагітною дочкою виїздили з Ірпіня до Закарпаття. І щиро вдячні за прихисток. А тепер про самих переселенців: люди всі різні. Більшість працьовиті і облаштовуються на новому місці. Але ж є такі що чекають манни небесної. Не йдуть працювати бо там "тяжко". А пити горілку та бійки - легко. Живуть на допомогу і усі їм зобов'язані.. Чому?
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18.02.2023 05:51 Ответить
А пан Лубинець і його підлеглі знають, що мають все забезпечувати, щоб все було належним чином і згідно букви закону. Чи "слуги!" і всі їх сателіти "майбохи" "ОПЗЖ" думають тільки перевіряти і кричати які вони хороші, а хтось поганий? Та ні, то ви вже 4 роки влада і це ви такого тут і скрізь натворили.
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18.02.2023 07:01 Ответить
Провокатор? Чи просто дурень?
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18.02.2023 07:58 Ответить
вас більшу частину теж..ромале
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18.02.2023 08:09 Ответить
Я чомусь не здивована. У Прикарпаттi й до вiйни в санаторiях був безлад- дiрявi простирадла, з плiснявою кiмнати, в грязюцi фрукти на десерт у побитих тарiлках (й це все за твоi грошi). Навiть плитки на дорiжках в парку повитягували хазяйновитi гадзи.
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18.02.2023 07:30 Ответить
Та ну, пані, та не може бути. Там від партії "слуг" найсильніша людина світу Вася, а керував тими областями і легально і нелегально Колян Котлєта, цілий рестаратор. То як тільки Котлєта впала, то її пінають всі і навіть Лубинець. Коля вам ще покаже кузькіну мать. Ви ж мали знати, хто "ва всьом вінават"? Звичайно тільки не "слуги" "ані харошіє мальчікі".
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18.02.2023 07:51 Ответить
війна в нас рік ти кажешь про 2 роки поневірянь.. мутновата твоя історія.. якщо все так.зіертайся в суд і прокуратуру.
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18.02.2023 08:16 Ответить
Війна в нас 8 років, чи Крис кацакпи захопили у 2022 році? А в Донецьку і Луганську область також залізли у минулому році? Рік, як Володя на агресію росії кажу, що то агресія, а до цього дуже бажав подивитися в очі пуйлу і нічого не робив для оборони.
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18.02.2023 09:35 Ответить
переселенці теж всякі е е такі що ошиблись стороною переізду
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18.02.2023 08:07 Ответить
Може варто не пиляти бабло, поселяючи люд в плісняві санаторії, а будувати модульні ******* містечка. Всі були в своїх міні громадах, в комфортних умовах, а не оце х.з. шо.
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18.02.2023 09:09 Ответить
 
 