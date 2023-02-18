На Прикарпатті виявлено численні порушення у місцях проживання внутрішніх переселенців, - Лубінець

В Івано-Франківській області виявили численні порушення у місцях, де проживають переселенці.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми перевірили декілька місць проживання наших ВПО. Є такі, що не відповідають елементарним санітарним умовам: температура всередині 10 градусів, пліснява, протікає дах. Є багато випадків, коли немає окремих приміщень для дітей, жінок та чоловіків. Тобто всі проживають у загальних приміщеннях", - зазначив Лубінець.

Омбудсмен зауважив, що Департамент моніторингу прав громадян перевірили понад 20 місць компактного поселення переселенців в області й лише 6 із них були у належному стані.

"На наш погляд, є дуже гарні місця для проживання переселенців, але є випадки, які потребують окремої уваги. Декілька місць були зроблені ідеально. Вони є публічно відомі, туди приїжджають, запрошують… Але є, на мій погляд, і численні недоопрацювання", - додав Лубінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук закликала переселенців "активніше працевлаштовуватись і покращувати своє життя"

Як повідомлялося, від початку війни на Прикарпатті прийняли близько 150 тисяч вимушених переселенців.