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На Прикарпатті виявлено численні порушення у місцях проживання внутрішніх переселенців, - Лубінець

лубінець

В Івано-Франківській області виявили численні порушення у місцях, де проживають переселенці.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми перевірили декілька місць проживання наших ВПО. Є такі, що не відповідають елементарним санітарним умовам: температура всередині 10 градусів, пліснява, протікає дах. Є багато випадків, коли немає окремих приміщень для дітей, жінок та чоловіків. Тобто всі проживають у загальних приміщеннях", - зазначив Лубінець.

Омбудсмен зауважив, що Департамент моніторингу прав громадян перевірили понад 20 місць компактного поселення переселенців в області й лише 6 із них були у належному стані.

"На наш погляд, є дуже гарні місця для проживання переселенців, але є випадки, які потребують окремої уваги. Декілька місць були зроблені ідеально. Вони є публічно відомі, туди приїжджають, запрошують… Але є, на мій погляд, і численні недоопрацювання", - додав Лубінець.

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Як повідомлялося, від початку війни на Прикарпатті прийняли близько 150 тисяч вимушених переселенців.

Автор: 

Івано-Франківська область (952) переселенці (980) Лубінець Дмитро (598)


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Топ коментарі
+30
почему гнида молчал про зверства в Херсоне как будто и не было там ничего а тут оно заявило?
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18.02.2023 01:33
+26
Головне мокшан полонених утримувати! Годувати, поїти, лікувати.

Як зазвичай, на своїх громадян начхати.
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18.02.2023 01:44
+18
Мы подписали, а кацапы нет. И они напали не объявляя войны т.е. ведут неконвенциональую войну, и все их чмобики юридически террористы. Какие еще нах конвенции с ними соблюдать?
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18.02.2023 02:40
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почему гнида молчал про зверства в Херсоне как будто и не было там ничего а тут оно заявило?
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18.02.2023 01:33 Відповісти
А як там наші "Азовці"? Як там Оленівка? Як всі наші полонені, чи то " всьо другоє", головна увага до переселенців?
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18.02.2023 07:58 Відповісти
Головне мокшан полонених утримувати! Годувати, поїти, лікувати.

Як зазвичай, на своїх громадян начхати.
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18.02.2023 01:44 Відповісти
А не нужно их содержать? Во первых мы подписали Женевские конвенции по обращению с военнопленными. Во вторых - каждый военнопленный это потенциально обменянный наш Герой. Нам так жалко макарон и куриных лап для того чтобы кормить военнопленных?
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18.02.2023 02:36 Відповісти
Мы подписали, а кацапы нет. И они напали не объявляя войны т.е. ведут неконвенциональую войну, и все их чмобики юридически террористы. Какие еще нах конвенции с ними соблюдать?
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18.02.2023 02:40 Відповісти
Нам не жалко разве что гавна их кормить! Какие еще макароны и куриные лапы? Облезут!
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18.02.2023 02:41 Відповісти
якщо моральні та юридичні аргументи для вас не мають ні якої ваги, то спробуйте мислити раціонально. неналежне поводження з полоненими зменшить підтримку партнерів та наблизить нас, у сприйнятті світом, до кцпських потвор.
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18.02.2023 04:31 Відповісти
О каких юридических моментах речь? Рашка нам обьявляла войну? Нет? О каких военнопленных речь? Все что делает Украина на эту тему сейчас, это только наше собственное ДОБРОВОЛЬНОЕ решение...
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18.02.2023 07:11 Відповісти
мне недосуг разговаривать с дегенератами, которые до сих пор не удосужились прочесть определение термина "война" и то, что война является войной независимо от ее объявления.
я думал, что такие тупицы только в рашке остались. в школу бы вам
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18.02.2023 07:16 Відповісти
Очень желаю послушать о термине война в международном праве от специалиста в этом вопросе))) А то ваше сползание на оскорбления, мне напоминает ваш слив и отсутствие аргументов) И да... В каком разделе школьной программы мне прочесть разницу между терминами война и вооруженный конфликт?)
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18.02.2023 08:19 Відповісти
Пленных, меняют.
Может даже удастся более ценного обменять.

А тут какова цены жизни ? Не именно вам...
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18.02.2023 03:26 Відповісти
Не дуже московити й охоче проводять обмін. Он всіх на всіх обмінювати не бажають, офіцери їм тільки потрібні. Так ми притримуємось конвенцій, а мокши?
Й доречі, мій пост був не про це. Перекладаю - перед тим, як конвенцій дотримуватись у частині полонених рашистів, може якось до наших людей краще влада почне відноситься? Не всі до Монако можуть виїхати
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18.02.2023 10:16 Відповісти
вы подумайте почему всех на всех не меняют.
держат обменный фонд в резерве, что бы сразу менять.
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18.02.2023 20:38 Відповісти
Це тупо. Бо можна до безкінечності чекати. Краще обміняти, потім наші ще назбирають, чи мокши на хавку самі придуть.
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18.02.2023 22:01 Відповісти
украинская сторона и собирает, просто у неё 2 ограничения.
граждан ЛДНР (вроде как граждан украины не выдавать)
их меняют только при условии у него гражданства РФ, они успевают за месяц-два его оформить.
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18.02.2023 23:35 Відповісти
кстати буквально 2 дня назад был обмен 103 граждан ЛНР на украинских военных.

украинская сторона, уже и свои законы нарушает ибо обменного фонда мало.
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18.02.2023 23:38 Відповісти
стільки скока порушила опа? - всім областям разом не зрівнятися...
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18.02.2023 02:50 Відповісти
і да ніколи не говоріть на "капа" "коп"- краще мовчить - це ломає вуха
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18.02.2023 06:52 Відповісти
Не варто розводити срач. Мій брат з вагітною дочкою виїздили з Ірпіня до Закарпаття. І щиро вдячні за прихисток. А тепер про самих переселенців: люди всі різні. Більшість працьовиті і облаштовуються на новому місці. Але ж є такі що чекають манни небесної. Не йдуть працювати бо там "тяжко". А пити горілку та бійки - легко. Живуть на допомогу і усі їм зобов'язані.. Чому?
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18.02.2023 05:51 Відповісти
А пан Лубинець і його підлеглі знають, що мають все забезпечувати, щоб все було належним чином і згідно букви закону. Чи "слуги!" і всі їх сателіти "майбохи" "ОПЗЖ" думають тільки перевіряти і кричати які вони хороші, а хтось поганий? Та ні, то ви вже 4 роки влада і це ви такого тут і скрізь натворили.
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18.02.2023 07:01 Відповісти
Провокатор? Чи просто дурень?
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18.02.2023 07:58 Відповісти
вас більшу частину теж..ромале
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18.02.2023 08:09 Відповісти
Я чомусь не здивована. У Прикарпаттi й до вiйни в санаторiях був безлад- дiрявi простирадла, з плiснявою кiмнати, в грязюцi фрукти на десерт у побитих тарiлках (й це все за твоi грошi). Навiть плитки на дорiжках в парку повитягували хазяйновитi гадзи.
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18.02.2023 07:30 Відповісти
Та ну, пані, та не може бути. Там від партії "слуг" найсильніша людина світу Вася, а керував тими областями і легально і нелегально Колян Котлєта, цілий рестаратор. То як тільки Котлєта впала, то її пінають всі і навіть Лубинець. Коля вам ще покаже кузькіну мать. Ви ж мали знати, хто "ва всьом вінават"? Звичайно тільки не "слуги" "ані харошіє мальчікі".
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18.02.2023 07:51 Відповісти
війна в нас рік ти кажешь про 2 роки поневірянь.. мутновата твоя історія.. якщо все так.зіертайся в суд і прокуратуру.
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18.02.2023 08:16 Відповісти
Війна в нас 8 років, чи Крис кацакпи захопили у 2022 році? А в Донецьку і Луганську область також залізли у минулому році? Рік, як Володя на агресію росії кажу, що то агресія, а до цього дуже бажав подивитися в очі пуйлу і нічого не робив для оборони.
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18.02.2023 09:35 Відповісти
переселенці теж всякі е е такі що ошиблись стороною переізду
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18.02.2023 08:07 Відповісти
Може варто не пиляти бабло, поселяючи люд в плісняві санаторії, а будувати модульні ******* містечка. Всі були в своїх міні громадах, в комфортних умовах, а не оце х.з. шо.
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18.02.2023 09:09 Відповісти
 
 