На Прикарпатті виявлено численні порушення у місцях проживання внутрішніх переселенців, - Лубінець
В Івано-Франківській області виявили численні порушення у місцях, де проживають переселенці.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми перевірили декілька місць проживання наших ВПО. Є такі, що не відповідають елементарним санітарним умовам: температура всередині 10 градусів, пліснява, протікає дах. Є багато випадків, коли немає окремих приміщень для дітей, жінок та чоловіків. Тобто всі проживають у загальних приміщеннях", - зазначив Лубінець.
Омбудсмен зауважив, що Департамент моніторингу прав громадян перевірили понад 20 місць компактного поселення переселенців в області й лише 6 із них були у належному стані.
"На наш погляд, є дуже гарні місця для проживання переселенців, але є випадки, які потребують окремої уваги. Декілька місць були зроблені ідеально. Вони є публічно відомі, туди приїжджають, запрошують… Але є, на мій погляд, і численні недоопрацювання", - додав Лубінець.
Як повідомлялося, від початку війни на Прикарпатті прийняли близько 150 тисяч вимушених переселенців.
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Як зазвичай, на своїх громадян начхати.
я думал, что такие тупицы только в рашке остались. в школу бы вам
Может даже удастся более ценного обменять.
А тут какова цены жизни ? Не именно вам...
Й доречі, мій пост був не про це. Перекладаю - перед тим, як конвенцій дотримуватись у частині полонених рашистів, може якось до наших людей краще влада почне відноситься? Не всі до Монако можуть виїхати
держат обменный фонд в резерве, что бы сразу менять.
граждан ЛДНР (вроде как граждан украины не выдавать)
их меняют только при условии у него гражданства РФ, они успевают за месяц-два его оформить.
украинская сторона, уже и свои законы нарушает ибо обменного фонда мало.