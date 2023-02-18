"Большое "наступление России продвигается "на метры, а не километры", - Уоллес
Несмотря на опасения, что РФ может начать мощную атаку в первую годовщину вторжения в Украину, нет никаких свидетельств обширного сосредоточения российских сил, подобного тому, которое было 24 февраля 2022 года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Воллес в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности, которого цитирует газета Financial Times.
По словам министра обороны Британии, наибольшее достижение России – это серия пробных атак вдоль линии фронта с участием мобилизованных, которые привели к очень большим потерям.
"На сегодняшний день нет никаких подтверждений значительного, великого российского наступления. То, что мы увидели, - это продвижение на фронтах ценой тысяч жизней", - сказал Уоллес.
При этом министр подчеркнул, что российская армия не демонстрирует желание отказаться от тактики "мясорубки" и изо всех сил пытается продолжать наступление. По его словам, "большое" наступление России продвигается "на метры, а не километры".
Воллес также заявил, что западные союзники Украины "более чем когда-либо полны решимости" помочь ей дать отпор российским оккупантам.
Правда, добавил он, до поставок истребителей, на которых настаивает Киев, далеко.
Пожалуйста, подождите...
Спектр припущень найширший, від "ми домоглися намічених цілей і в односторонньому порядку припиняємо спецоперацію" і до "у зв'язку з масованим втручанням Заходу та загрозою існування нашого народу і нашої країни я віддав наказ про застосування ядерної зброї"
Ніт!
Російські правителі закінчують своє правління одним із трьох "ВИ".
- ВЫйдет, ВЫведут, ВЫнесут
"Вийде" для Воффкі виключено.
Припускаю, - або ВИведуть або ВИнесуть, у можливій пропорції 20/80
І, найголовніше, що "ВОНО" теж це розуміє, і тому надміру нахабніє.
А віддувається сьогодні за всі довгострокові політичні цілі Заходу одна Україна. На жаль.
Я знаю тіки одну країну в історії та в усьому світі, яка дозволила забрати у себе третій в світі арсенал ядерної зброї, маючі всі технології для її утримання та найбільші в світі виробництва міжконтинентальних ракет щодо доставки цієї зброї. Мабуть, РФ не піде на "Будапешт" та жодна країна в світі тепер теж не піде на будь які паперові гарантії своєї безпеки замість реально ядерних. А без гарантій безпеки сенсу віддавати ядерну зброю немає. А якщо силою примусити віддати, то що тут скажеш, силою примушувати до чогось країну яка у відповідь може нанести масивний ядерний удар, бо втрачати нема чого - на таке ніхто не піде, силою валити.
Люди ж читають Вас, їм це подобається чути, он в топі коментарі по голосам, але ж це , мягко кажучі, мало має спільного з реальною ситуацією
Тож, на що натякає Міллі? На розділ України по фактично складній лінії на полі боя. І тоді все стає логічним. І таке мале постачання зброї, щоб не вистачило для перемоги нашої, але і не здача повна. І втрати людські, бо кожна втрата наших хлопців змінює настрої суспільства в бік того щоб це все припинити, бо від повісток ховаються. А отже, захід вже навіть прямим текстом каже що буде розділ України. І якщо як колись захід натиснув на Україну щоб віддали ядерну зброю, підписали меморандум, тут натисне ( навіть не натисне А просто не дасть зброї) щоб теж щось підписали та віддали РФ, то що далі? А далі Одеса буде думати, хто їм ближче ментально, херсонці чи львовяне. Харків'янин буде думати, чому це я маю ставити в Харкові пам'ятник Степану Бандері, якщо це бажають в Івано-Франківську. І так далі. Почнеться повний безлад в головах. А потім в в державі. От це на сьогодні гірка, для нас, але правдива, більш до реального, ситуація, а не те як РФ віддасть комусь ядерну зброю та самоліквідується.
теза така - еліти деморалізовані і рухаються за течією. ніхто прутіню нічого не зробить. ніяких змов не буде.
тому ці всі сподівання марні...
Закінчуйте, небезпечно для здорового глузду))
Смєхдєржава - вона велика (за територією і безладом). Тому і часу на все це треба багато.
І, як то кажуть, чим більше шафа, тим голосніше падає..чекаємо, коли трупи ворогів пропливуть
Бр-р-р... аж мороз по шкірі.
Тому гадаю, що актуальним є японське прислів'я: будь обережним, загадуючи бажання, бо іноді вони здійснюються.
1. Москалів уже давно нема 140 млн. Реально там близько 80-90 млн. (були розрахунки за кількістю хліба, що там споживається).
2. Не знаю, що має трапитись, аби усі наявні одічалиє [практично] одночасно склеїли ласти.
3. І, нарешті, найвагоміший момент: територія, котру займає смєхдєржава, настільки велика, що там без проблем можна утилізувати все оте біосміття без шкоди для довкілля.
Така у них "судьба", пози змінюють, але завжди нижче пояса чергового клієнта на троні
Вагнерцы плачут горькими слезами 👽💀🦍👺👹
Що ж, плачуть гіркими-заплачуть крівавими.
У них тільки це попереду.
О каких военных целях ти говориш Марк Милли для Украины ? Напасть на Россию ? Захватить Россию ? Только слабоумному политику , могло прийти такое на ум ! А у Украины одна цель , освободить свои территории , захваченные страной террористом Россией ! Украина никогда, нинакого НЕ НАПАДАЛА .
Ну вдалося якось виїхати, то що, все одно він переживає за Україну, просто менше ризиків зараз несе, от і вся відмінність, ну може море там є тепле, та коли переживаєш за країну, то і море то радувати не буде
Рішучість, це навіть краще ніж занепокоєність, все ж такі рік війни дає своє, відразу можна зрозуміти, що людина переживає, як там українські хлопці під бахмутом