"Большое "наступление России продвигается "на метры, а не километры", - Уоллес

Несмотря на опасения, что РФ может начать мощную атаку в первую годовщину вторжения в Украину, нет никаких свидетельств обширного сосредоточения российских сил, подобного тому, которое было 24 февраля 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Воллес в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности, которого цитирует газета Financial Times.

По словам министра обороны Британии, наибольшее достижение России – это серия пробных атак вдоль линии фронта с участием мобилизованных, которые привели к очень большим потерям.

"На сегодняшний день нет никаких подтверждений значительного, великого российского наступления. То, что мы увидели, - это продвижение на фронтах ценой тысяч жизней", - сказал Уоллес.

При этом министр подчеркнул, что российская армия не демонстрирует желание отказаться от тактики "мясорубки" и изо всех сил пытается продолжать наступление. По его словам, "большое" наступление России продвигается "на метры, а не километры".

Воллес также заявил, что западные союзники Украины "более чем когда-либо полны решимости" помочь ей дать отпор российским оккупантам.

Правда, добавил он, до поставок истребителей, на которых настаивает Киев, далеко.

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