РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6703 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 364 54
армия РФ (18059) Великобритания (4725) россия (93038) Уоллес (184)

"Большое "наступление России продвигается "на метры, а не километры", - Уоллес

воллес

Несмотря на опасения, что РФ может начать мощную атаку в первую годовщину вторжения в Украину, нет никаких свидетельств обширного сосредоточения российских сил, подобного тому, которое было 24 февраля 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Воллес в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности, которого цитирует газета Financial Times.

По словам министра обороны Британии, наибольшее достижение России – это серия пробных атак вдоль линии фронта с участием мобилизованных, которые привели к очень большим потерям.

"На сегодняшний день нет никаких подтверждений значительного, великого российского наступления. То, что мы увидели, - это продвижение на фронтах ценой тысяч жизней", - сказал Уоллес.

При этом министр подчеркнул, что российская армия не демонстрирует желание отказаться от тактики "мясорубки" и изо всех сил пытается продолжать наступление. По его словам, "большое" наступление России продвигается "на метры, а не километры".

Воллес также заявил, что западные союзники Украины "более чем когда-либо полны решимости" помочь ей дать отпор российским оккупантам.

Правда, добавил он, до поставок истребителей, на которых настаивает Киев, далеко.

Также читайте: Уоллес: Мир под угрозой. Кроме Украины, есть Китай и радикальный ислам
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Щоб захопить у полон Гітлера і не дозволить йому "відкрить рота" перед союзниками, стосовно планування ІІ СВітової війни (на пару з Сталіним), останній поклав на Зєєловських висотах та при штурмі берліна півмільйона радянських солдат Цікаво - скільки Путін готовий покласти в Україні, щоб уникнуть відповідальності за розпалювання війни у Європі?
показать весь комментарий
18.02.2023 07:38
+10
Так "Лебедине озеро" - це і є "винесуть"! Єдиний "шкуроспасительный" варіант: убить придурка (чи оголосить його мертвим), пристрелить найбільш одіозних прибічників, звалить всі гріхи на мертвих і зробиться (чи прикинуться) "демократами" Навіть погодиться на повернення земель Україні та виплату репарацій Однак "хрущовський фінт" другий раз уже не пройде - ніхто не повірить у "демократизацію" Росії до того як у неї не буде ліквідовано ядерну зброю Тому "демократизуваться" прийдеться по-справжньому А це викличе розвал Росії як єдиної країни - бо "регіональні царьки" відразу почнуть "тянуть адеяло на себя" Спроби "залізною рукою" придушить розвал викличе спротив - і почнуться регіональні війни Про це прекрасно знають у Брюсселі та Вашингтоні
показать весь комментарий
18.02.2023 08:22
+9
Варіант "Лебедине озеро" не допускаєш? Бо перший варіант - "смертоубийство" для нього та його оточення, а другий - "смертоубийство" для усієї Росії
показать весь комментарий
18.02.2023 07:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб захопить у полон Гітлера і не дозволить йому "відкрить рота" перед союзниками, стосовно планування ІІ СВітової війни (на пару з Сталіним), останній поклав на Зєєловських висотах та при штурмі берліна півмільйона радянських солдат Цікаво - скільки Путін готовий покласти в Україні, щоб уникнуть відповідальності за розпалювання війни у Європі?
показать весь комментарий
18.02.2023 07:38 Ответить
Питання питань, що "воно" скаже у своєму посланні через 4 дні, 22.02...?
Спектр припущень найширший, від "ми домоглися намічених цілей і в односторонньому порядку припиняємо спецоперацію" і до "у зв'язку з масованим втручанням Заходу та загрозою існування нашого народу і нашої країни я віддав наказ про застосування ядерної зброї"
показать весь комментарий
18.02.2023 07:50 Ответить
Варіант "Лебедине озеро" не допускаєш? Бо перший варіант - "смертоубийство" для нього та його оточення, а другий - "смертоубийство" для усієї Росії
показать весь комментарий
18.02.2023 07:55 Ответить
"Я устал, я мухожук"...???
Ніт!
Російські правителі закінчують своє правління одним із трьох "ВИ".
- ВЫйдет, ВЫведут, ВЫнесут
"Вийде" для Воффкі виключено.
Припускаю, - або ВИведуть або ВИнесуть, у можливій пропорції 20/80
показать весь комментарий
18.02.2023 08:01 Ответить
Так "Лебедине озеро" - це і є "винесуть"! Єдиний "шкуроспасительный" варіант: убить придурка (чи оголосить його мертвим), пристрелить найбільш одіозних прибічників, звалить всі гріхи на мертвих і зробиться (чи прикинуться) "демократами" Навіть погодиться на повернення земель Україні та виплату репарацій Однак "хрущовський фінт" другий раз уже не пройде - ніхто не повірить у "демократизацію" Росії до того як у неї не буде ліквідовано ядерну зброю Тому "демократизуваться" прийдеться по-справжньому А це викличе розвал Росії як єдиної країни - бо "регіональні царьки" відразу почнуть "тянуть адеяло на себя" Спроби "залізною рукою" придушить розвал викличе спротив - і почнуться регіональні війни Про це прекрасно знають у Брюсселі та Вашингтоні
показать весь комментарий
18.02.2023 08:22 Ответить
Ось це і сумно, тому що і Захід це розуміє, і всі інші розуміють прагнення Заходу будь-якими шляхами не допустити розпаду Росії та подальшої політико-територіальної та ядерної анархії.
І, найголовніше, що "ВОНО" теж це розуміє, і тому надміру нахабніє.
А віддувається сьогодні за всі довгострокові політичні цілі Заходу одна Україна. На жаль.
показать весь комментарий
18.02.2023 08:31 Ответить
ніякоі "ядерноі анархіі" не буде.
показать весь комментарий
18.02.2023 10:30 Ответить
" до того як у неї не буде ліквідовано ядерну зброю "

Я знаю тіки одну країну в історії та в усьому світі, яка дозволила забрати у себе третій в світі арсенал ядерної зброї, маючі всі технології для її утримання та найбільші в світі виробництва міжконтинентальних ракет щодо доставки цієї зброї. Мабуть, РФ не піде на "Будапешт" та жодна країна в світі тепер теж не піде на будь які паперові гарантії своєї безпеки замість реально ядерних. А без гарантій безпеки сенсу віддавати ядерну зброю немає. А якщо силою примусити віддати, то що тут скажеш, силою примушувати до чогось країну яка у відповідь може нанести масивний ядерний удар, бо втрачати нема чого - на таке ніхто не піде, силою валити.
показать весь комментарий
19.02.2023 13:44 Ответить
Що ти хочеш від мене?
показать весь комментарий
19.02.2023 13:53 Ответить
Більш реальних тез, ніж "буде ліквідовано ядерну зброю Тому "демократизуваться" прийдеться по-справжньому А це викличе розвал Росії як єдиної країни"
Люди ж читають Вас, їм це подобається чути, он в топі коментарі по голосам, але ж це , мягко кажучі, мало має спільного з реальною ситуацією
показать весь комментарий
19.02.2023 14:05 Ответить
Вісім чоловік зрозуміли, лише один не зрозумів - ти Чия це проблема - моя, чи твоя? І чому ти вирішив що я повинен вирішувать ТВОЮ проблему?
показать весь комментарий
19.02.2023 14:17 Ответить
Проблема не моя, а тих, хто нереалкі розказує, а інші тиснуть кнопку за це, а потім настає прозріння, але як завжди, вже пізно буде
показать весь комментарий
19.02.2023 14:31 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2023 14:37 Ответить
Міллі, генерал, начальник війська об'єднаних штабів США, головний військовий, як Залужний у нас, заявив що військових цілей не досягне жодна зі сторін. А військова ціль РФ - захопити Україну. Військова ціль України - відновлення територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах.
Тож, на що натякає Міллі? На розділ України по фактично складній лінії на полі боя. І тоді все стає логічним. І таке мале постачання зброї, щоб не вистачило для перемоги нашої, але і не здача повна. І втрати людські, бо кожна втрата наших хлопців змінює настрої суспільства в бік того щоб це все припинити, бо від повісток ховаються. А отже, захід вже навіть прямим текстом каже що буде розділ України. І якщо як колись захід натиснув на Україну щоб віддали ядерну зброю, підписали меморандум, тут натисне ( навіть не натисне А просто не дасть зброї) щоб теж щось підписали та віддали РФ, то що далі? А далі Одеса буде думати, хто їм ближче ментально, херсонці чи львовяне. Харків'янин буде думати, чому це я маю ставити в Харкові пам'ятник Степану Бандері, якщо це бажають в Івано-Франківську. І так далі. Почнеться повний безлад в головах. А потім в в державі. От це на сьогодні гірка, для нас, але правдива, більш до реального, ситуація, а не те як РФ віддасть комусь ядерну зброю та самоліквідується.
показать весь комментарий
19.02.2023 14:29 Ответить
Ви, за збереження Московії, о після цієї війни?
показать весь комментарий
19.02.2023 21:50 Ответить
Це я запитую в мудрого яру.
показать весь комментарий
19.02.2023 21:52 Ответить
На провокативні запитання відповідь одна:
показать весь комментарий
19.02.2023 22:00 Ответить
слухаю професора солов*я (регулярно).
теза така - еліти деморалізовані і рухаються за течією. ніхто прутіню нічого не зробить. ніяких змов не буде.
тому ці всі сподівання марні...
показать весь комментарий
18.02.2023 09:01 Ответить
"слухаю професора солов*я (регулярно)."

Закінчуйте, небезпечно для здорового глузду))
показать весь комментарий
19.02.2023 13:46 Ответить
Усе залежить від того, як до тих спічів ставитись. Приміром, якщо вважати їх товстим тролінгом, то і ризик мінімальний. Навіть при регулярному перегляді.
показать весь комментарий
19.02.2023 14:11 Ответить
Згоден, та все одно користі мало, ані інформації немає достовірної, ані настроїв суспільства не передає, тож, пуста трата часу та забивання голови, як куріння)
показать весь комментарий
19.02.2023 14:16 Ответить
Так і є. Одні люди вбивають час, дивлячись футбол, інші - п'ють багато пива, а хтось і "Солов'я слухає" (цікава гра слів вийшла ).
показать весь комментарий
19.02.2023 14:29 Ответить
Є ще ті, хто на цензорі коментарі пише)) з тої ж категорії)
показать весь комментарий
19.02.2023 14:34 Ответить
Так, способів "убивати час" є багато. І деякі є жорстокими. Навіть дуже .
показать весь комментарий
19.02.2023 15:00 Ответить
Таааак...оте блєбєдіне озеро по всіх каналах!! Бажано, щоб ще почався чиновникопад й самогубства автоматними чергами..і 23 лютого, на їх свято..щоб скрєпнєнько було..
показать весь комментарий
18.02.2023 14:27 Ответить
Ну... моровиця топ-чиновників там уже іде. Щоправда, вона ще не набула масового характеру. А все решта - теж буде. Пізніше.
Смєхдєржава - вона велика (за територією і безладом). Тому і часу на все це треба багато.
показать весь комментарий
19.02.2023 14:14 Ответить
То згодна з Вами, ще й мож таке - приховують, замовчують деякі випадки.

І, як то кажуть, чим більше шафа, тим голосніше падає..чекаємо, коли трупи ворогів пропливуть
показать весь комментарий
19.02.2023 16:34 Ответить
Згідний з Вами. А про велику шафу... Тут на перший погляд кумедно, та коли обдумати ситуацію глибше, робиться уже не смішно, а сумно. Уявіть, що Всевишній почув нас і вирішив: хай буде так, як Марина та Михайло хочуть, бо так хоче ще дуже багато людей, і вони мають рацію. На раZZії почалося всєнародноє празднєство всєнароднага мордобітія - одразу після того, як Єго Плєшившество відрядилося до лихих парфумів у пекло. Це спочатку буде весело. А потім натовпи голодних і озвірілих москалів попруть через кордони. Не в Китай, не до Північної Кореї, а через наш кордон до "гнилої гейропи". Уявіть, що залишиться після того, як та сарана пронесеться.
Бр-р-р... аж мороз по шкірі.
Тому гадаю, що актуальним є японське прислів'я: будь обережним, загадуючи бажання, бо іноді вони здійснюються.
показать весь комментарий
19.02.2023 23:53 Ответить
Ото про це думала й другий варіант - якщо всі 140 млн кацапів засмердяться - то ще більш нерадісний. Але ж життя вони нам не дадуть, до вопожки не ходи
показать весь комментарий
20.02.2023 00:32 Ответить
Тут не все так похмуро з кількох причин.
1. Москалів уже давно нема 140 млн. Реально там близько 80-90 млн. (були розрахунки за кількістю хліба, що там споживається).
2. Не знаю, що має трапитись, аби усі наявні одічалиє [практично] одночасно склеїли ласти.
3. І, нарешті, найвагоміший момент: територія, котру займає смєхдєржава, настільки велика, що там без проблем можна утилізувати все оте біосміття без шкоди для довкілля.
показать весь комментарий
20.02.2023 16:11 Ответить
Но на клаптя лоскутну ковдру таки порвуть, китайози тихою сапою Сибір відчикрижують, Японія острови забере, Монголія свою частку..залишиться дід біля роздовбаного мавзолею..здохло б вже поскоріше те чмо й його клони
показать весь комментарий
20.02.2023 16:32 Ответить
Скаже, що через два дні, в лужніках проізойдьот собитіє столєтія - под крікі "ґойда" мілліони уґнєтьонних рузкоязичних наконєцто встанут сколен, і восторжестуєт історічєская справєдлівость, і пойдут оні в бой с фашискойсілойтьомною , защіщяя рубєжи бєзґранічной родіни. . .
показать весь комментарий
18.02.2023 08:11 Ответить
"...мілліони уґнєтьонних рузкоязичних" можуть стати з колін тільки для того, щоб стати раком.
Така у них "судьба", пози змінюють, але завжди нижче пояса чергового клієнта на троні
показать весь комментарий
18.02.2023 08:23 Ответить
будет как всегда, полтора часа ляляля ни о чем. А вообще то, что там происходит, нам пох
показать весь комментарий
18.02.2023 11:36 Ответить
вважаю, що всіх
показать весь комментарий
18.02.2023 17:37 Ответить
Всі
показать весь комментарий
19.02.2023 02:46 Ответить
Чисто диванный подход. Сидеть с пивом и картой в интернете и считать метры. Надеюсь это просто троллинг, а не некомпетентность.
показать весь комментарий
18.02.2023 07:55 Ответить
Однією рукою тримати пиво, а іншою відправляти тисячі одиниць техніки на допомогу - нормальний підхід. А ось бачити перше і не говорити про друге - це явно сучий підхід.
показать весь комментарий
18.02.2023 08:48 Ответить
Ну і добре...Але тоді виникає питання хто назначив цю дату якщо це очевидно не так ,наскільки вони реально володіють обстановкою,чи спроможні взагалі адекватно оцінити ступінь загрози,використовувати розвіддані,керувати дорученими їм можливостями та ресурсами.
показать весь комментарий
18.02.2023 07:57 Ответить
Краще б вони всі вглиб просунулись.
показать весь комментарий
18.02.2023 08:08 Ответить
Знов повітряна...
показать весь комментарий
18.02.2023 08:33 Ответить
https://youtu.be/Igz-mYp2lAs ...

Вагнерцы плачут горькими слезами 👽💀🦍👺👹
показать весь комментарий
18.02.2023 08:56 Ответить
Їх шеф тиждень тому сказав, що при збереженні темпу наступу, до Дніпра вони вийдуть у кінці 2024го.
Що ж, плачуть гіркими-заплачуть крівавими.
У них тільки це попереду.
показать весь комментарий
18.02.2023 09:26 Ответить
Але , на жаль, рухаються потроху...
показать весь комментарий
19.02.2023 10:21 Ответить
"Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура"...(Пробач, Боже...)
показать весь комментарий
18.02.2023 09:44 Ответить
Ну спасибо Бен успокоил, ты Бен настоящий релаксант.
показать весь комментарий
18.02.2023 14:08 Ответить
И на ярды. Но никак не мили. Не Милли.
показать весь комментарий
18.02.2023 20:29 Ответить
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли заявил, что война закончится за столом переговоров, ни Россия, ни Украина не достигнут своих военных целей. Об этом он сказал в интервью Financial Times.
О каких военных целях ти говориш Марк Милли для Украины ? Напасть на Россию ? Захватить Россию ? Только слабоумному политику , могло прийти такое на ум ! А у Украины одна цель , освободить свои территории , захваченные страной террористом Россией ! Украина никогда, нинакого НЕ НАПАДАЛА .
показать весь комментарий
19.02.2023 07:50 Ответить
Интересно, понимает ли Милли всю суть дела. Она ведь не в территории, не в языке, не в национальной ненависти, она в справедливости. И если тот кто говорит про справедливость , не до конца честен, то он хуже, чем тот кто врёт на 100%, но не говорит про справедливость
показать весь комментарий
19.02.2023 22:44 Ответить
Добре з Іспанії вякать?
показать весь комментарий
19.02.2023 10:27 Ответить
Заздрість це не найкраща риса людини))

Ну вдалося якось виїхати, то що, все одно він переживає за Україну, просто менше ризиків зараз несе, от і вся відмінність, ну може море там є тепле, та коли переживаєш за країну, то і море то радувати не буде
показать весь комментарий
19.02.2023 14:01 Ответить
західні союзники України "більш ніж будь-коли сповнені рішучості" допомогти Джерело:

Рішучість, це навіть краще ніж занепокоєність, все ж такі рік війни дає своє, відразу можна зрозуміти, що людина переживає, як там українські хлопці під бахмутом
показать весь комментарий
19.02.2023 13:57 Ответить
 
 