"Великий" наступ Росії просувається "на метри, а не кілометри", - Воллес
Попри побоювання, що РФ може розпочати потужну атаку в першу річницю вторгнення в Україну, немає жодних свідчень великого зосередження російських сил, подібного до того, яке було 24 лютого 2022 року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, якого цитує газета Financial Times.
За словами міністра оборони Британії, наразі найбільше досягнення Росії – це серія пробних атак уздовж лінії фронту за участю мобілізованих, які призвели до дуже великих втрат.
"На сьогодні немає жодних підтверджень значного, великого російського наступу. Те, що ми побачили, – це просування на фронтах ціною тисяч життів", – сказав Воллес.
При цьому міністр наголосив, що російська армія не демонструє бажання відмовитися від тактики "м'ясорубки" і щосили намагається продовжувати наступ. За його словами, "великий" наступ Росії просувається "на метри, а не кілометри".
Воллес також заявив, що західні союзники України "більш ніж будь-коли сповнені рішучості" допомогти їй дати відсіч російським окупантам.
Щоправда, додав він, до поставок винищувачів, на яких наполягає Київ, ще далеко.
Будь ласка, зачекайте...
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Спектр припущень найширший, від "ми домоглися намічених цілей і в односторонньому порядку припиняємо спецоперацію" і до "у зв'язку з масованим втручанням Заходу та загрозою існування нашого народу і нашої країни я віддав наказ про застосування ядерної зброї"
Ніт!
Російські правителі закінчують своє правління одним із трьох "ВИ".
- ВЫйдет, ВЫведут, ВЫнесут
"Вийде" для Воффкі виключено.
Припускаю, - або ВИведуть або ВИнесуть, у можливій пропорції 20/80
І, найголовніше, що "ВОНО" теж це розуміє, і тому надміру нахабніє.
А віддувається сьогодні за всі довгострокові політичні цілі Заходу одна Україна. На жаль.
Я знаю тіки одну країну в історії та в усьому світі, яка дозволила забрати у себе третій в світі арсенал ядерної зброї, маючі всі технології для її утримання та найбільші в світі виробництва міжконтинентальних ракет щодо доставки цієї зброї. Мабуть, РФ не піде на "Будапешт" та жодна країна в світі тепер теж не піде на будь які паперові гарантії своєї безпеки замість реально ядерних. А без гарантій безпеки сенсу віддавати ядерну зброю немає. А якщо силою примусити віддати, то що тут скажеш, силою примушувати до чогось країну яка у відповідь може нанести масивний ядерний удар, бо втрачати нема чого - на таке ніхто не піде, силою валити.
Люди ж читають Вас, їм це подобається чути, он в топі коментарі по голосам, але ж це , мягко кажучі, мало має спільного з реальною ситуацією
Тож, на що натякає Міллі? На розділ України по фактично складній лінії на полі боя. І тоді все стає логічним. І таке мале постачання зброї, щоб не вистачило для перемоги нашої, але і не здача повна. І втрати людські, бо кожна втрата наших хлопців змінює настрої суспільства в бік того щоб це все припинити, бо від повісток ховаються. А отже, захід вже навіть прямим текстом каже що буде розділ України. І якщо як колись захід натиснув на Україну щоб віддали ядерну зброю, підписали меморандум, тут натисне ( навіть не натисне А просто не дасть зброї) щоб теж щось підписали та віддали РФ, то що далі? А далі Одеса буде думати, хто їм ближче ментально, херсонці чи львовяне. Харків'янин буде думати, чому це я маю ставити в Харкові пам'ятник Степану Бандері, якщо це бажають в Івано-Франківську. І так далі. Почнеться повний безлад в головах. А потім в в державі. От це на сьогодні гірка, для нас, але правдива, більш до реального, ситуація, а не те як РФ віддасть комусь ядерну зброю та самоліквідується.
теза така - еліти деморалізовані і рухаються за течією. ніхто прутіню нічого не зробить. ніяких змов не буде.
тому ці всі сподівання марні...
Закінчуйте, небезпечно для здорового глузду))
Смєхдєржава - вона велика (за територією і безладом). Тому і часу на все це треба багато.
І, як то кажуть, чим більше шафа, тим голосніше падає..чекаємо, коли трупи ворогів пропливуть
Бр-р-р... аж мороз по шкірі.
Тому гадаю, що актуальним є японське прислів'я: будь обережним, загадуючи бажання, бо іноді вони здійснюються.
1. Москалів уже давно нема 140 млн. Реально там близько 80-90 млн. (були розрахунки за кількістю хліба, що там споживається).
2. Не знаю, що має трапитись, аби усі наявні одічалиє [практично] одночасно склеїли ласти.
3. І, нарешті, найвагоміший момент: територія, котру займає смєхдєржава, настільки велика, що там без проблем можна утилізувати все оте біосміття без шкоди для довкілля.
Така у них "судьба", пози змінюють, але завжди нижче пояса чергового клієнта на троні
Вагнерцы плачут горькими слезами 👽💀🦍👺👹
Що ж, плачуть гіркими-заплачуть крівавими.
У них тільки це попереду.
О каких военных целях ти говориш Марк Милли для Украины ? Напасть на Россию ? Захватить Россию ? Только слабоумному политику , могло прийти такое на ум ! А у Украины одна цель , освободить свои территории , захваченные страной террористом Россией ! Украина никогда, нинакого НЕ НАПАДАЛА .
Ну вдалося якось виїхати, то що, все одно він переживає за Україну, просто менше ризиків зараз несе, от і вся відмінність, ну може море там є тепле, та коли переживаєш за країну, то і море то радувати не буде
Рішучість, це навіть краще ніж занепокоєність, все ж такі рік війни дає своє, відразу можна зрозуміти, що людина переживає, як там українські хлопці під бахмутом