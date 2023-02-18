Попри побоювання, що РФ може розпочати потужну атаку в першу річницю вторгнення в Україну, немає жодних свідчень великого зосередження російських сил, подібного до того, яке було 24 лютого 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, якого цитує газета Financial Times.

За словами міністра оборони Британії, наразі найбільше досягнення Росії – це серія пробних атак уздовж лінії фронту за участю мобілізованих, які призвели до дуже великих втрат.

"На сьогодні немає жодних підтверджень значного, великого російського наступу. Те, що ми побачили, – це просування на фронтах ціною тисяч життів", – сказав Воллес.

При цьому міністр наголосив, що російська армія не демонструє бажання відмовитися від тактики "м'ясорубки" і щосили намагається продовжувати наступ. За його словами, "великий" наступ Росії просувається "на метри, а не кілометри".

Воллес також заявив, що західні союзники України "більш ніж будь-коли сповнені рішучості" допомогти їй дати відсіч російським окупантам.

Щоправда, додав він, до поставок винищувачів, на яких наполягає Київ, ще далеко.

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