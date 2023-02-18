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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Великий" наступ Росії просувається "на метри, а не кілометри", - Воллес

воллес

Попри побоювання, що РФ може розпочати потужну атаку в першу річницю вторгнення в Україну, немає жодних свідчень великого зосередження російських сил, подібного до того, яке було 24 лютого 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, якого цитує газета Financial Times.

За словами міністра оборони Британії, наразі найбільше досягнення Росії – це серія пробних атак уздовж лінії фронту за участю мобілізованих, які призвели до дуже великих втрат.

"На сьогодні немає жодних підтверджень значного, великого російського наступу. Те, що ми побачили, – це просування на фронтах ціною тисяч життів", – сказав Воллес.

При цьому міністр наголосив, що російська армія не демонструє бажання відмовитися від тактики "м'ясорубки" і щосили намагається продовжувати наступ. За його словами, "великий" наступ Росії просувається "на метри, а не кілометри".

Воллес також заявив, що західні союзники України "більш ніж будь-коли сповнені рішучості" допомогти їй дати відсіч російським окупантам.

Щоправда, додав він, до поставок винищувачів, на яких наполягає Київ, ще далеко.

Також читайте: Велика Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки, - Воллес

Автор: 

армія рф (17482) Велика Британія (5602) росія (65316) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+16
Щоб захопить у полон Гітлера і не дозволить йому "відкрить рота" перед союзниками, стосовно планування ІІ СВітової війни (на пару з Сталіним), останній поклав на Зєєловських висотах та при штурмі берліна півмільйона радянських солдат Цікаво - скільки Путін готовий покласти в Україні, щоб уникнуть відповідальності за розпалювання війни у Європі?
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18.02.2023 07:38
+10
Так "Лебедине озеро" - це і є "винесуть"! Єдиний "шкуроспасительный" варіант: убить придурка (чи оголосить його мертвим), пристрелить найбільш одіозних прибічників, звалить всі гріхи на мертвих і зробиться (чи прикинуться) "демократами" Навіть погодиться на повернення земель Україні та виплату репарацій Однак "хрущовський фінт" другий раз уже не пройде - ніхто не повірить у "демократизацію" Росії до того як у неї не буде ліквідовано ядерну зброю Тому "демократизуваться" прийдеться по-справжньому А це викличе розвал Росії як єдиної країни - бо "регіональні царьки" відразу почнуть "тянуть адеяло на себя" Спроби "залізною рукою" придушить розвал викличе спротив - і почнуться регіональні війни Про це прекрасно знають у Брюсселі та Вашингтоні
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18.02.2023 08:22
+9
Варіант "Лебедине озеро" не допускаєш? Бо перший варіант - "смертоубийство" для нього та його оточення, а другий - "смертоубийство" для усієї Росії
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18.02.2023 07:55
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Щоб захопить у полон Гітлера і не дозволить йому "відкрить рота" перед союзниками, стосовно планування ІІ СВітової війни (на пару з Сталіним), останній поклав на Зєєловських висотах та при штурмі берліна півмільйона радянських солдат Цікаво - скільки Путін готовий покласти в Україні, щоб уникнуть відповідальності за розпалювання війни у Європі?
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18.02.2023 07:38 Відповісти
Питання питань, що "воно" скаже у своєму посланні через 4 дні, 22.02...?
Спектр припущень найширший, від "ми домоглися намічених цілей і в односторонньому порядку припиняємо спецоперацію" і до "у зв'язку з масованим втручанням Заходу та загрозою існування нашого народу і нашої країни я віддав наказ про застосування ядерної зброї"
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18.02.2023 07:50 Відповісти
Варіант "Лебедине озеро" не допускаєш? Бо перший варіант - "смертоубийство" для нього та його оточення, а другий - "смертоубийство" для усієї Росії
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18.02.2023 07:55 Відповісти
"Я устал, я мухожук"...???
Ніт!
Російські правителі закінчують своє правління одним із трьох "ВИ".
- ВЫйдет, ВЫведут, ВЫнесут
"Вийде" для Воффкі виключено.
Припускаю, - або ВИведуть або ВИнесуть, у можливій пропорції 20/80
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18.02.2023 08:01 Відповісти
Так "Лебедине озеро" - це і є "винесуть"! Єдиний "шкуроспасительный" варіант: убить придурка (чи оголосить його мертвим), пристрелить найбільш одіозних прибічників, звалить всі гріхи на мертвих і зробиться (чи прикинуться) "демократами" Навіть погодиться на повернення земель Україні та виплату репарацій Однак "хрущовський фінт" другий раз уже не пройде - ніхто не повірить у "демократизацію" Росії до того як у неї не буде ліквідовано ядерну зброю Тому "демократизуваться" прийдеться по-справжньому А це викличе розвал Росії як єдиної країни - бо "регіональні царьки" відразу почнуть "тянуть адеяло на себя" Спроби "залізною рукою" придушить розвал викличе спротив - і почнуться регіональні війни Про це прекрасно знають у Брюсселі та Вашингтоні
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18.02.2023 08:22 Відповісти
Ось це і сумно, тому що і Захід це розуміє, і всі інші розуміють прагнення Заходу будь-якими шляхами не допустити розпаду Росії та подальшої політико-територіальної та ядерної анархії.
І, найголовніше, що "ВОНО" теж це розуміє, і тому надміру нахабніє.
А віддувається сьогодні за всі довгострокові політичні цілі Заходу одна Україна. На жаль.
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18.02.2023 08:31 Відповісти
ніякоі "ядерноі анархіі" не буде.
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18.02.2023 10:30 Відповісти
" до того як у неї не буде ліквідовано ядерну зброю "

Я знаю тіки одну країну в історії та в усьому світі, яка дозволила забрати у себе третій в світі арсенал ядерної зброї, маючі всі технології для її утримання та найбільші в світі виробництва міжконтинентальних ракет щодо доставки цієї зброї. Мабуть, РФ не піде на "Будапешт" та жодна країна в світі тепер теж не піде на будь які паперові гарантії своєї безпеки замість реально ядерних. А без гарантій безпеки сенсу віддавати ядерну зброю немає. А якщо силою примусити віддати, то що тут скажеш, силою примушувати до чогось країну яка у відповідь може нанести масивний ядерний удар, бо втрачати нема чого - на таке ніхто не піде, силою валити.
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19.02.2023 13:44 Відповісти
Що ти хочеш від мене?
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19.02.2023 13:53 Відповісти
Більш реальних тез, ніж "буде ліквідовано ядерну зброю Тому "демократизуваться" прийдеться по-справжньому А це викличе розвал Росії як єдиної країни"
Люди ж читають Вас, їм це подобається чути, он в топі коментарі по голосам, але ж це , мягко кажучі, мало має спільного з реальною ситуацією
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19.02.2023 14:05 Відповісти
Вісім чоловік зрозуміли, лише один не зрозумів - ти Чия це проблема - моя, чи твоя? І чому ти вирішив що я повинен вирішувать ТВОЮ проблему?
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19.02.2023 14:17 Відповісти
Проблема не моя, а тих, хто нереалкі розказує, а інші тиснуть кнопку за це, а потім настає прозріння, але як завжди, вже пізно буде
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19.02.2023 14:31 Відповісти
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19.02.2023 14:37 Відповісти
Міллі, генерал, начальник війська об'єднаних штабів США, головний військовий, як Залужний у нас, заявив що військових цілей не досягне жодна зі сторін. А військова ціль РФ - захопити Україну. Військова ціль України - відновлення територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах.
Тож, на що натякає Міллі? На розділ України по фактично складній лінії на полі боя. І тоді все стає логічним. І таке мале постачання зброї, щоб не вистачило для перемоги нашої, але і не здача повна. І втрати людські, бо кожна втрата наших хлопців змінює настрої суспільства в бік того щоб це все припинити, бо від повісток ховаються. А отже, захід вже навіть прямим текстом каже що буде розділ України. І якщо як колись захід натиснув на Україну щоб віддали ядерну зброю, підписали меморандум, тут натисне ( навіть не натисне А просто не дасть зброї) щоб теж щось підписали та віддали РФ, то що далі? А далі Одеса буде думати, хто їм ближче ментально, херсонці чи львовяне. Харків'янин буде думати, чому це я маю ставити в Харкові пам'ятник Степану Бандері, якщо це бажають в Івано-Франківську. І так далі. Почнеться повний безлад в головах. А потім в в державі. От це на сьогодні гірка, для нас, але правдива, більш до реального, ситуація, а не те як РФ віддасть комусь ядерну зброю та самоліквідується.
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19.02.2023 14:29 Відповісти
Ви, за збереження Московії, о після цієї війни?
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19.02.2023 21:50 Відповісти
Це я запитую в мудрого яру.
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19.02.2023 21:52 Відповісти
На провокативні запитання відповідь одна:
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19.02.2023 22:00 Відповісти
слухаю професора солов*я (регулярно).
теза така - еліти деморалізовані і рухаються за течією. ніхто прутіню нічого не зробить. ніяких змов не буде.
тому ці всі сподівання марні...
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18.02.2023 09:01 Відповісти
"слухаю професора солов*я (регулярно)."

Закінчуйте, небезпечно для здорового глузду))
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19.02.2023 13:46 Відповісти
Усе залежить від того, як до тих спічів ставитись. Приміром, якщо вважати їх товстим тролінгом, то і ризик мінімальний. Навіть при регулярному перегляді.
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19.02.2023 14:11 Відповісти
Згоден, та все одно користі мало, ані інформації немає достовірної, ані настроїв суспільства не передає, тож, пуста трата часу та забивання голови, як куріння)
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19.02.2023 14:16 Відповісти
Так і є. Одні люди вбивають час, дивлячись футбол, інші - п'ють багато пива, а хтось і "Солов'я слухає" (цікава гра слів вийшла ).
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19.02.2023 14:29 Відповісти
Є ще ті, хто на цензорі коментарі пише)) з тої ж категорії)
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19.02.2023 14:34 Відповісти
Так, способів "убивати час" є багато. І деякі є жорстокими. Навіть дуже .
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19.02.2023 15:00 Відповісти
Таааак...оте блєбєдіне озеро по всіх каналах!! Бажано, щоб ще почався чиновникопад й самогубства автоматними чергами..і 23 лютого, на їх свято..щоб скрєпнєнько було..
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18.02.2023 14:27 Відповісти
Ну... моровиця топ-чиновників там уже іде. Щоправда, вона ще не набула масового характеру. А все решта - теж буде. Пізніше.
Смєхдєржава - вона велика (за територією і безладом). Тому і часу на все це треба багато.
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19.02.2023 14:14 Відповісти
То згодна з Вами, ще й мож таке - приховують, замовчують деякі випадки.

І, як то кажуть, чим більше шафа, тим голосніше падає..чекаємо, коли трупи ворогів пропливуть
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19.02.2023 16:34 Відповісти
Згідний з Вами. А про велику шафу... Тут на перший погляд кумедно, та коли обдумати ситуацію глибше, робиться уже не смішно, а сумно. Уявіть, що Всевишній почув нас і вирішив: хай буде так, як Марина та Михайло хочуть, бо так хоче ще дуже багато людей, і вони мають рацію. На раZZії почалося всєнародноє празднєство всєнароднага мордобітія - одразу після того, як Єго Плєшившество відрядилося до лихих парфумів у пекло. Це спочатку буде весело. А потім натовпи голодних і озвірілих москалів попруть через кордони. Не в Китай, не до Північної Кореї, а через наш кордон до "гнилої гейропи". Уявіть, що залишиться після того, як та сарана пронесеться.
Бр-р-р... аж мороз по шкірі.
Тому гадаю, що актуальним є японське прислів'я: будь обережним, загадуючи бажання, бо іноді вони здійснюються.
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19.02.2023 23:53 Відповісти
Ото про це думала й другий варіант - якщо всі 140 млн кацапів засмердяться - то ще більш нерадісний. Але ж життя вони нам не дадуть, до вопожки не ходи
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20.02.2023 00:32 Відповісти
Тут не все так похмуро з кількох причин.
1. Москалів уже давно нема 140 млн. Реально там близько 80-90 млн. (були розрахунки за кількістю хліба, що там споживається).
2. Не знаю, що має трапитись, аби усі наявні одічалиє [практично] одночасно склеїли ласти.
3. І, нарешті, найвагоміший момент: територія, котру займає смєхдєржава, настільки велика, що там без проблем можна утилізувати все оте біосміття без шкоди для довкілля.
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20.02.2023 16:11 Відповісти
Но на клаптя лоскутну ковдру таки порвуть, китайози тихою сапою Сибір відчикрижують, Японія острови забере, Монголія свою частку..залишиться дід біля роздовбаного мавзолею..здохло б вже поскоріше те чмо й його клони
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20.02.2023 16:32 Відповісти
Скаже, що через два дні, в лужніках проізойдьот собитіє столєтія - под крікі "ґойда" мілліони уґнєтьонних рузкоязичних наконєцто встанут сколен, і восторжестуєт історічєская справєдлівость, і пойдут оні в бой с фашискойсілойтьомною , защіщяя рубєжи бєзґранічной родіни. . .
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18.02.2023 08:11 Відповісти
"...мілліони уґнєтьонних рузкоязичних" можуть стати з колін тільки для того, щоб стати раком.
Така у них "судьба", пози змінюють, але завжди нижче пояса чергового клієнта на троні
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18.02.2023 08:23 Відповісти
будет как всегда, полтора часа ляляля ни о чем. А вообще то, что там происходит, нам пох
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18.02.2023 11:36 Відповісти
вважаю, що всіх
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18.02.2023 17:37 Відповісти
Всі
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19.02.2023 02:46 Відповісти
Чисто диванный подход. Сидеть с пивом и картой в интернете и считать метры. Надеюсь это просто троллинг, а не некомпетентность.
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18.02.2023 07:55 Відповісти
Однією рукою тримати пиво, а іншою відправляти тисячі одиниць техніки на допомогу - нормальний підхід. А ось бачити перше і не говорити про друге - це явно сучий підхід.
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18.02.2023 08:48 Відповісти
Ну і добре...Але тоді виникає питання хто назначив цю дату якщо це очевидно не так ,наскільки вони реально володіють обстановкою,чи спроможні взагалі адекватно оцінити ступінь загрози,використовувати розвіддані,керувати дорученими їм можливостями та ресурсами.
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18.02.2023 07:57 Відповісти
Краще б вони всі вглиб просунулись.
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18.02.2023 08:08 Відповісти
Знов повітряна...
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18.02.2023 08:33 Відповісти
https://youtu.be/Igz-mYp2lAs ...

Вагнерцы плачут горькими слезами 👽💀🦍👺👹
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18.02.2023 08:56 Відповісти
Їх шеф тиждень тому сказав, що при збереженні темпу наступу, до Дніпра вони вийдуть у кінці 2024го.
Що ж, плачуть гіркими-заплачуть крівавими.
У них тільки це попереду.
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18.02.2023 09:26 Відповісти
Але , на жаль, рухаються потроху...
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19.02.2023 10:21 Відповісти
"Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура"...(Пробач, Боже...)
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18.02.2023 09:44 Відповісти
Ну спасибо Бен успокоил, ты Бен настоящий релаксант.
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18.02.2023 14:08 Відповісти
И на ярды. Но никак не мили. Не Милли.
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18.02.2023 20:29 Відповісти
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли заявил, что война закончится за столом переговоров, ни Россия, ни Украина не достигнут своих военных целей. Об этом он сказал в интервью Financial Times.
О каких военных целях ти говориш Марк Милли для Украины ? Напасть на Россию ? Захватить Россию ? Только слабоумному политику , могло прийти такое на ум ! А у Украины одна цель , освободить свои территории , захваченные страной террористом Россией ! Украина никогда, нинакого НЕ НАПАДАЛА .
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19.02.2023 07:50 Відповісти
Интересно, понимает ли Милли всю суть дела. Она ведь не в территории, не в языке, не в национальной ненависти, она в справедливости. И если тот кто говорит про справедливость , не до конца честен, то он хуже, чем тот кто врёт на 100%, но не говорит про справедливость
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19.02.2023 22:44 Відповісти
Добре з Іспанії вякать?
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19.02.2023 10:27 Відповісти
Заздрість це не найкраща риса людини))

Ну вдалося якось виїхати, то що, все одно він переживає за Україну, просто менше ризиків зараз несе, от і вся відмінність, ну може море там є тепле, та коли переживаєш за країну, то і море то радувати не буде
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19.02.2023 14:01 Відповісти
західні союзники України "більш ніж будь-коли сповнені рішучості" допомогти Джерело:

Рішучість, це навіть краще ніж занепокоєність, все ж такі рік війни дає своє, відразу можна зрозуміти, що людина переживає, як там українські хлопці під бахмутом
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19.02.2023 13:57 Відповісти
 
 