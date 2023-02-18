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Великобритания (4725) разведка (4120) россия (93038)

Кремлю все труднее изолировать население РФ от войны в Украине, - британская разведка

путін

Британская разведка считает, что Кремлю все сложнее изолировать российское население от войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом идет речь в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Сообщается, что Андрей Турчак, лидер российской парламентской группы, которая занимается так называемой "Специальной военной операцией" в Украине, заявил 16 февраля 2023 года, что группа представила доклад президенту России Путину.

В докладе предположительно освещены такие вопросы, как социальная поддержка мобилизованных и их семей.

"Этот вопрос, вероятно, станет более актуальным, если произойдет любая дальнейшая мобилизация (открытая или скрытая). Путин вполне может коснуться этих вопросов в своем обращении к народу 21 февраля 2023 года" - говорится в обзоре.

"Кремлю становится все труднее изолировать население от войны в Украине. Опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что 52% россиян имеют друзей или родственников, которые принимали участие в так называемой "Специальной военной операции" - отмечает британская разведка.

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Топ комментарии
+5
Кремлівському фюреру начхати на своє населення , бо для нього
головне залишитися сцарьком до гробовоі доски !

Здохни ху@ ло і поскоріше , та дай нам спокій 😠
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18.02.2023 09:53
+5
Чи тільки мені все більше здається, що пуйло стає схожим на того "азартного Парамошу" з фільму Бєг? Йому вже все пофіх, аби "відігратися..
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18.02.2023 10:04
+1
dovgyh lit Putinu, vin sh4e mae rozvalyty rashku
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18.02.2023 10:10
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Кремлівському фюреру начхати на своє населення , бо для нього
головне залишитися сцарьком до гробовоі доски !

Здохни ху@ ло і поскоріше , та дай нам спокій 😠
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18.02.2023 09:53 Ответить
dovgyh lit Putinu, vin sh4e mae rozvalyty rashku
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18.02.2023 10:10 Ответить
Чи тільки мені все більше здається, що пуйло стає схожим на того "азартного Парамошу" з фільму Бєг? Йому вже все пофіх, аби "відігратися..
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18.02.2023 10:04 Ответить
tak, yamu vse pofig, i sh4o b yogo peremogty, treba sh4o b nam tej bulo pofig... ne treba ni yogo, ni sebe spryimaty seryozno - inakshe nam smert', a vin peremoje
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18.02.2023 10:11 Ответить
Удари по авіабазах й інших військових об'єктах рашистів в Криму, та й на самій пітьмі в кордонах 2013, крім власне воєнних результатів, підвищили відмороженість тамошнього "глибинного народу", що призвичаївся до нової нормальності, коли десь щось вибухає і горить, але його минає.
Така вибірковість дозволяє тримати градус війни на рівні, коли рашистський обиватель й надалі сприйматиме цю війну, як не зрозумілу й чужу гру, дику блаж і самодурство своїх правителів.
Цей фактор може стати вирішальним на шляху до перемоги українського народу у війні з пітьмою.
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18.02.2023 10:30 Ответить
Та воно з самого початку є основною складовою війни, хай би воно виздихало!
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18.02.2023 10:32 Ответить
Як казав маршал жюков рюSSkие бабы ещё нарожают говна и Шариковых...а за дохляка дадут шубу,а потом заберут и отвезут из Москвы в Тверь или ************...😁или в дяревню Простоквашино...
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18.02.2023 11:02 Ответить
Да все нормально у Путлєра з населенням! Така кількість ідіотів це подарунок долі
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18.02.2023 11:25 Ответить
Двойников путлера осталось четверо..у Сралина было аж 12... самые известные из них были актеры Феликс Дадаев и Михаил Геловани...,у путлера тоже актеры... Андрей Панин и Сергей Безруков...👹👺 обезьяны Мавзолейные работают не покладая рук...😁😝
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18.02.2023 11:40 Ответить
мне жаль тебя сенатор...
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18.02.2023 12:53 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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18.02.2023 15:15 Ответить
 
 