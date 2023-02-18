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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кремлю дедалі важче ізолювати населення РФ від війни в Україні, - британська розвідка

путін

Британська розвідка вважає, що Кремлю стає дедалі складніше ізолювати російське населення від війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Повідомляється, що Андрій Турчак, лідер російської парламентської групи, яка займається так званою "Спеціальною військовою операцією" в Україні, заявив 16 лютого 2023 року, що група представила доповідь президенту Росії Путіну.

У доповіді, ймовірно, висвітлені такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх сімей.

"Це питання, ймовірно, стане більш актуальним, якщо відбудеться будь-яка подальша мобілізація (відкрита чи прихована). Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до народу 21 лютого 2023 року", - йдеться в огляді.

"Кремлю стає дедалі важче ізолювати населення від війни в Україні. Опитування, проведене в грудні 2022 року, показало, що 52% росіян мають друзів або родичів, які служили в так званій "Спеціальній військовій операції", – зазначає британська розвідка.

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Автор: 

Велика Британія (5602) розвідка (3866) росія (65316)


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Топ коментарі
+5
Кремлівському фюреру начхати на своє населення , бо для нього
головне залишитися сцарьком до гробовоі доски !

Здохни ху@ ло і поскоріше , та дай нам спокій 😠
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18.02.2023 09:53
+5
Чи тільки мені все більше здається, що пуйло стає схожим на того "азартного Парамошу" з фільму Бєг? Йому вже все пофіх, аби "відігратися..
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18.02.2023 10:04
+1
dovgyh lit Putinu, vin sh4e mae rozvalyty rashku
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18.02.2023 10:10
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Кремлівському фюреру начхати на своє населення , бо для нього
головне залишитися сцарьком до гробовоі доски !

Здохни ху@ ло і поскоріше , та дай нам спокій 😠
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18.02.2023 09:53 Відповісти
dovgyh lit Putinu, vin sh4e mae rozvalyty rashku
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18.02.2023 10:10 Відповісти
Чи тільки мені все більше здається, що пуйло стає схожим на того "азартного Парамошу" з фільму Бєг? Йому вже все пофіх, аби "відігратися..
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18.02.2023 10:04 Відповісти
tak, yamu vse pofig, i sh4o b yogo peremogty, treba sh4o b nam tej bulo pofig... ne treba ni yogo, ni sebe spryimaty seryozno - inakshe nam smert', a vin peremoje
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18.02.2023 10:11 Відповісти
Удари по авіабазах й інших військових об'єктах рашистів в Криму, та й на самій пітьмі в кордонах 2013, крім власне воєнних результатів, підвищили відмороженість тамошнього "глибинного народу", що призвичаївся до нової нормальності, коли десь щось вибухає і горить, але його минає.
Така вибірковість дозволяє тримати градус війни на рівні, коли рашистський обиватель й надалі сприйматиме цю війну, як не зрозумілу й чужу гру, дику блаж і самодурство своїх правителів.
Цей фактор може стати вирішальним на шляху до перемоги українського народу у війні з пітьмою.
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18.02.2023 10:30 Відповісти
Та воно з самого початку є основною складовою війни, хай би воно виздихало!
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18.02.2023 10:32 Відповісти
Як казав маршал жюков рюSSkие бабы ещё нарожают говна и Шариковых...а за дохляка дадут шубу,а потом заберут и отвезут из Москвы в Тверь или ************...😁или в дяревню Простоквашино...
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18.02.2023 11:02 Відповісти
Да все нормально у Путлєра з населенням! Така кількість ідіотів це подарунок долі
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18.02.2023 11:25 Відповісти
Двойников путлера осталось четверо..у Сралина было аж 12... самые известные из них были актеры Феликс Дадаев и Михаил Геловани...,у путлера тоже актеры... Андрей Панин и Сергей Безруков...👹👺 обезьяны Мавзолейные работают не покладая рук...😁😝
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18.02.2023 11:40 Відповісти
мне жаль тебя сенатор...
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18.02.2023 12:53 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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18.02.2023 15:15 Відповісти
 
 