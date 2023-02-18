Кремлю дедалі важче ізолювати населення РФ від війни в Україні, - британська розвідка
Британська розвідка вважає, що Кремлю стає дедалі складніше ізолювати російське населення від війни в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Повідомляється, що Андрій Турчак, лідер російської парламентської групи, яка займається так званою "Спеціальною військовою операцією" в Україні, заявив 16 лютого 2023 року, що група представила доповідь президенту Росії Путіну.
У доповіді, ймовірно, висвітлені такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх сімей.
"Це питання, ймовірно, стане більш актуальним, якщо відбудеться будь-яка подальша мобілізація (відкрита чи прихована). Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до народу 21 лютого 2023 року", - йдеться в огляді.
"Кремлю стає дедалі важче ізолювати населення від війни в Україні. Опитування, проведене в грудні 2022 року, показало, що 52% росіян мають друзів або родичів, які служили в так званій "Спеціальній військовій операції", – зазначає британська розвідка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
головне залишитися сцарьком до гробовоі доски !
Здохни ху@ ло і поскоріше , та дай нам спокій 😠
Така вибірковість дозволяє тримати градус війни на рівні, коли рашистський обиватель й надалі сприйматиме цю війну, як не зрозумілу й чужу гру, дику блаж і самодурство своїх правителів.
Цей фактор може стати вирішальним на шляху до перемоги українського народу у війні з пітьмою.