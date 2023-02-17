Велика Британія в Радбезі ООН: Росія знову імітує зацікавленість у мирі
Росія знову імітує зацікавленість у мирі, намагаючись виправдати воєнні дії проти України.
Про це заявила у п’ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія брехала, коли ми попереджали про її наміри напасти на Україну, – сказала вона. – Росія планувала війну, у той час як ми закликали до дипломатії та деескалації, і Росія продовжує обирати смерть і руйнування, тоді як світ закликає до справедливості. Коротко кажучи, Росія знову імітує зацікавленість у мирі, намагаючись виправдати воєнні дії проти України".
Вудворд нагадала, що заступник міністра закордонних справ Росії сергій вершинін за кілька днів до початку війни запевняв членів Радбезу, що заяви про наміри РФ напасти на Україну є безпідставними. "Через чотири дні президент путін підписав указ про визнання Луганська і Донецька як "незалежних утворень", який розірвав Мінські угоди, а через три дні після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну", – зазначила вона, наголосивши, що таким чином москва "розтоптала Статут ООН".
Вторгнення триває вже майже рік, і немає жодних ознак того, що РФ має намір його припинити, додала Вудворд.
Своєю чергою, постпред Франції при ООН Ніколя де Рів’єр нагадав, що 17 лютого 2022 року, "представник Росії публічно заявив у цій залі Ради, що альтернативи Мінським угодам немає", а "чутки про російське військове втручання не відповідають дійсності і є частиною західної параної".
"Росія самостійно вирішила припинити діалог і переговори, самостійно ухвалила рішення розірвати Мінські домовленості", – додав де Рів’єр.
Міжнародна місія ОБСЄ протягом восьми років здійснювала щоденний моніторинг ситуації на місці. Її звіти свідчать про те, що всі звинувачення, які сьогодні лунають з боку Росії на адресу України, є фальшивими, додав постпред Франції.
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і це не є добре, це є дуже і дуже погано.
до Британії претензій нема, є недоразуміння оон в цілому,
яка все щє намагається позіціонувати себе як організація з якимись можливостями.
Все что нужно знать про договоры с рашкой
рашу путлера боятся даже элементарно игнорировать в СБ ООН - настолько измельчало и деградировало человчество
А в Киеве никогда не было отличий между русскими и украинцами, и никто не просил защищать, вводить войска. А вы вдруг ни с того ни с сего танками помчались на Киев.
Про Харьков вообще молчу, это культурно город русскоязычный и никому из харьковчан в голову не приходило что им там что то запрещают русского языка типа и тп.
Жили ж дружно, всё было хорошо!
Ну выгнали этого Януковича, так это внутреннее дело, да и было б по ком горевать, сами же знаете кто такой Янукович. Зачем его вообще укрывать, ну ладно там, решили дать ему политическое убежище,ваше дело, ну а Украина имеет право у себя выбирать кого хочет в президенты. Не нравится власть , регистрируйте партии, борьба идей, политиков, тем более с Крымом и Донбассом в составе Рада всегда была бы на 50 процентов за РФ.
Вообщем, как ни крути, но получилось что сейчас бриты на стороне справедливости.
Х-ло думает на уровне 19 века
Территории ему "новые" захотелось
Я понимаю, Япония напала на США, там был полный блок по ресурсам и тупик, или война, или подчинение.
А тут то что, Украина марта 2014 года хоть как то угрожала РФ? С нейтральным статусом в конституции, флотом РФ в Севастополе, и перманентным проросийским большинством в Раде)
Тем более был же пример, до того Ющенко, прозападный, стал президентом, ну и что, после него Янукович, проросийский, что менялось то по факту, да ничего.
Ну и смысл это всё от крымнаш до освобождения 24.02 ?
Вся верхушка
Я говорю о смыслах Личностей в истории, смыслах блага своей страны и своего народа, смыслах мессианства, если хотите.