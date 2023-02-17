Велика Британія в Радбезі ООН: Росія знову імітує зацікавленість у мирі

Росія знову імітує зацікавленість у мирі, намагаючись виправдати воєнні дії проти України.

Про це заявила у п’ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія брехала, коли ми попереджали про її наміри напасти на Україну, – сказала вона. – Росія планувала війну, у той час як ми закликали до дипломатії та деескалації, і Росія продовжує обирати смерть і руйнування, тоді як світ закликає до справедливості. Коротко кажучи, Росія знову імітує зацікавленість у мирі, намагаючись виправдати воєнні дії проти України".

Вудворд нагадала, що заступник міністра закордонних справ Росії сергій вершинін за кілька днів до початку війни запевняв членів Радбезу, що заяви про наміри РФ напасти на Україну є безпідставними. "Через чотири дні президент путін підписав указ про визнання Луганська і Донецька як "незалежних утворень", який розірвав Мінські угоди, а через три дні після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну", – зазначила вона, наголосивши, що таким чином москва "розтоптала Статут ООН".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в Радбезі ООН: Путін довів, що з ним неможливо вести переговори

Вторгнення триває вже майже рік, і немає жодних ознак того, що РФ має намір його припинити, додала Вудворд.

Своєю чергою, постпред Франції при ООН Ніколя де Рів’єр нагадав, що 17 лютого 2022 року, "представник Росії публічно заявив у цій залі Ради, що альтернативи Мінським угодам немає", а "чутки про російське військове втручання не відповідають дійсності і є частиною західної параної".

"Росія самостійно вирішила припинити діалог і переговори, самостійно ухвалила рішення розірвати Мінські домовленості", – додав де Рів’єр.

Міжнародна місія ОБСЄ протягом восьми років здійснювала щоденний моніторинг ситуації на місці. Її звіти свідчать про те, що всі звинувачення, які сьогодні лунають з боку Росії на адресу України, є фальшивими, додав постпред Франції.