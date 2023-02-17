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Великобритания в Совбезе ООН: Россия снова имитирует заинтересованность в мире

оон,радбез

Россия снова имитирует заинтересованность в мире, пытаясь оправдать военные действия против Украины.

Об этом заявила в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия врала, когда мы предупреждали о ее намерениях напасть на Украину, – сказала она. – Россия планировала войну, в то время как мы призывали к дипломатии и деэскалации, и Россия продолжает избирать смерть и разрушение, в то время как мир призывает к справедливости. Коротко говоря, Россия снова имитирует заинтересованность в мире, пытаясь оправдать военные действия против Украины".

Вудворд напомнила, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин за несколько дней до начала войны уверял членов Совбеза, что заявления о намерениях РФ напасть на Украину безосновательны. "Через четыре дня президент путин подписал указ о признании Луганска и Донецка как "независимых образований", который разорвал Минские соглашения, а через три дня после этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину", - отметила она, отметив, что таким образом москва "растоптала Устав ООН".

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Вторжение длится уже почти год, и нет никаких признаков того, что РФ намерена его прекратить, добавила Вудворд.

В свою очередь, постпред Франции при ООН Николя де Ривьер напомнил, что 17 февраля 2022 года, "представитель России публично заявил в этом зале Совета, что альтернативы Минским соглашениям нет", а "слухи о российском военном вмешательстве не соответствуют действительности и являются частью западной паранойи".

"Россия самостоятельно решила прекратить диалог и переговоры, самостоятельно приняла решение разорвать Минские договоренности", – добавил де Ривьер.

Международная миссия ОБСЕ в течение восьми лет осуществляла ежедневный мониторинг ситуации на местах. Ее отчеты свидетельствуют о том, что все обвинения, звучащие сегодня со стороны России в адрес Украины, являются фальшивыми, добавил постпред Франции.
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Топ комментарии
+5
рашу сталина выгнали из Лиги Наций за нападение на Финляндию.
рашу путлера боятся даже элементарно игнорировать в СБ ООН - настолько измельчало и деградировало человчество
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17.02.2023 21:09
+4
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17.02.2023 20:52
+4
17 лютого 2022 року, "представник Росії публічно заявив у цій залі Ради, що альтернативи Мінським угодам немає", а "чутки про російське військове втручання не відповідають дійсності і є частиною західної параної". Джерело:

Все что нужно знать про договоры с рашкой
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17.02.2023 21:08
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17.02.2023 20:52 Ответить
ну як ви це розумієте, нашо скликали тей радбез?
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17.02.2023 20:53 Ответить
инициатором был мордор , Британия тут ни причём
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17.02.2023 20:58 Ответить
саме за те і кажу, поки на кожне слово мордора оон реагує і скликає радбез (нагадую кацапське вето в радбезі) доти мордор знає, що він щє не зовсім похерений.
і це не є добре, це є дуже і дуже погано.
до Британії претензій нема, є недоразуміння оон в цілому,
яка все щє намагається позіціонувати себе як організація з якимись можливостями.
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17.02.2023 21:11 Ответить
вбить всіх }{yйсосіян!
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17.02.2023 21:01 Ответить
Якщо мордор розтоптав статут, то що вони взагалі там ще досі роблять?!!!!
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17.02.2023 21:02 Ответить
17 лютого 2022 року, "представник Росії публічно заявив у цій залі Ради, що альтернативи Мінським угодам немає", а "чутки про російське військове втручання не відповідають дійсності і є частиною західної параної". Джерело:

Все что нужно знать про договоры с рашкой
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17.02.2023 21:08 Ответить
рашу сталина выгнали из Лиги Наций за нападение на Финляндию.
рашу путлера боятся даже элементарно игнорировать в СБ ООН - настолько измельчало и деградировало человчество
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17.02.2023 21:09 Ответить
Никто не спорит, были времена, когда Британия была неправа, или американцы, те же опиумные войны в Китае, или насчёт индейцев в Америке, но ребята, кто там принимает решения в Москве, посмотрите трезво на вещи, в данной конкретно ситуации с Украиной бриты и американцы на стороне справедливости. Ну вы же сами признали Украину, и независимость, и границы, и порядок пользования керченским проливом, и Крым, всё подписано, и Ельциным, и Путиным, и ратифицировано Думой и Радой. Ну ладно б там действительно геноцид русских был, убивали, резали, на территории Украины! Так посмотрите, сравните сколько русских в Киеве, сколько в Грозном, и вообще, на Кавказе каково русским, вот кого надо защищать, в своей стране!
А в Киеве никогда не было отличий между русскими и украинцами, и никто не просил защищать, вводить войска. А вы вдруг ни с того ни с сего танками помчались на Киев.
Про Харьков вообще молчу, это культурно город русскоязычный и никому из харьковчан в голову не приходило что им там что то запрещают русского языка типа и тп.
Жили ж дружно, всё было хорошо!
Ну выгнали этого Януковича, так это внутреннее дело, да и было б по ком горевать, сами же знаете кто такой Янукович. Зачем его вообще укрывать, ну ладно там, решили дать ему политическое убежище,ваше дело, ну а Украина имеет право у себя выбирать кого хочет в президенты. Не нравится власть , регистрируйте партии, борьба идей, политиков, тем более с Крымом и Донбассом в составе Рада всегда была бы на 50 процентов за РФ.

Вообщем, как ни крути, но получилось что сейчас бриты на стороне справедливости.
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17.02.2023 21:09 Ответить
Дело не в этом

Х-ло думает на уровне 19 века

Территории ему "новые" захотелось
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17.02.2023 21:14 Ответить
Да смысл
Я понимаю, Япония напала на США, там был полный блок по ресурсам и тупик, или война, или подчинение.
А тут то что, Украина марта 2014 года хоть как то угрожала РФ? С нейтральным статусом в конституции, флотом РФ в Севастополе, и перманентным проросийским большинством в Раде)

Тем более был же пример, до того Ющенко, прозападный, стал президентом, ну и что, после него Янукович, проросийский, что менялось то по факту, да ничего.
Ну и смысл это всё от крымнаш до освобождения 24.02 ?
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17.02.2023 21:24 Ответить
Думаю там просто неадекваты

Вся верхушка
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17.02.2023 21:32 Ответить
А теперь представьте что у вас ЕСТЬ ВСЕ... И власть до конца жизни.... О каких смыслах вы говорите?))))
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18.02.2023 05:14 Ответить
Я говорю о смыслах высших, не смыслах обывателя, для которого счастье это когда ЕСТЬ ВСЁ.

Я говорю о смыслах Личностей в истории, смыслах блага своей страны и своего народа, смыслах мессианства, если хотите.
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18.02.2023 12:47 Ответить
moskovia mae ********* vichnyi neitralitet, bo vony ****** budut' napadaty poky mojut'
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17.02.2023 21:11 Ответить
 
 