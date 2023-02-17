Великобритания в Совбезе ООН: Россия снова имитирует заинтересованность в мире

Россия снова имитирует заинтересованность в мире, пытаясь оправдать военные действия против Украины.

Об этом заявила в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия врала, когда мы предупреждали о ее намерениях напасть на Украину, – сказала она. – Россия планировала войну, в то время как мы призывали к дипломатии и деэскалации, и Россия продолжает избирать смерть и разрушение, в то время как мир призывает к справедливости. Коротко говоря, Россия снова имитирует заинтересованность в мире, пытаясь оправдать военные действия против Украины".

Вудворд напомнила, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин за несколько дней до начала войны уверял членов Совбеза, что заявления о намерениях РФ напасть на Украину безосновательны. "Через четыре дня президент путин подписал указ о признании Луганска и Донецка как "независимых образований", который разорвал Минские соглашения, а через три дня после этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину", - отметила она, отметив, что таким образом москва "растоптала Устав ООН".

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Вторжение длится уже почти год, и нет никаких признаков того, что РФ намерена его прекратить, добавила Вудворд.

В свою очередь, постпред Франции при ООН Николя де Ривьер напомнил, что 17 февраля 2022 года, "представитель России публично заявил в этом зале Совета, что альтернативы Минским соглашениям нет", а "слухи о российском военном вмешательстве не соответствуют действительности и являются частью западной паранойи".

"Россия самостоятельно решила прекратить диалог и переговоры, самостоятельно приняла решение разорвать Минские договоренности", – добавил де Ривьер.

Международная миссия ОБСЕ в течение восьми лет осуществляла ежедневный мониторинг ситуации на местах. Ее отчеты свидетельствуют о том, что все обвинения, звучащие сегодня со стороны России в адрес Украины, являются фальшивыми, добавил постпред Франции.