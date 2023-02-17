Великобритания в Совбезе ООН: Россия снова имитирует заинтересованность в мире
Россия снова имитирует заинтересованность в мире, пытаясь оправдать военные действия против Украины.
Об этом заявила в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия врала, когда мы предупреждали о ее намерениях напасть на Украину, – сказала она. – Россия планировала войну, в то время как мы призывали к дипломатии и деэскалации, и Россия продолжает избирать смерть и разрушение, в то время как мир призывает к справедливости. Коротко говоря, Россия снова имитирует заинтересованность в мире, пытаясь оправдать военные действия против Украины".
Вудворд напомнила, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин за несколько дней до начала войны уверял членов Совбеза, что заявления о намерениях РФ напасть на Украину безосновательны. "Через четыре дня президент путин подписал указ о признании Луганска и Донецка как "независимых образований", который разорвал Минские соглашения, а через три дня после этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину", - отметила она, отметив, что таким образом москва "растоптала Устав ООН".
Вторжение длится уже почти год, и нет никаких признаков того, что РФ намерена его прекратить, добавила Вудворд.
В свою очередь, постпред Франции при ООН Николя де Ривьер напомнил, что 17 февраля 2022 года, "представитель России публично заявил в этом зале Совета, что альтернативы Минским соглашениям нет", а "слухи о российском военном вмешательстве не соответствуют действительности и являются частью западной паранойи".
"Россия самостоятельно решила прекратить диалог и переговоры, самостоятельно приняла решение разорвать Минские договоренности", – добавил де Ривьер.
Международная миссия ОБСЕ в течение восьми лет осуществляла ежедневный мониторинг ситуации на местах. Ее отчеты свидетельствуют о том, что все обвинения, звучащие сегодня со стороны России в адрес Украины, являются фальшивыми, добавил постпред Франции.
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і це не є добре, це є дуже і дуже погано.
до Британії претензій нема, є недоразуміння оон в цілому,
яка все щє намагається позіціонувати себе як організація з якимись можливостями.
Все что нужно знать про договоры с рашкой
рашу путлера боятся даже элементарно игнорировать в СБ ООН - настолько измельчало и деградировало человчество
А в Киеве никогда не было отличий между русскими и украинцами, и никто не просил защищать, вводить войска. А вы вдруг ни с того ни с сего танками помчались на Киев.
Про Харьков вообще молчу, это культурно город русскоязычный и никому из харьковчан в голову не приходило что им там что то запрещают русского языка типа и тп.
Жили ж дружно, всё было хорошо!
Ну выгнали этого Януковича, так это внутреннее дело, да и было б по ком горевать, сами же знаете кто такой Янукович. Зачем его вообще укрывать, ну ладно там, решили дать ему политическое убежище,ваше дело, ну а Украина имеет право у себя выбирать кого хочет в президенты. Не нравится власть , регистрируйте партии, борьба идей, политиков, тем более с Крымом и Донбассом в составе Рада всегда была бы на 50 процентов за РФ.
Вообщем, как ни крути, но получилось что сейчас бриты на стороне справедливости.
Х-ло думает на уровне 19 века
Территории ему "новые" захотелось
Я понимаю, Япония напала на США, там был полный блок по ресурсам и тупик, или война, или подчинение.
А тут то что, Украина марта 2014 года хоть как то угрожала РФ? С нейтральным статусом в конституции, флотом РФ в Севастополе, и перманентным проросийским большинством в Раде)
Тем более был же пример, до того Ющенко, прозападный, стал президентом, ну и что, после него Янукович, проросийский, что менялось то по факту, да ничего.
Ну и смысл это всё от крымнаш до освобождения 24.02 ?
Вся верхушка
Я говорю о смыслах Личностей в истории, смыслах блага своей страны и своего народа, смыслах мессианства, если хотите.