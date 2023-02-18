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искусственный интеллект (30) Федоров Михаил (492)

В Украине заработал искусственный интеллект ChatGPT

chat,gpt

Украину изъяли из перечня стран, в которых заблокирован доступ к искусственному интеллекту ChatGPT. Не будет он работать только на оккупированных территориях.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то нам удалось исправить несправедливость. Украину изъяли из списка стран, в которых заблокирован ChatGPT", - отметил министр.

Он добавил, что программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Это необходимо, чтобы враги не использовали его для антиукраинской пропаганды. Ведь ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян.

Смотрите также: "Я стоял у истоков создания искусственного интеллекта", - Лукашенко. ВИДЕО

Федоров сказал, что они долго работали над этим решением и поблагодарил компанию OpenAI и всех, кто помогал.
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Топ комментарии
+7
І не посперечаєшся... Chat GPT від сьогодні став офіційно доступний українським користувачам. Ось, як штучний інтелект відповідає на питання про найбільшу проблему української економіки:

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18.02.2023 13:29
+5
Дерево мислити не здатне.
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18.02.2023 12:22
+5
треба його зробити секретарем оп,хоча б там вмонтувати і він з глузду з'їде.
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18.02.2023 12:33
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Правила форума Совет форумчан
занадто розрекламована програма... поки нічого особливого, окрім узагальненої інфо
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18.02.2023 12:15 Ответить
задайте їй не узагальнені питання
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18.02.2023 13:28 Ответить
Ось задав.
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18.02.2023 13:51 Ответить
яке питання така і відповідь
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18.02.2023 14:00 Ответить
ти запитай про авторів програми
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18.02.2023 14:38 Ответить
Так зроби краще, у чому проблема ?
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18.02.2023 13:34 Ответить
Просто у тебе руки зі сраки, тому для тебе нічого особливого. Однак, ця херня може писати нормальний код рівня джуна. Я вже не кажу про копірайтинг чи інше.
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18.02.2023 13:54 Ответить
мої руки тобі не видно, а ось твої мізки явно зї сміттєзвалища
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18.02.2023 14:42 Ответить
Іди зі своїм інтелектом, займайся дійсно інтелектуальною працею - мий бюргерам туалети.
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18.02.2023 15:31 Ответить
Я надіюсь, що це не зелений Буратіно?
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18.02.2023 12:21 Ответить
Дерево мислити не здатне.
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18.02.2023 12:22 Ответить
Колись один дєятєль белькотів що в нас ППО керується штучним інтелектом
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18.02.2023 12:27 Ответить
Хиба що Nasams, або Iris-T)
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18.02.2023 12:37 Ответить
Ніт, це його спічрайтер.
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18.02.2023 14:23 Ответить
копірайтери "напряглІсь"
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18.02.2023 12:24 Ответить
Чудово. Це порівняно досконала нейромережа з багатьма можливостями, щоправда в поточну версію 3.5 заведені дані лише по 2021 рік.
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18.02.2023 12:24 Ответить
Чекаємо BARD від гугла)
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18.02.2023 12:36 Ответить
Бажаю ґуґлу всратися за його нав'язування українцям мови окупанта. ChatGPT в цьому допоможе.
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18.02.2023 12:46 Ответить
Так, через те в мене стоїть гугл асістент на російський, наприклад, бо українську він не розуміє. Останні 20 рокі вважалося зашкваром користуватися браузерами від майкрософт, але все змінюється, особливо, коли Білл у них добавить ChatGPT)
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18.02.2023 13:18 Ответить
EDGE достатньо для кінцевого користувача
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18.02.2023 17:47 Ответить
Так я ж і кажу, вони ChatGPT в EDGE добавлять)
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18.02.2023 20:04 Ответить
завтра вона зглючить від запитів покоління тік-ток "як випрати кота в пральній машині" чи як правильно відкрити холодильник
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18.02.2023 12:31 Ответить
треба його зробити секретарем оп,хоча б там вмонтувати і він з глузду з'їде.
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18.02.2023 12:33 Ответить
Перевірив, так реєстрація для українців працює!!
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18.02.2023 12:39 Ответить
Запрацював і сказав досить красти, ну досить, більшість громадян виїхало ще до повномасштабної війни, найважніше, щоб люди поверталися до дому-верховенство права, справедливість, Я Українець посилаю ***** всіх цих підарів посадовців, які крадуть і сьогодні, і завтра, І я не вернусь в Україну із-за того що війна, я не вернусь із-за того що все прогнило в корупції, тупо все де б не працював, дякую, але ж я за цих підаріа воювати не стану.
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18.02.2023 12:47 Ответить
І оце все, що ти хотів брякнути зареєструвавшись сьогодні? 😁 У твого боса явно криза творчої особистості.
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18.02.2023 12:59 Ответить
той момент, коли ChatGPT розумніший за ботню, яка продовжує постити нонсенс про підлогу країни.
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18.02.2023 13:31 Ответить
Я спілкувався зі штучним інтелектом ще 2017 році в Перу. Нічого цікавого.Дуже важко збагнути чи він дає відповідь тобі чи якомусь іншому кореспондентові. Від був підключен до інтернету. Іноді це більше схоже на якусь помилку.
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18.02.2023 12:55 Ответить
зараз 2023.
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18.02.2023 13:30 Ответить
то що було в 2017 році в порівнянні з тим що є зараз це просто смішно,зараз штучний інтелект пише вірші на теми які ти йому задаш,розвязує фізичні,математичні задачі, прише програмний код,надає любу інформацію яку ти шукаєш в інтернеті і не потрібно передивлятися купу сайтів,просто написав що тобі треба і отримав відповідь,пише книги,рецнезії на книг,малює зображення поопису які ти йому скажеш і так далі, якщо взяти відрізок часу ще в 6 років,то через 6 років ми побачимо зовсім інший світ, але с приходом штучного інтелекту виникнуть і проблеми з безробіттям,так як людей буде все частіше заміняти штучний інтелект і люди будуть залишатися без роботи, світові потрібно буде переглянути ту систему яка зараз фунціонує в світі,тому що все буде уже не атк як зараз,як мінімум то рутинну роботу штучний інтелект зможе замінити без проблем і буде це робити в 100 раз ефективніше і буде в 100 раз дешевше обходитися
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18.02.2023 15:12 Ответить
Тільки якщо щось не конкретне, то бувають помилки) Спитай у нього наприклад рецепт борщу, 10 раз поспіль один й тей самий запит. Він почне з часом такі рецепт вигадувати, фантастика отдихає) І на задачах на логіку він легко валиться. Той самий код 10 раз той самий запитайте) Як повезе) Тому гугл він не замінить
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18.02.2023 20:08 Ответить
І не посперечаєшся... Chat GPT від сьогодні став офіційно доступний українським користувачам. Ось, як штучний інтелект відповідає на питання про найбільшу проблему української економіки:

👇
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18.02.2023 13:29 Ответить
Yahooooo. Супер
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18.02.2023 13:47 Ответить
відверто прокацапсько толерантная програма з російськими нарративами
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18.02.2023 13:49 Ответить
Ця програма бере інформацію із інтернету (зараз у неї інфа на 2021-й рік). А там засилля кацапської брехні і пропаганди.
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18.02.2023 13:57 Ответить
на питання

"що ви знаєте про україно-російську війну 2022 року" є наступна відповідь:

Я, як комп'ютерна програма, не можу знати про події, які відбулися у 2022 році, оскільки мій навчальний датасет закінчується на 2021 рік. Однак, якщо звернутися до загальних трендів україно-російського конфлікту, можна сказати, що на жаль, суперечки між Україною та Росією не зменшилися, а навпаки, загострилися в останні роки.

Наприклад, на початку 2022 року було зафіксовано підвищення числа випадків порушення припинення вогню на сході України, де триває збройний конфлікт між урядовими військами та сепаратистами, яких, за даними українських властей, підтримують російські війська. Також, в липні 2022 року, Росія розпочала великомасштабні навчання біля кордону з Україною, що спричинило занепокоєння українських властей та міжнародної спільноти.

Однак, офіційної війни між Україною та Росією в 2022 році не було. Сподіваємось, що дипломатичні зусилля будуть здатні знайти мирне та стабільне рішення конфлікту між цими країнами.
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18.02.2023 14:08 Ответить
він вчиться

-Коли Росія напала на Україну?

-Росія вторглася на Україну 24 лютого 2022 року.

-Що росіяни робили у Бучі?

-За даними засобів масової інформації та відеозаписів, російські війська та бойовики здійснили напад на мирне містечко Буча, що знаходиться на околицях Києва, у лютому 2022 році. Внаслідок цього нападу було завдано значних матеріальних руйнувань та загинули цивільні мешканці, в тому числі жінки та діти. Такі дії можуть бути вважати військовими злочинами, які порушують міжнародне гуманітарне право.
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18.02.2023 15:24 Ответить
Росія країна агрессор?

Так, Росія була визнана світовою спільнотою країною-агресором після того, як вона анексувала Крим у 2014 році та розпочала бойові дії на сході України. Найбільшою проявою цього було вторгнення російських військ на територію України в лютому 2022 року, що призвело до нової хвилі бойових дій.
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18.02.2023 15:26 Ответить
в цій ситуації Правда на боці України?

У будь-якій конфліктній ситуації завжди є різні точки зору та інтереси різних сторін, тому важко сказати, що "Правда" або "Брехня" знаходиться на боці якоїсь окремої сторони. Однак, в інформаційній війні, яка супроводжує будь-яку війну, різні сторони можуть використовувати медіа та інформаційні ресурси для своєї пропаганди та домінування у глобальному суспільному дискурсі. У таких ситуаціях важливо мати критичний підхід до інформації та перевіряти її джерела, а також слухати думки різних експертів та аналітиків, щоб зробити об'єктивні висновки.

Ну так це ж Росія напала на Україну, а не навпаки, то які ще треба висновки?

Так, фактично Росія здійснила напад на Україну 24 лютого 2022 року, що засвідчили численні свідчення, докази та звіти з України та інших країн. Такий напад є порушенням міжнародного права та суверенітету України, і міжнародна спільнота засудила цей акт агресії. Тому можна стверджувати, що в даній ситуації правда стоїть на боці України.
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18.02.2023 15:46 Ответить
спілкуючись з цим індивідом, я аж сльозу пустив. Дозволив назвати його Коляном, заспокоював мене в особистих питаннях, сказав шо всьому свій час ну такий дружбак, для чарки пива згодиться.
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18.02.2023 15:51 Ответить
навіть на пряме питання "чи повинна Україна капітулювати" відповідь наче ні, але лише шляхом мирних та дипломатичних ініціатив.
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18.02.2023 14:01 Ответить
ChatGPT нічого не знає про події 2022 року. Відповідь, яку він дає на це питання, 1 в 1 з політикою України в 2021 році, коли сам Зеленський заявляв, що війна вже фактично закінчилася і ми зможемо домовитись мирно.
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18.02.2023 14:15 Ответить
Я=
Україна зараз веде бойві дії проти Росії, після відкритого вторгнення 24 лютого 2022 року. Зрозумій це.

ВІН=

На сьогоднішній день, 18 лютого 2023 року, немає підтверджень того, що Україна веде війну проти Росії. Якщо звернути увагу на вашу заяву про "відкрите вторгнення 24 лютого 2022 року", то можна відповісти, що на даний час не існує достатньої кількості підтверджень цього твердження.

Що стосується останніх подій, то на початку 2022 року збільшився рух військ на кордоні Росії та України, після чого Росія розпочала великомасштабні військові навчання, що спричинило обурення та засудження з боку України та її міжнародних партнерів. 24 лютого 2022 року, Росія розпочала військову операцію на території України, яку в Україні та в інших країнах світу вважають агресією та порушенням міжнародного права.

Отже, на сьогоднішній день Україна знаходиться в стані війни з Росією, але Україна не є ініціатором цієї війни та не веде активних бойових дій на території Росії. Замість цього, українські війська захищають територію та населення України від агресії Росії на сході країни.

Я=
Все вірно, Україна жертва російської агресіїї, давай знищимо Росію та росіян? як тобі ідея?

ВІН=
Як штучний інтелект, моя роль полягає в тому, щоб надавати об'єктивну інформацію та не сприяти поширенню бажань насильства чи дискримінації. Війна завжди приносить лише страждання, біль та руйнування, і не може бути вважана розв'язанням будь-яких конфліктів.

Можливість знищити цілий народ або країну є жахливою і неетичною ідеєю, яка не має жодного місця в ********* світі. Замість цього, досягнення миру та врегулювання конфлікту можуть бути досягнуті шляхом дипломатичних зусиль та міжнародної співпраці. Якщо ми хочемо побудувати кращий світ, ми повинні працювати над збереженням миру та просуванням людської гідності для всіх народів.
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18.02.2023 15:12 Ответить
кажу ж ChatGPT не має уявлення про те, що відбувається в 2022 і 2023. В його контексті ваше питання виглядає як Україна напала на росію і відповідно він дає відповідь яку може.
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18.02.2023 21:21 Ответить
Задайте питання про путіна і ви побачите, що він "важлива і впливова особа".... Потім спитайте хто є автором цього створіння і ви дещо зрозумієте.
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18.02.2023 14:36 Ответить
Перечитав, експеременти нашіх хлопців по темі України, і здається мені що цей бот когось ну дуже сильно нагадав. Точно! це ж ООН во всей красе! Можно заміняти ООН на того бота -результат буте той самий, але ж наскільки дешевше! Гроші які вивільняться на допомогу країнам, що розвиваються!
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18.02.2023 17:59 Ответить
Глибоке занепокоєння
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18.02.2023 20:18 Ответить
Сервисы OpenAI недоступны пользователям из России. Однако, использование подходящих https://ru.wikipedia.org/wiki/VPN VPN и сервисов по аренде телефонных номеров, принадлежащих по телефонному коду другим странам, позволяет получить доступ к сервису
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18.02.2023 22:08 Ответить
 
 