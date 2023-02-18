В Украине заработал искусственный интеллект ChatGPT

Украину изъяли из перечня стран, в которых заблокирован доступ к искусственному интеллекту ChatGPT. Не будет он работать только на оккупированных территориях.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то нам удалось исправить несправедливость. Украину изъяли из списка стран, в которых заблокирован ChatGPT", - отметил министр.

Он добавил, что программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Это необходимо, чтобы враги не использовали его для антиукраинской пропаганды. Ведь ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян.

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Федоров сказал, что они долго работали над этим решением и поблагодарил компанию OpenAI и всех, кто помогал.