В Україні запрацював штучний інтелект ChatGPT

Україну вилучили з переліку країн, в яких заблокований доступ до штучного інтелекту ChatGPT. Не працюватиме він лише на окупованих територіях.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT", - написав міністр.

Він додав, що програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Це необхідно, щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян.

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Федоров сказав, що вони довго працювали над цим рішенням і подякував компанії OpenAI та всім, хто допомагав.