В Україні запрацював штучний інтелект ChatGPT
Україну вилучили з переліку країн, в яких заблокований доступ до штучного інтелекту ChatGPT. Не працюватиме він лише на окупованих територіях.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT", - написав міністр.
Він додав, що програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Це необхідно, щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян.
Федоров сказав, що вони довго працювали над цим рішенням і подякував компанії OpenAI та всім, хто допомагав.
Топ коментарі
+7 Сергій Шешеня
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+5 Tanya Potanina
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"що ви знаєте про україно-російську війну 2022 року" є наступна відповідь:
Я, як комп'ютерна програма, не можу знати про події, які відбулися у 2022 році, оскільки мій навчальний датасет закінчується на 2021 рік. Однак, якщо звернутися до загальних трендів україно-російського конфлікту, можна сказати, що на жаль, суперечки між Україною та Росією не зменшилися, а навпаки, загострилися в останні роки.
Наприклад, на початку 2022 року було зафіксовано підвищення числа випадків порушення припинення вогню на сході України, де триває збройний конфлікт між урядовими військами та сепаратистами, яких, за даними українських властей, підтримують російські війська. Також, в липні 2022 року, Росія розпочала великомасштабні навчання біля кордону з Україною, що спричинило занепокоєння українських властей та міжнародної спільноти.
Однак, офіційної війни між Україною та Росією в 2022 році не було. Сподіваємось, що дипломатичні зусилля будуть здатні знайти мирне та стабільне рішення конфлікту між цими країнами.
-Коли Росія напала на Україну?
-Росія вторглася на Україну 24 лютого 2022 року.
-Що росіяни робили у Бучі?
-За даними засобів масової інформації та відеозаписів, російські війська та бойовики здійснили напад на мирне містечко Буча, що знаходиться на околицях Києва, у лютому 2022 році. Внаслідок цього нападу було завдано значних матеріальних руйнувань та загинули цивільні мешканці, в тому числі жінки та діти. Такі дії можуть бути вважати військовими злочинами, які порушують міжнародне гуманітарне право.
Так, Росія була визнана світовою спільнотою країною-агресором після того, як вона анексувала Крим у 2014 році та розпочала бойові дії на сході України. Найбільшою проявою цього було вторгнення російських військ на територію України в лютому 2022 року, що призвело до нової хвилі бойових дій.
У будь-якій конфліктній ситуації завжди є різні точки зору та інтереси різних сторін, тому важко сказати, що "Правда" або "Брехня" знаходиться на боці якоїсь окремої сторони. Однак, в інформаційній війні, яка супроводжує будь-яку війну, різні сторони можуть використовувати медіа та інформаційні ресурси для своєї пропаганди та домінування у глобальному суспільному дискурсі. У таких ситуаціях важливо мати критичний підхід до інформації та перевіряти її джерела, а також слухати думки різних експертів та аналітиків, щоб зробити об'єктивні висновки.
Ну так це ж Росія напала на Україну, а не навпаки, то які ще треба висновки?
Так, фактично Росія здійснила напад на Україну 24 лютого 2022 року, що засвідчили численні свідчення, докази та звіти з України та інших країн. Такий напад є порушенням міжнародного права та суверенітету України, і міжнародна спільнота засудила цей акт агресії. Тому можна стверджувати, що в даній ситуації правда стоїть на боці України.
Україна зараз веде бойві дії проти Росії, після відкритого вторгнення 24 лютого 2022 року. Зрозумій це.
ВІН=
На сьогоднішній день, 18 лютого 2023 року, немає підтверджень того, що Україна веде війну проти Росії. Якщо звернути увагу на вашу заяву про "відкрите вторгнення 24 лютого 2022 року", то можна відповісти, що на даний час не існує достатньої кількості підтверджень цього твердження.
Що стосується останніх подій, то на початку 2022 року збільшився рух військ на кордоні Росії та України, після чого Росія розпочала великомасштабні військові навчання, що спричинило обурення та засудження з боку України та її міжнародних партнерів. 24 лютого 2022 року, Росія розпочала військову операцію на території України, яку в Україні та в інших країнах світу вважають агресією та порушенням міжнародного права.
Отже, на сьогоднішній день Україна знаходиться в стані війни з Росією, але Україна не є ініціатором цієї війни та не веде активних бойових дій на території Росії. Замість цього, українські війська захищають територію та населення України від агресії Росії на сході країни.
Я=
Все вірно, Україна жертва російської агресіїї, давай знищимо Росію та росіян? як тобі ідея?
ВІН=
Як штучний інтелект, моя роль полягає в тому, щоб надавати об'єктивну інформацію та не сприяти поширенню бажань насильства чи дискримінації. Війна завжди приносить лише страждання, біль та руйнування, і не може бути вважана розв'язанням будь-яких конфліктів.
Можливість знищити цілий народ або країну є жахливою і неетичною ідеєю, яка не має жодного місця в ********* світі. Замість цього, досягнення миру та врегулювання конфлікту можуть бути досягнуті шляхом дипломатичних зусиль та міжнародної співпраці. Якщо ми хочемо побудувати кращий світ, ми повинні працювати над збереженням миру та просуванням людської гідності для всіх народів.