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Новости Санкции против России
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Россия в экономическом аспекте ужасным образом почувствует на себе санкции, - Дуда

рф,росія,обмеження,санкції

Россия "ужасным образом" ощутит на себе экономические санкции, но их результаты будут заметны лишь со временем.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции во многих аспектах эффективны, но их результаты будут видны только через длительный период времени. Я убежден, что Россия в экономическом аспекте ужасным образом почувствует на себе эти санкции, прежде всего в вопросе доступа к передовым западным технологиям", - подчеркнул польский лидер.

"Страны, которые хотят помочь России, несмотря на то, что Россия является агрессором и уничтожает другие страны, не имеют таких технологий. Следовательно, это окажет огромное влияние на российскую промышленность", - подчеркнул президент РП.

Он подчеркнул, что российские ресурсы, особенно финансовые, должны быть заблокированы по всему миру.

"Они должны быть направлены на возмещение для Украины, восстановление страны. Безусловно, это был бы сильный удар по России и российским олигархам", – констатировал президент РП.

Дуда отметил, что санкционная политика эффективна тогда, когда преодолевается сопротивление разнообразных скептиков, которые хотят обходить или смягчать санкции. Поскольку именно из-за обхода и пробелов в санкциях их действие снижается. Он подчеркнул: если бы система санкций была плотной, то они были бы гораздо эффективнее, а россия почувствовала бы их гораздо сильнее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспорт российской нефти продолжает падение, – Bloomberg

"Я убежден, что в перспективе нескольких лет российская экономика ужасно почувствует эти санкции. Уже сегодня появляется информация о том, что России придется сокращать добычу нефти и газа именно потому, что недостаточно высокотехнологичного оборудования, которое необходимо для добычи и транспортировки", - констатировал польский лидер.
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Топ комментарии
+10
Кацапи кажуть не жили добре, нічого і починати.
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18.02.2023 13:00
+3
Поки російські вуглеводні будуть експортуватись сірими схемами через треті країни - доти у путлерівського режиму будуть гроші продовжувати війну!
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18.02.2023 12:58
+3
************ этимне проймешь. Они привычные жрать лебеду с пареной репой, а козьи шарики у них как лакомство типа конфет "Морские камешки", да и из одежды они будут носиль дерюжный мешок с дырками для головы и рук, главное стт бы их царь и по совместительству батюшка, был доволен.
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18.02.2023 13:13
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Поки російські вуглеводні будуть експортуватись сірими схемами через треті країни - доти у путлерівського режиму будуть гроші продовжувати війну!
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18.02.2023 12:58 Ответить
Кацапи кажуть не жили добре, нічого і починати.
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18.02.2023 13:00 Ответить
Абсолютно з Вами згодний! Пригадайте слова Далі Грибаускайте - доки у росіян є картопля, огірки і ще дещо, тобто водка, ніяких санкцій вони не відчують!
А про визнання цим генетичним непотрібом своєї провини, через вплив санкцій, не може бути мови взагалі!
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18.02.2023 13:25 Ответить
Та да, одна лише заборона на експорт унітазів до росії відкине її населення як мінімум до стану, коли тії заборони ще не було.
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18.02.2023 13:04 Ответить
касаби на гнилій картоплі з капустою переживуть любі санкціі
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18.02.2023 13:09 Ответить
Виживати і жити різниця є. І вони цю різницю бачать. Тому й мародерствують. Німці, до речі, не тягли з українських хат все підряд...
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18.02.2023 13:37 Ответить
Відчує - це в майбутньому! Потрібно зараз .
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18.02.2023 13:12 Ответить
************ этимне проймешь. Они привычные жрать лебеду с пареной репой, а козьи шарики у них как лакомство типа конфет "Морские камешки", да и из одежды они будут носиль дерюжный мешок с дырками для головы и рук, главное стт бы их царь и по совместительству батюшка, был доволен.
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18.02.2023 13:13 Ответить
"Доки тлустий сохне - худий здохне"...
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18.02.2023 13:29 Ответить
Я вже рік цю фігню чую. Яуби так було, то вони б вже один одного жерли. А українці гинуть.
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18.02.2023 13:33 Ответить
*Умирать на войне русские научились хорошо, жаль что не научились так же хорошо жить" В. Пикуль.
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18.02.2023 14:51 Ответить
 
 