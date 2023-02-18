Россия в экономическом аспекте ужасным образом почувствует на себе санкции, - Дуда

Россия "ужасным образом" ощутит на себе экономические санкции, но их результаты будут заметны лишь со временем.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции во многих аспектах эффективны, но их результаты будут видны только через длительный период времени. Я убежден, что Россия в экономическом аспекте ужасным образом почувствует на себе эти санкции, прежде всего в вопросе доступа к передовым западным технологиям", - подчеркнул польский лидер.

"Страны, которые хотят помочь России, несмотря на то, что Россия является агрессором и уничтожает другие страны, не имеют таких технологий. Следовательно, это окажет огромное влияние на российскую промышленность", - подчеркнул президент РП.

Он подчеркнул, что российские ресурсы, особенно финансовые, должны быть заблокированы по всему миру.

"Они должны быть направлены на возмещение для Украины, восстановление страны. Безусловно, это был бы сильный удар по России и российским олигархам", – констатировал президент РП.

Дуда отметил, что санкционная политика эффективна тогда, когда преодолевается сопротивление разнообразных скептиков, которые хотят обходить или смягчать санкции. Поскольку именно из-за обхода и пробелов в санкциях их действие снижается. Он подчеркнул: если бы система санкций была плотной, то они были бы гораздо эффективнее, а россия почувствовала бы их гораздо сильнее.

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"Я убежден, что в перспективе нескольких лет российская экономика ужасно почувствует эти санкции. Уже сегодня появляется информация о том, что России придется сокращать добычу нефти и газа именно потому, что недостаточно высокотехнологичного оборудования, которое необходимо для добычи и транспортировки", - констатировал польский лидер.