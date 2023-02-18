Росія в економічному аспекті жахливим чином відчує на собі санкції, - Дуда
Росія "жахливим чином" відчує на собі економічні санкції, але їх результати будуть помітними лише згодом.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
"Санкції в багатьох аспектах є ефективними, але їх результати буде видно лише через тривалий період часу. Я переконаний, що Росія в економічному аспекті жахливим чином відчує на собі ці санкції, передусім у питанні доступу до передових західних технологій", - наголосив польський лідер.
"Країни, які хочуть допомогти Росії, попри те, що Росія є агресором і знищує інші країни, не мають таких технологій. Отже, це матиме величезний вплив на російську промисловість",- наголосив президент РП.
Він підкреслив, що російські ресурси, особливо фінансові, мають бути заблоковані в усьому світі.
"Вони мають бути спрямовані на відшкодування для України, на відбудову країни. Безумовно, це був би сильний удар по Росії і російських олігархах",- констатував президент РП.
Дуда зауважив, що санкційна політика є ефективною тоді, коли долається опір різноманітних скептиків, які хочуть оминати або пом’якшувати санкції. Оскільки саме через обхід та прогалини у санкціях їхня дія знижується. Він підкреслив: якби система санкцій була щільною, то вони були б набагато ефективнішими, а росія відчула б їх набагато сильніше.
"Я переконаний, що у перспективі кількох років російська економіка жахливим чином відчує ці санкції. Вже сьогодні з'являється інформація про те, що Росії доведеться скорочувати видобуток нафти і газу саме тому, що не вистачає високотехнологічного обладнання, яке необхідне для видобутку і транспортування", - констатував польський лідер.
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А про визнання цим генетичним непотрібом своєї провини, через вплив санкцій, не може бути мови взагалі!