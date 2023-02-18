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Новини Санкції проти Росії
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Росія в економічному аспекті жахливим чином відчує на собі санкції, - Дуда

рф,росія,обмеження,санкції

Росія "жахливим чином" відчує на собі економічні санкції, але їх результати будуть помітними лише згодом.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції в багатьох аспектах є ефективними, але їх результати буде видно лише через тривалий період часу. Я переконаний, що Росія в економічному аспекті жахливим чином відчує на собі ці санкції, передусім у питанні доступу до передових західних технологій", - наголосив польський лідер.

"Країни, які хочуть допомогти Росії, попри те, що Росія є агресором і знищує інші країни, не мають таких технологій. Отже, це матиме величезний вплив на російську промисловість",- наголосив президент РП.

Він підкреслив, що російські ресурси, особливо фінансові, мають бути заблоковані в усьому світі.

"Вони мають бути спрямовані на відшкодування для України, на відбудову країни. Безумовно, це був би сильний удар по Росії і російських олігархах",- констатував президент РП.

Дуда зауважив, що санкційна політика є ефективною тоді, коли долається опір різноманітних скептиків, які хочуть оминати або пом’якшувати санкції. Оскільки саме через обхід та прогалини у санкціях їхня дія знижується. Він підкреслив: якби система санкцій була щільною, то вони були б набагато ефективнішими, а росія відчула б їх набагато сильніше.

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"Я переконаний, що у перспективі кількох років російська економіка жахливим чином відчує ці санкції. Вже сьогодні з'являється інформація про те, що Росії доведеться скорочувати видобуток нафти і газу саме тому, що не вистачає високотехнологічного обладнання, яке необхідне для видобутку і транспортування", - констатував польський лідер.

Автор: 

росія (65316) санкції (11865) Дуда Анджей (776)


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Топ коментарі
+10
Кацапи кажуть не жили добре, нічого і починати.
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18.02.2023 13:00
+3
Поки російські вуглеводні будуть експортуватись сірими схемами через треті країни - доти у путлерівського режиму будуть гроші продовжувати війну!
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18.02.2023 12:58
+3
************ этимне проймешь. Они привычные жрать лебеду с пареной репой, а козьи шарики у них как лакомство типа конфет "Морские камешки", да и из одежды они будут носиль дерюжный мешок с дырками для головы и рук, главное стт бы их царь и по совместительству батюшка, был доволен.
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18.02.2023 13:13
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Поки російські вуглеводні будуть експортуватись сірими схемами через треті країни - доти у путлерівського режиму будуть гроші продовжувати війну!
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18.02.2023 12:58 Відповісти
Кацапи кажуть не жили добре, нічого і починати.
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18.02.2023 13:00 Відповісти
Абсолютно з Вами згодний! Пригадайте слова Далі Грибаускайте - доки у росіян є картопля, огірки і ще дещо, тобто водка, ніяких санкцій вони не відчують!
А про визнання цим генетичним непотрібом своєї провини, через вплив санкцій, не може бути мови взагалі!
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18.02.2023 13:25 Відповісти
Та да, одна лише заборона на експорт унітазів до росії відкине її населення як мінімум до стану, коли тії заборони ще не було.
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18.02.2023 13:04 Відповісти
касаби на гнилій картоплі з капустою переживуть любі санкціі
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18.02.2023 13:09 Відповісти
Виживати і жити різниця є. І вони цю різницю бачать. Тому й мародерствують. Німці, до речі, не тягли з українських хат все підряд...
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18.02.2023 13:37 Відповісти
Відчує - це в майбутньому! Потрібно зараз .
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18.02.2023 13:12 Відповісти
************ этимне проймешь. Они привычные жрать лебеду с пареной репой, а козьи шарики у них как лакомство типа конфет "Морские камешки", да и из одежды они будут носиль дерюжный мешок с дырками для головы и рук, главное стт бы их царь и по совместительству батюшка, был доволен.
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18.02.2023 13:13 Відповісти
"Доки тлустий сохне - худий здохне"...
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18.02.2023 13:29 Відповісти
Я вже рік цю фігню чую. Яуби так було, то вони б вже один одного жерли. А українці гинуть.
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18.02.2023 13:33 Відповісти
*Умирать на войне русские научились хорошо, жаль что не научились так же хорошо жить" В. Пикуль.
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18.02.2023 14:51 Відповісти
 
 