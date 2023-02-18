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Еврокомиссия будет взаимодействовать с промышленностью для ускорения производства боеприпасов для Украины, - фон дер Ляйен
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля призвала партнеров "удвоить" военную поддержку Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы должны удвоить и продолжить действительно массированную поддержку (Украина. – Ред.), которая необходима для того, чтобы эти империалистические планы Путина полностью провалились", – заявила фон дер Ляйен, цитирует AFP.
Она также заверила Украину в помощи с закупкой боеприпасов. С этой целью Еврокомиссия будет находиться во взаимодействии с промышленностью для ускорения производства, сообщила фон дер Ляйен.
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Senas Katinas 9494c432
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Senas Katinas 9494c432
показать весь комментарий18.02.2023 14:53 Ответить Мне нравится 0
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий18.02.2023 16:40 Ответить Мне нравится 0
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