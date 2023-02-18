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Еврокомиссия будет взаимодействовать с промышленностью для ускорения производства боеприпасов для Украины, - фон дер Ляйен

himars

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля призвала партнеров "удвоить" военную поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы должны удвоить и продолжить действительно массированную поддержку (Украина. – Ред.), которая необходима для того, чтобы эти империалистические планы Путина полностью провалились", – заявила фон дер Ляйен, цитирует AFP.

Она также заверила Украину в помощи с закупкой боеприпасов. С этой целью Еврокомиссия будет находиться во взаимодействии с промышленностью для ускорения производства, сообщила фон дер Ляйен.

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Не знаю, это специальная утечка или это наши коренсподюги с инициативой, но сообщено, что наш военный завод теперь работает в 3 смены. Одна позиция по выпускаемой номенклатуре - мины для миномётов (открытая информация).
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18.02.2023 14:45 Ответить
Телевидение показало доставку нашего бойца Интернационального батальона бригадой скорой помощи с Восточного фронта через Польшу из Днепропетровска. Состояние тяжелое, но жить будет. Учитывая уровень нашей медицины, возможно, и танцевать.
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18.02.2023 14:53 Ответить
Урсула фон дер Ляєн.якщо врахувати "європейський вальс" із "леопардами" для України.то сказане Вами подібне на чергову лапшу,на вуха українського народу...
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18.02.2023 16:40 Ответить
 
 