Єврокомісія взаємодіятиме з промисловістю задля прискорення виробництва боєприпасів для України, - Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого закликала партнерів "подвоїти" військову підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми повинні подвоїти і продовжити дійсно масовану підтримку (України. - Ред.), яка необхідна для того, щоб ці імперіалістичні плани Путіна повністю провалилися", - заявила фон дер Ляєн, цитує AFP.

Вона також запевнила Україну в допомозі із закупівлею боєприпасів. З цією метою Єврокомісія перебуватиме у взаємодії з промисловістю, щоб прискорити виробництво, повідомила фон дер Ляєн.

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