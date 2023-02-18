УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11932 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
851 3

Єврокомісія взаємодіятиме з промисловістю задля прискорення виробництва боєприпасів для України, - Ляєн

himars

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого закликала партнерів "подвоїти" військову підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми повинні подвоїти і продовжити дійсно масовану підтримку (України. - Ред.), яка необхідна для того, щоб ці імперіалістичні плани Путіна повністю провалилися", - заявила фон дер Ляєн, цитує AFP.

Вона також запевнила Україну в допомозі із закупівлею боєприпасів. З цією метою Єврокомісія перебуватиме у взаємодії з промисловістю, щоб прискорити виробництво, повідомила фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воллес: Захід не має стратегічних проблем з продовженням поставок Україні снарядів

Автор: 

боєприпаси (2277) Мюнхен (198) фон дер Ляєн Урсула (773)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не знаю, это специальная утечка или это наши коренсподюги с инициативой, но сообщено, что наш военный завод теперь работает в 3 смены. Одна позиция по выпускаемой номенклатуре - мины для миномётов (открытая информация).
показати весь коментар
18.02.2023 14:45 Відповісти
Телевидение показало доставку нашего бойца Интернационального батальона бригадой скорой помощи с Восточного фронта через Польшу из Днепропетровска. Состояние тяжелое, но жить будет. Учитывая уровень нашей медицины, возможно, и танцевать.
показати весь коментар
18.02.2023 14:53 Відповісти
Урсула фон дер Ляєн.якщо врахувати "європейський вальс" із "леопардами" для України.то сказане Вами подібне на чергову лапшу,на вуха українського народу...
показати весь коментар
18.02.2023 16:40 Відповісти
 
 