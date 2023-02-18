Воллес: Захід не має стратегічних проблем з продовженням поставок Україні снарядів
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес запевнив, що брак боєприпасів не є стратегічною проблемою для західних союзників України.
Про це він заявив у п'ятницю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки у розмові з Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Західні офіційні особи вважають, що Росія намагається отримати зброю та інші матеріальні засоби для своїх військових зусиль. Вони посилаються на великі проміжки часу між її ракетними і безпілотними атаками на українську інфраструктуру, а також на "активне нормування" снарядів для російської артилерії на лінії фронту.
Західні союзники Києва також намагаються підтримувати постачання артилерійських снарядів та інших боєприпасів і озброєнь в Україну.
Воллес сказав, що, хоча Україна може відчувати певний дефіцит, це питання часу, і західні союзники Києва не мають стратегічних проблем з продовженням поставок для українських військових зусиль.
"Завжди було відчуття нестачі на лінії фронту, але я не бачу жодних ознак стратегічної нестачі... хоча є певний часовий лаг" в отриманні поставок, сказав Воллес.
Він додав, що виклик полягає в тому, щоб українські сили були точними у використанні зброї і продовжували воювати за західними методами. "Вам потрібно 100 артилерійських снарядів, щоб підірвати російську позицію, чи лише п'ять? Якщо ви можете бути точними, вам не потрібно 100 снарядів", - сказав він.
"Росія все ще має в своєму розпорядженні значні сили, - сказав Воллес. "Але ми виявили, що коли вони їх збирають, вони отримують поразку... Вони тяжко борються" - зазначив міністр.
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