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Новини Війна
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Воллес: Захід не має стратегічних проблем з продовженням поставок Україні снарядів

бен,уоллес,воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес запевнив, що брак боєприпасів не є стратегічною проблемою для західних союзників України.

Про це він заявив у п'ятницю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки у розмові з Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Західні офіційні особи вважають, що Росія намагається отримати зброю та інші матеріальні засоби для своїх військових зусиль. Вони посилаються на великі проміжки часу між її ракетними і безпілотними атаками на українську інфраструктуру, а також на "активне нормування" снарядів для російської артилерії на лінії фронту.

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Західні союзники Києва також намагаються підтримувати постачання артилерійських снарядів та інших боєприпасів і озброєнь в Україну.

Воллес сказав, що, хоча Україна може відчувати певний дефіцит, це питання часу, і західні союзники Києва не мають стратегічних проблем з продовженням поставок для українських військових зусиль.

"Завжди було відчуття нестачі на лінії фронту, але я не бачу жодних ознак стратегічної нестачі... хоча є певний часовий лаг" в отриманні поставок, сказав Воллес.

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Він додав, що виклик полягає в тому, щоб українські сили були точними у використанні зброї і продовжували воювати за західними методами. "Вам потрібно 100 артилерійських снарядів, щоб підірвати російську позицію, чи лише п'ять? Якщо ви можете бути точними, вам не потрібно 100 снарядів", - сказав він.

"Росія все ще має в своєму розпорядженні значні сили, - сказав Воллес. "Але ми виявили, що коли вони їх збирають, вони отримують поразку...  Вони тяжко борються" - зазначив міністр.

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А стосовно іншого озброєння?
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18.02.2023 11:33 Відповісти
Ахаха, наші артилеристи набагато точніші за західних. Якийсь у вас недолугий приклад зі 100 снарядами по відношенню до українських артилеристів. Це якась ганьба.
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18.02.2023 11:38 Відповісти
Артилеристи різні бувають. Деякі кладуть снаряди просто на землю, потім стволів немає.
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18.02.2023 12:00 Відповісти
Якщо брати вартість снаряду 155 мм не 3.3к євро, а 1.5, то при витраті 10к на день, на рік потрібно 5.5 млрд євро. На фоні загального розміру фінансової підтримки на війну - це не так багато. Але потрібен час, щоб запустити виробництво. США вже розпочало інші нехай також це роблять.
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18.02.2023 11:45 Відповісти
 
 