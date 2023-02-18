"Путин не планирует мир. Он планирует больше войны", - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля планирует призвать партнеров предоставить Украине все необходимое оружие для победы над Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить и утвердиться как суверенное, независимое государство в Европе", - говорится в тексте речи Столтенберга на конференции, с содержанием которой ознакомилось агентство AFP.

Он также предупредит, что российское вторжение разоблачило опасность чрезмерной зависимости Европы от авторитарных режимов и должно послужить уроком: "Мы не должны повторить ту же ошибку с Китаем и другими авторитарными режимами".

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"Путин не планирует мир. Он планирует больше войны", - говорится в речи.