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путин (30489) россия (93038) Столтенберг (1619) Мюнхен (187)

"Путин не планирует мир. Он планирует больше войны", - Столтенберг

путин,хуйло,путін

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля планирует призвать партнеров предоставить Украине все необходимое оружие для победы над Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить и утвердиться как суверенное, независимое государство в Европе", - говорится в тексте речи Столтенберга на конференции, с содержанием которой ознакомилось агентство AFP.

Он также предупредит, что российское вторжение разоблачило опасность чрезмерной зависимости Европы от авторитарных режимов и должно послужить уроком: "Мы не должны повторить ту же ошибку с Китаем и другими авторитарными режимами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг о помощи Украине: Путин должен понять, что он не может победить

"Путин не планирует мир. Он планирует больше войны", - говорится в речи.
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Топ комментарии
+4
Столтенберг, і що вам заважає знищити йбанутого кремлівського педофіла путіна , він же ще гірше чим усама бен ладен. ракетою по бункеру, і на масковських болотах протрезвіють.
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18.02.2023 13:12
+4
Так даваите . Що вас весь час ковбасить . Маленька Естонія віддала всю арту .
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18.02.2023 13:15
+3
Пока параша вся не уничтожена, она будет пытаться уничтожать других. Это аксиома.
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18.02.2023 13:10
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Серьёзно? Неожиданный поворот событий.
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18.02.2023 13:08 Ответить
Пока параша вся не уничтожена, она будет пытаться уничтожать других. Это аксиома.
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18.02.2023 13:10 Ответить
Столтенберг, і що вам заважає знищити йбанутого кремлівського педофіла путіна , він же ще гірше чим усама бен ладен. ракетою по бункеру, і на масковських болотах протрезвіють.
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18.02.2023 13:12 Ответить
Так даваите . Що вас весь час ковбасить . Маленька Естонія віддала всю арту .
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18.02.2023 13:15 Ответить
Просто Столкен хитрий балабол, а допомагають конкретно окремі країни, причому більше ті, що були в РЕВ і прибалти, а не блок НАТО, як організація
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18.02.2023 13:26 Ответить
Блок НАТО не має ані зброї, ані військ. Це все є виключно у країн - членів блоку, а НАТО є координуючою організацією країн - союзників.
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18.02.2023 14:28 Ответить
Голандський Арестович
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18.02.2023 15:22 Ответить
Если не развалить бензоколонку, то покоя и кому не будет.
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18.02.2023 13:20 Ответить
Х..йло на фото, тільки і чекає щоб той мікрофон йому у дупу засунули.
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18.02.2023 13:23 Ответить
😁 ... а потім скабєєву рве на шматки, коли вона, як скажена ****, виє про укрофошиздов та бендеронацистов.
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18.02.2023 13:29 Ответить
🤣
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18.02.2023 13:32 Ответить
Дебилы мавзолея штурмуют маленький городок Авдеевка на Донбассе с 3 марта 2014 года,когда легитимный Витька Индюкович был президентом Украины....штурмовали и вчера вечером...272 хмыря путлера сгорели в топке паровоза что краснопузыц Сергей Лазо...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪💪🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
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18.02.2023 13:47 Ответить
сенатор ты хоть гугл используй для своего просвещения...!
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18.02.2023 14:39 Ответить
Вам про це вже майже рік торочать! Доходить як до жирафа!
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18.02.2023 13:52 Ответить
Пітун планує, як лист фанери над Парижем!
)))
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18.02.2023 13:56 Ответить
Бульбофюрер проговорився про основну ціль "спецоперации": А не надо било презедента аскарблять, ано абиделось.
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18.02.2023 14:31 Ответить
Путіни це тільки шістки в руках кукловодів.
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18.02.2023 14:52 Ответить
 
 