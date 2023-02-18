"Путін не планує миру. Він планує більше війни", - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого планує закликати партнерів надати Україні усю необхідну зброю для перемоги над Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти й утвердитися як суверенній, незалежній державі в Європі", - йдеться в тексті промови Столтенберга на конференції, зі змістом якого ознайомилося агентство AFP.

Він також попередить, що російське вторгнення викрило небезпеку надмірної залежності Європи від авторитарних режимів і має послужити уроком: "Ми не повинні повторити ту ж помилку з Китаєм та іншими авторитарними режимами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова ера протистояння Росії і Заходу може тривати багато років і закінчитись раптово, - Столтенберг

"Путін не планує миру. Він планує більше війни", - йдеться також у промові.