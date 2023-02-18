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Новини Війна
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"Путін не планує миру. Він планує більше війни", - Столтенберг

путин,хуйло,путін

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого планує закликати партнерів надати Україні усю необхідну зброю для перемоги над Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти й утвердитися як суверенній, незалежній державі в Європі", - йдеться в тексті промови Столтенберга на конференції, зі змістом якого ознайомилося агентство AFP.

Він також попередить, що російське вторгнення викрило небезпеку надмірної залежності Європи від авторитарних режимів і має послужити уроком: "Ми не повинні повторити ту ж помилку з Китаєм та іншими авторитарними режимами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова ера протистояння Росії і Заходу може тривати багато років і закінчитись раптово, - Столтенберг

"Путін не планує миру. Він планує більше війни", - йдеться також у промові.

Автор: 

путін володимир (23857) росія (65316) Столтенберг Єнс (1596) Мюнхен (198)


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Топ коментарі
+4
Столтенберг, і що вам заважає знищити йбанутого кремлівського педофіла путіна , він же ще гірше чим усама бен ладен. ракетою по бункеру, і на масковських болотах протрезвіють.
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18.02.2023 13:12
+4
Так даваите . Що вас весь час ковбасить . Маленька Естонія віддала всю арту .
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18.02.2023 13:15
+3
Пока параша вся не уничтожена, она будет пытаться уничтожать других. Это аксиома.
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18.02.2023 13:10
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Серьёзно? Неожиданный поворот событий.
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18.02.2023 13:08 Відповісти
Пока параша вся не уничтожена, она будет пытаться уничтожать других. Это аксиома.
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18.02.2023 13:10 Відповісти
Столтенберг, і що вам заважає знищити йбанутого кремлівського педофіла путіна , він же ще гірше чим усама бен ладен. ракетою по бункеру, і на масковських болотах протрезвіють.
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18.02.2023 13:12 Відповісти
Так даваите . Що вас весь час ковбасить . Маленька Естонія віддала всю арту .
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18.02.2023 13:15 Відповісти
Просто Столкен хитрий балабол, а допомагають конкретно окремі країни, причому більше ті, що були в РЕВ і прибалти, а не блок НАТО, як організація
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18.02.2023 13:26 Відповісти
Блок НАТО не має ані зброї, ані військ. Це все є виключно у країн - членів блоку, а НАТО є координуючою організацією країн - союзників.
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18.02.2023 14:28 Відповісти
Голандський Арестович
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18.02.2023 15:22 Відповісти
Если не развалить бензоколонку, то покоя и кому не будет.
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18.02.2023 13:20 Відповісти
Х..йло на фото, тільки і чекає щоб той мікрофон йому у дупу засунули.
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18.02.2023 13:23 Відповісти
😁 ... а потім скабєєву рве на шматки, коли вона, як скажена ****, виє про укрофошиздов та бендеронацистов.
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18.02.2023 13:29 Відповісти
🤣
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18.02.2023 13:32 Відповісти
Дебилы мавзолея штурмуют маленький городок Авдеевка на Донбассе с 3 марта 2014 года,когда легитимный Витька Индюкович был президентом Украины....штурмовали и вчера вечером...272 хмыря путлера сгорели в топке паровоза что краснопузыц Сергей Лазо...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪💪🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
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18.02.2023 13:47 Відповісти
сенатор ты хоть гугл используй для своего просвещения...!
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18.02.2023 14:39 Відповісти
Вам про це вже майже рік торочать! Доходить як до жирафа!
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18.02.2023 13:52 Відповісти
Пітун планує, як лист фанери над Парижем!
)))
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18.02.2023 13:56 Відповісти
Бульбофюрер проговорився про основну ціль "спецоперации": А не надо било презедента аскарблять, ано абиделось.
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18.02.2023 14:31 Відповісти
Путіни це тільки шістки в руках кукловодів.
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18.02.2023 14:52 Відповісти
 
 