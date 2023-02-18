Украина ожидает приглашения в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе, - Стефанчук
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит приглашение в Североатлантический альянс.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (в НАТО. - Ред.) и уже начнет свой путь в Альянс", - сказал Стефанчук.
Он отметил, что среди тем, обсуждаемых на полях Мюнхенской конференции по безопасности, "вопросы, связанные с приглашением Украины в НАТО".
Как сообщалось, саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.
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Україна почала шлях уже давно, то просто вам особисто було «не цікаво»
шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
але виборці України...хотіли..."па-пріколу"....