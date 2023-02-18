РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6210 посетителей онлайн
Новости
3 028 34
НАТО (8643) членство в НАТО (1440) Вильнюс (49) Стефанчук Руслан (638)

Украина ожидает приглашения в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе, - Стефанчук

стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит приглашение в Североатлантический альянс.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (в НАТО. - Ред.) и уже начнет свой путь в Альянс", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что среди тем, обсуждаемых на полях Мюнхенской конференции по безопасности, "вопросы, связанные с приглашением Украины в НАТО".

Как сообщалось, саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

Также читайте: Украина станет членом НАТО, но сейчас следует сосредоточиться на гарантиях победы в войне против РФ, - Столтенберг
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Чергова маніпуляція та ІПСО проти ідеї вступу України в НАТО у виконанні зе-мародерів. Спочатку Стефанчук лідписує дозвіл на відрядження за кордон "слугє" Трухіну, на міжнародну конференцію, знаючи що він під слідством та мусить прибути на суд, потім в МО викривають багатомільярдні крадіжки на харчах для Війська, при цьому Україна за зелених мародерів роками не поновлювала заявку на вступ до НАТО, більш того, вже навіть на початку широкомасштабної війни були антиНАТОвські випади у риториці керівників ОП та "слуг"... І тепер готується чергове антиНАТОвське шоу: "ми сдєлалі всьо что маглі, а нас там нє любят, нас там нє ждут..." І все це лайно будуть пхати "мудрому наріду" через "зе-марафон". У світі існує лише дві сили, які роблять все, щоб Україна не була прийнята в НАТО, це "слуги " в Україні та кремлівське *****.
показать весь комментарий
18.02.2023 14:06
+11
« …. і почне вже свій шлях до Альянсу", Джерело:

Україна почала шлях уже давно, то просто вам особисто було «не цікаво»
показать весь комментарий
18.02.2023 14:03
+11
Я помню , как в марте прошлого года АБДРИСТОВИЧ и Подоляк НАХАЛЬНО БРЕХАЛИ,вернее втюхивали нарративы КРОТОВ д'Ерьмака ЧТО АГРЕССИЯ паРАШИ из-за того , что Порошенко внёс в Конституцию вступление Украины в НАТО !
показать весь комментарий
18.02.2023 14:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А фуюшкі тобі жирний кабан
показать весь комментарий
18.02.2023 13:55 Ответить
Теж саме подумав. Така жирна свиня проїсть весь бюджет.
показать весь комментарий
18.02.2023 14:10 Ответить
Он не рыба , не мясо ,прихвостень д'Ерьмака , как и почти все «СЛУГИ» Вот Александр Турчинов умел ПОСТРОИТЬ 5- колонну зажравшихся РЫГОВ и остальных ,прикорытных депутатишек‼️
показать весь комментарий
18.02.2023 14:25 Ответить
« …. і почне вже свій шлях до Альянсу", Джерело:

Україна почала шлях уже давно, то просто вам особисто було «не цікаво»
показать весь комментарий
18.02.2023 14:03 Ответить
Чергова маніпуляція та ІПСО проти ідеї вступу України в НАТО у виконанні зе-мародерів. Спочатку Стефанчук лідписує дозвіл на відрядження за кордон "слугє" Трухіну, на міжнародну конференцію, знаючи що він під слідством та мусить прибути на суд, потім в МО викривають багатомільярдні крадіжки на харчах для Війська, при цьому Україна за зелених мародерів роками не поновлювала заявку на вступ до НАТО, більш того, вже навіть на початку широкомасштабної війни були антиНАТОвські випади у риториці керівників ОП та "слуг"... І тепер готується чергове антиНАТОвське шоу: "ми сдєлалі всьо что маглі, а нас там нє любят, нас там нє ждут..." І все це лайно будуть пхати "мудрому наріду" через "зе-марафон". У світі існує лише дві сили, які роблять все, щоб Україна не була прийнята в НАТО, це "слуги " в Україні та кремлівське *****.
показать весь комментарий
18.02.2023 14:06 Ответить
Я помню , как в марте прошлого года АБДРИСТОВИЧ и Подоляк НАХАЛЬНО БРЕХАЛИ,вернее втюхивали нарративы КРОТОВ д'Ерьмака ЧТО АГРЕССИЯ паРАШИ из-за того , что Порошенко внёс в Конституцию вступление Украины в НАТО !
показать весь комментарий
18.02.2023 14:31 Ответить
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!

але виборці України...хотіли..."па-пріколу"....
показать весь комментарий
18.02.2023 16:12 Ответить
Ну-ну, очікуєте. А від вас очікують знищення корупції, знищення кумівства, знищення казнокрадства, дотримання законів на усіх рівнях! А потім будуть розповідати що нас туди не беруть, треба щось своє створювати..
показать весь комментарий
18.02.2023 14:06 Ответить
ну вот почему народ Украины считают дебилами?
показать весь комментарий
18.02.2023 14:06 Ответить
тому що 73 % -от саме тому
показать весь комментарий
18.02.2023 15:00 Ответить
А цього разу зелений дебіл Боневтік приїде?
показать весь комментарий
18.02.2023 14:11 Ответить
Нах він там потрібен. Знову якусь чепуху молодь почне
показать весь комментарий
18.02.2023 14:57 Ответить
спешат при своей власти ********* от ответственности.
показать весь комментарий
18.02.2023 14:12 Ответить
УКРАЇНА обійдеться без жирних кабанів стефанчуків...
показать весь комментарий
18.02.2023 14:20 Ответить
стефанчуку делали по спец заказу усиленный армированный унитаз, за раз кабан скидывает до 10кг дерьма
показать весь комментарий
18.02.2023 14:23 Ответить
Ждуни, бл..
показать весь комментарий
18.02.2023 14:23 Ответить
У вас який IQ ? В мене наприклад 147. А ви бажаєте сказати що ви умніше за всіх ?
показать весь комментарий
18.02.2023 14:40 Ответить
Це звучить як -в Україні немає корупції вже 30 років.
показать весь комментарий
18.02.2023 14:29 Ответить
А заявку вже подали,чи лиш очікуєте?
показать весь комментарий
18.02.2023 14:35 Ответить
Крадунів і кротів в НАТУ не беруть.
показать весь комментарий
18.02.2023 14:35 Ответить
свиня хрюкає, жере, краде і очікує. ну як можна було обрати такий йбальнік головою ради?
показать весь комментарий
18.02.2023 14:37 Ответить
Вибачте, шановний, але справа не в ї@альнику! Багато великих політиків були далеко не самими, скажімо так, фотогенічними! Справа в інтелектуальних здібностях людей, яким ми довіряємо керувати державою! Тим більше, довіряємо в критичних ситуаціях, якто стихійні лиха, епідемії, війни! Тому звинувачувати маємо тільки себе, "мудрий нарід", який купився на "невзыскательный юморок" та "милые мардашки"!9
показать весь комментарий
18.02.2023 15:16 Ответить
Ну от навіщо нести повну дурню! Україну запросять в НАТО тільки в випадку звільнення всіх окупованих територій. Якщо залишиться хоч одне не деокуповане місце і кацапи не будуть платити репарації, а це гарантує наступний напад!, ніякого запрошення взагалі не буде. Європа переозброюється ******** зброєю і за декілька років підсанкційні кацапи взагалі ніякої загрози для цивілізованих країн не становитимуть. Ну і навіщо їм тоді Україна розбита в хлам, з надвисоким рівнем корупції, з застарілою зброєю і бідним населенням? Для того щоб на Україну не напали кацапи знову? Але ж такий напад тоді означатиме війну НАТО з ***********! І воно їм треба? Хай вже Україна буде вічним "полем битви" - так дешевше і безпечніше. Звучить огидно, підло, але практично. НАТО для нас як морковка для віслюка який тягне з останніх сил віз перевантажений пархатими корупціонерами...
показать весь комментарий
18.02.2023 14:49 Ответить
Ой! Зельоних потрібно умовляти!
показать весь комментарий
18.02.2023 14:51 Ответить
Если иобики снова не иобанутся - приглашение с некоторыми оговорками хоть в черновике будет.
показать весь комментарий
18.02.2023 14:57 Ответить
И опять Вильнюс, как тогда 10 лет назад в ноябре 13 г, когда гнида шапкокрад дал задний ход и начался Майдан! Кто тогда знал, что дальше станет, будет, произойдет!?
показать весь комментарий
18.02.2023 15:07 Ответить
Надіюся в преЗедента клепки вистачить
показать весь комментарий
18.02.2023 15:12 Ответить
Ще й цей вирішив щось протрендіти. Кому запропонують - єрмаку і його ставленикам?
показать весь комментарий
18.02.2023 15:41 Ответить
Гинуть кращі, а ці потвори далі піар собі роблять. Свиня либиться, рєзнік либиться, та **** на парасолька літає і далі... Прикро, що навіть війна Україну не навчила, і нічого доброго в Україні не буде. Коли одне плаче над горем, а інше либиться і піар собі будує, третє краде безбожно. Прикро. Писав і пишу, 73% уродів, ви зробили свою справу.
показать весь комментарий
18.02.2023 15:45 Ответить
Порося, вгодоване...
показать весь комментарий
18.02.2023 16:15 Ответить
 
 