Украина ожидает приглашения в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе, - Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит приглашение в Североатлантический альянс.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (в НАТО. - Ред.) и уже начнет свой путь в Альянс", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что среди тем, обсуждаемых на полях Мюнхенской конференции по безопасности, "вопросы, связанные с приглашением Украины в НАТО".

Как сообщалось, саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

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