Нидерланды высылают часть дипломатов РФ из-за попыток россиян трудоустраивать шпионов

Нидерланды высылают из страны ряд российских дипломатов из-за попыток РФ трудоустраивать в дипмиссии сотрудников своих спецслужб.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра назвал это "очень важным шагом". Страна решила выслать дипломатов, так как Россия не перестанет тайно размещать сотрудников своей разведки в качестве дипломатов.

Кабинет министров Нидерландов заявил, что не допустит, чтобы в посольстве России в Гааге работало больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Хукстра считает, что около 10 сотрудников российского посольства должны будут уехать.

Российские дипломаты должны будут покинуть страну в течение двух недель. Кроме того, с понедельника будет закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге. По словам Хукстры, Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам.

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