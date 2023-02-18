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Нидерланды высылают часть дипломатов РФ из-за попыток россиян трудоустраивать шпионов

гукстра,вопке

Нидерланды высылают из страны ряд российских дипломатов из-за попыток РФ трудоустраивать в дипмиссии сотрудников своих спецслужб.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра назвал это "очень важным шагом". Страна решила выслать дипломатов, так как Россия не перестанет тайно размещать сотрудников своей разведки в качестве дипломатов.

Кабинет министров Нидерландов заявил, что не допустит, чтобы в посольстве России в Гааге работало больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Хукстра считает, что около 10 сотрудников российского посольства должны будут уехать.

Российские дипломаты должны будут покинуть страну в течение двух недель. Кроме того, с понедельника будет закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге. По словам Хукстры, Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия прибегает к провокациям, чтобы проверить бдительность и единство НАТО, - Моравецкий

Автор: 

Нидерланды (1585) посольство РФ (451) россия (95638) шпионаж (1391)


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Топ комментарии
+12
Світ для своєї безпеки має вигнати всіх кацапів, бо кацап і в Африці кацап. Місце для кацапа в його болоті, а не в США чи Німеччині.
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18.02.2023 22:29
+6
лєнін з бальшевікамі повів расію другім путьом і привів х.з. куди, більш йбанутої країни я не знаю.
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18.02.2023 22:34
+6
...і бульбан туди вже йорзає, мутити воду
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18.02.2023 22:41
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Правила форума Совет форумчан
Світ для своєї безпеки має вигнати всіх кацапів, бо кацап і в Африці кацап. Місце для кацапа в його болоті, а не в США чи Німеччині.
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18.02.2023 22:29 Ответить
Депортувати на болота
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18.02.2023 23:02 Ответить
В Африке ещё много дружественных стран. Лошадь вперёд в поисках братьев по разуму.
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18.02.2023 22:30 Ответить
...і бульбан туди вже йорзає, мутити воду
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18.02.2023 22:41 Ответить
Так ведь находит, самых отъявленных мерзавцев. Африка совсем не так далека и абстрактна.
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18.02.2023 23:34 Ответить
лєнін з бальшевікамі повів расію другім путьом і привів х.з. куди, більш йбанутої країни я не знаю.
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18.02.2023 22:34 Ответить
С.Корея.Иран,Китай.Зимбабве,Венесуєла....
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18.02.2023 23:08 Ответить
СССР в плане мракобесия еще очень далеко до нынешней расеи , расеи собрала у себя все дерьмо со всего мира и гордиться этим но эти недоразвитые даже не догадываться каким будет страшным похмельем
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18.02.2023 23:45 Ответить
лучше они бы их высылали на расию по частям.
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18.02.2023 22:38 Ответить
Нуашо - шпигунові теперка з голоду помирати?
)))
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18.02.2023 22:44 Ответить
раZZія це імперія Зла, країна терорист! у руSSкіх НЕМАЄ дипломатів, є тільки фсб-шні агенти...!!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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18.02.2023 22:45 Ответить
Nahuj utopite w atlantike etih
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18.02.2023 22:46 Ответить
коцапа надо или выгонять, или он будет срать везде
а они наивные ещё диалоги хотят с ними вести...
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18.02.2023 22:53 Ответить
Лучше и не накажешь кацапа, чем отправить в родные ибеня
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18.02.2023 23:01 Ответить
Скрєпнєнько з гівна скульптури путі ліпити))
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18.02.2023 23:04 Ответить
Усі держави ЄВРОПИ, США та ВЕЛИКОБРИТАНІЯ мають закрити усі ФСБешні посольства підоросії та видворити за межі своїх держав УСІХ дипломатів, представників торгових палат підоросії, ОЗУ та усю кацапоморду фсбешну агентуру котра 50років засилалася в ці держави та влаштовувалася у різні представництва підоросії, банки, корпорації, науководослідні та аналітичні, конструкторські, авіо та суднобудівні інститути, ЗМІ та телебачення і проникала у партійні структури цих держав та державного управління, що сприяло наданню цілим фсбешним підороським анклавам агентури фсб, оформляти види на проживання та ставати громадянами цих держав та "відомими бізнесменами та власниками" золотих та бріліантових бутіків та автосалонів під чутким керівництвом та фінансуванням фсб та гру підоросії...!!!
Уся ця кацапоморда підороська мерзота має бути ВИДВОРЕНА за межі цих держав з накладанням заборони на вїзд до 50 років...!!!
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19.02.2023 00:40 Ответить
Там і нашого дерьма багато плаває, з вкраденим, любителів руцького миру.
Теж депортувати на любу ********* , майно та кошти перерахувати на ЗСУ (бо тут теж є кому красти)
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19.02.2023 04:43 Ответить
Не нада унижать рассею 😂😂
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19.02.2023 00:41 Ответить
😂😂
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19.02.2023 10:56 Ответить
Про які дипломати йдеться ?

Серед засланоі москальні до Європи немає жодного дипломата ,
так як там одні фсбшники і кремлівські шпигуни , яких потрібно
гнати поганою мітлою 😠
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19.02.2023 00:59 Ответить
Там не тільки шпигуни, а ще їхні родичі, коханки, прибиральниці та їхні племінники та онуки.
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19.02.2023 02:23 Ответить
Хочуть хоч трішечки "пагнить в ненавистной" Європі.
країна подвійних стандартів.
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19.02.2023 04:48 Ответить
 
 