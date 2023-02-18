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Нідерланди висилають частину дипломатів РФ через спроби росіян працевлаштовувати шпигунів

гукстра,вопке

Нідерланди висилають із країни низку російських дипломатів через спроби РФ працевлаштовувати в дипмісії працівників своїх спецслужб.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра назвав це "дуже важливим кроком". Країна вирішила вислати дипломатів, оскільки Росія не перестане таємно розміщувати працівників своєї розвідки на посади дипломатів.

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Кабінет міністрів Нідерландів заявив, що не допустить, щоб у посольстві Росії в Гаазі працювало більше дипломатів, ніж у посольстві Нідерландів у Москві. Гукстра вважає, що близько 10 працівників російського посольства мають виїхати.

Російські дипломати мають залишити країну протягом двох тижнів. Крім того, з понеділка буде закрито генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі. За словами Гукстри, Росія затримує видачу віз голландським дипломатам.

Автор: 

Нідерланди (1569) посольство рф (331) росія (65316) шпигунство (996)


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Топ коментарі
+12
Світ для своєї безпеки має вигнати всіх кацапів, бо кацап і в Африці кацап. Місце для кацапа в його болоті, а не в США чи Німеччині.
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18.02.2023 22:29
+6
лєнін з бальшевікамі повів расію другім путьом і привів х.з. куди, більш йбанутої країни я не знаю.
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18.02.2023 22:34
+6
...і бульбан туди вже йорзає, мутити воду
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18.02.2023 22:41
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Світ для своєї безпеки має вигнати всіх кацапів, бо кацап і в Африці кацап. Місце для кацапа в його болоті, а не в США чи Німеччині.
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18.02.2023 22:29 Відповісти
Депортувати на болота
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18.02.2023 23:02 Відповісти
В Африке ещё много дружественных стран. Лошадь вперёд в поисках братьев по разуму.
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18.02.2023 22:30 Відповісти
...і бульбан туди вже йорзає, мутити воду
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18.02.2023 22:41 Відповісти
Так ведь находит, самых отъявленных мерзавцев. Африка совсем не так далека и абстрактна.
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18.02.2023 23:34 Відповісти
лєнін з бальшевікамі повів расію другім путьом і привів х.з. куди, більш йбанутої країни я не знаю.
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18.02.2023 22:34 Відповісти
С.Корея.Иран,Китай.Зимбабве,Венесуєла....
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18.02.2023 23:08 Відповісти
СССР в плане мракобесия еще очень далеко до нынешней расеи , расеи собрала у себя все дерьмо со всего мира и гордиться этим но эти недоразвитые даже не догадываться каким будет страшным похмельем
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18.02.2023 23:45 Відповісти
лучше они бы их высылали на расию по частям.
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18.02.2023 22:38 Відповісти
Нуашо - шпигунові теперка з голоду помирати?
)))
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18.02.2023 22:44 Відповісти
раZZія це імперія Зла, країна терорист! у руSSкіх НЕМАЄ дипломатів, є тільки фсб-шні агенти...!!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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18.02.2023 22:45 Відповісти
Nahuj utopite w atlantike etih
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18.02.2023 22:46 Відповісти
коцапа надо или выгонять, или он будет срать везде
а они наивные ещё диалоги хотят с ними вести...
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18.02.2023 22:53 Відповісти
Лучше и не накажешь кацапа, чем отправить в родные ибеня
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18.02.2023 23:01 Відповісти
Скрєпнєнько з гівна скульптури путі ліпити))
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18.02.2023 23:04 Відповісти
Усі держави ЄВРОПИ, США та ВЕЛИКОБРИТАНІЯ мають закрити усі ФСБешні посольства підоросії та видворити за межі своїх держав УСІХ дипломатів, представників торгових палат підоросії, ОЗУ та усю кацапоморду фсбешну агентуру котра 50років засилалася в ці держави та влаштовувалася у різні представництва підоросії, банки, корпорації, науководослідні та аналітичні, конструкторські, авіо та суднобудівні інститути, ЗМІ та телебачення і проникала у партійні структури цих держав та державного управління, що сприяло наданню цілим фсбешним підороським анклавам агентури фсб, оформляти види на проживання та ставати громадянами цих держав та "відомими бізнесменами та власниками" золотих та бріліантових бутіків та автосалонів під чутким керівництвом та фінансуванням фсб та гру підоросії...!!!
Уся ця кацапоморда підороська мерзота має бути ВИДВОРЕНА за межі цих держав з накладанням заборони на вїзд до 50 років...!!!
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19.02.2023 00:40 Відповісти
Там і нашого дерьма багато плаває, з вкраденим, любителів руцького миру.
Теж депортувати на любу ********* , майно та кошти перерахувати на ЗСУ (бо тут теж є кому красти)
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19.02.2023 04:43 Відповісти
Не нада унижать рассею 😂😂
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19.02.2023 00:41 Відповісти
😂😂
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19.02.2023 10:56 Відповісти
Про які дипломати йдеться ?

Серед засланоі москальні до Європи немає жодного дипломата ,
так як там одні фсбшники і кремлівські шпигуни , яких потрібно
гнати поганою мітлою 😠
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19.02.2023 00:59 Відповісти
Там не тільки шпигуни, а ще їхні родичі, коханки, прибиральниці та їхні племінники та онуки.
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19.02.2023 02:23 Відповісти
Хочуть хоч трішечки "пагнить в ненавистной" Європі.
країна подвійних стандартів.
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19.02.2023 04:48 Відповісти
 
 