Нідерланди висилають частину дипломатів РФ через спроби росіян працевлаштовувати шпигунів

Нідерланди висилають із країни низку російських дипломатів через спроби РФ працевлаштовувати в дипмісії працівників своїх спецслужб.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра назвав це "дуже важливим кроком". Країна вирішила вислати дипломатів, оскільки Росія не перестане таємно розміщувати працівників своєї розвідки на посади дипломатів.

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Кабінет міністрів Нідерландів заявив, що не допустить, щоб у посольстві Росії в Гаазі працювало більше дипломатів, ніж у посольстві Нідерландів у Москві. Гукстра вважає, що близько 10 працівників російського посольства мають виїхати.

Російські дипломати мають залишити країну протягом двох тижнів. Крім того, з понеділка буде закрито генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі. За словами Гукстри, Росія затримує видачу віз голландським дипломатам.