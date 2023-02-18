Нідерланди висилають частину дипломатів РФ через спроби росіян працевлаштовувати шпигунів
Нідерланди висилають із країни низку російських дипломатів через спроби РФ працевлаштовувати в дипмісії працівників своїх спецслужб.
Про це повідомляє нідерландське видання NOS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра назвав це "дуже важливим кроком". Країна вирішила вислати дипломатів, оскільки Росія не перестане таємно розміщувати працівників своєї розвідки на посади дипломатів.
Кабінет міністрів Нідерландів заявив, що не допустить, щоб у посольстві Росії в Гаазі працювало більше дипломатів, ніж у посольстві Нідерландів у Москві. Гукстра вважає, що близько 10 працівників російського посольства мають виїхати.
Російські дипломати мають залишити країну протягом двох тижнів. Крім того, з понеділка буде закрито генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі. За словами Гукстри, Росія затримує видачу віз голландським дипломатам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
)))
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
а они наивные ещё диалоги хотят с ними вести...
Уся ця кацапоморда підороська мерзота має бути ВИДВОРЕНА за межі цих держав з накладанням заборони на вїзд до 50 років...!!!
Теж депортувати на любу ********* , майно та кошти перерахувати на ЗСУ (бо тут теж є кому красти)
Серед засланоі москальні до Європи немає жодного дипломата ,
так як там одні фсбшники і кремлівські шпигуни , яких потрібно
гнати поганою мітлою 😠
країна подвійних стандартів.