Экс-полицейскому из Херсона, указывавшему захватчикам на проукраински настроенных граждан, грозит пожизненное заключение за госизмену

В госизмене подозревается экс-полицейский из Херсона. Мужчина сдавал оккупантам украинских патриотов.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры бывшему правоохранителю заочно уведомлено о подозрении в государственной измене, совершенном в период военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, после оккупации Херсона подозреваемый добровольно согласился на сотрудничество с представителями РФ. Он пошел на "службу" в подчиненный оккупационной администрации РФ, незаконно созданный орган - "Алешковкое районное отделение полиции" и стал "старшим инспектором отделения участковых инспекторов полиции".

Подозреваемый проводил обыски у местных жителей, прилагал усилия по выявлению патриотически настроенных граждан Украины, передавая сведения с указанием личных данных жителей в правоохранительные органы и спецслужбы РФ. После чего указанные им лица незаконно задерживались представителями РФ.

Читайте также: Председателю Балаклейского суда Харьковщины, сотрудничавшему с оккупантами, сообщено о подозрении в госизмене