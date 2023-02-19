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Новости Агрессия России против Украины
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Экс-полицейскому из Херсона, указывавшему захватчикам на проукраински настроенных граждан, грозит пожизненное заключение за госизмену

зрадник

В госизмене подозревается экс-полицейский из Херсона. Мужчина сдавал оккупантам украинских патриотов.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры бывшему правоохранителю заочно уведомлено о подозрении в государственной измене, совершенном в период военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, после оккупации Херсона подозреваемый добровольно согласился на сотрудничество с представителями РФ. Он пошел на "службу" в подчиненный оккупационной администрации РФ, незаконно созданный орган - "Алешковкое районное отделение полиции" и стал "старшим инспектором отделения участковых инспекторов полиции".

Подозреваемый проводил обыски у местных жителей, прилагал усилия по выявлению патриотически настроенных граждан Украины, передавая сведения с указанием личных данных жителей в правоохранительные органы и спецслужбы РФ. После чего указанные им лица незаконно задерживались представителями РФ.

Читайте также: Председателю Балаклейского суда Харьковщины, сотрудничавшему с оккупантами, сообщено о подозрении в госизмене

Автор: 

прокуратура (5017) государственная измена (1543) Херсонская область (4792)


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Топ комментарии
+30
Навіщо про це писати? Від цих "повідомлень" йому ані холодно, ані жарко!Таких у@обків мали просто тихенько ліквідовувати! Було б набагато більше толку!
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19.02.2023 10:32
+19
А Оманському зраднику що загрожує?
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19.02.2023 10:33
+8
він в сізо на нарах ??? .. мабуть з іншої сторони Дніпра махає вам хреном ...загрожувальники пустобрехи..
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19.02.2023 10:47
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Не виказував , а вказував .
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19.02.2023 10:29 Ответить
Навіщо про це писати? Від цих "повідомлень" йому ані холодно, ані жарко!Таких у@обків мали просто тихенько ліквідовувати! Було б набагато більше толку!
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19.02.2023 10:32 Ответить
Так, ліквідовувати...але не тихенько, а гучненько
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19.02.2023 13:51 Ответить
А Оманському зраднику що загрожує?
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19.02.2023 10:33 Ответить
Зустріч з Кабзоном
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19.02.2023 11:20 Ответить
Наразі йому загрожує лише другий термін. Президентський. Така якість нашого "мудрого_народу"(с).
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19.02.2023 11:47 Ответить
Так па-пріколу, уже ржут.
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19.02.2023 14:37 Ответить
читала, що котрогось із херсонських колаборантів випустили під заставу 800 тис грн.
це цього? чи якогось іншого?
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19.02.2023 10:35 Ответить
чому загрожує? без сумніву він заслуговує на довічне. а все наслідки проваленої собаковим реформи поліції, як на мене
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19.02.2023 10:36 Ответить
він в сізо на нарах ??? .. мабуть з іншої сторони Дніпра махає вам хреном ...загрожувальники пустобрехи..
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19.02.2023 10:47 Ответить
Гнида мусорская.
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19.02.2023 10:49 Ответить
Обычный щенок авакова! А вот почему ублюдок аваков не на нарах?
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19.02.2023 10:51 Ответить
міль пардон--а штепа вже сидить? так отож
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19.02.2023 10:53 Ответить
Не на часі, ета савсєм іноє.
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19.02.2023 14:38 Ответить
Вдумайтесь в суть, ВСЕГО ЛИШЬ ЗАГРОЖУЄ!
отпустят под залог 800тыс, как депутата из Херсона
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19.02.2023 11:03 Ответить
Прежде чем отпустить, нужно сначала его арестовать!
А у нас могут выдать на арест и Кочубею, за донос на Мазепу.
Зато новость для пипла и звучит идеологически правильно...
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19.02.2023 11:39 Ответить
А штепу когда посадят?
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19.02.2023 11:06 Ответить
Мяке ставлення до "Штеп" збільшило кількість зрадників в сотні разів.
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19.02.2023 11:19 Ответить
Люто плюсую +++++
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19.02.2023 14:39 Ответить
І навіщо довічне.Розстріл і все.Скіки через цього покидька людей загинуло?
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19.02.2023 11:11 Ответить
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
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19.02.2023 11:27 Ответить
Его начальника тоже за зад возьмите,он несет ответственность за воспитание продажных подчиненных,еще можно распустить учреждение где этот фигурант проходил обучение на полицейского,в одну камеру с ним посадите того,кто выдавал предателю погоны и наделял полномочиями.
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19.02.2023 11:33 Ответить
Найбільша кількість зрадників з поміж усіх професій серед "правоохоронців". Виходить що це сама гнила сфера в Україні і недаремно кажуть "на рубль мєнт, а на три рублі падло". А все почалось з профана Югочкі Луцєнко, який не тітьки знищив слідство як вид діяльності, а й проліз без освіти в прокуратуру і ще й там насрав навіки. А далі Авакови з Вєнєдіктовими і феєричні довбойоби-рєформатири типу Монастирського...
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19.02.2023 11:44 Ответить
профан - це ти про себе.

Слідство в прокуратурі - це совковий пережиток; створення окремого незалежного слідчого органу (ДБР) - це вимога цивілізації; зокрема - умова нашого приєднання до ЄС+НАТО.
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19.02.2023 11:56 Ответить
Не варто "приписувати" мені про "слідство в прокуратурі".
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19.02.2023 12:11 Ответить
А до "Юги" товсе було АЙС ?!
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19.02.2023 14:43 Ответить
"До Ющенка" політпризначенців, особливо в силові структури, не було. Ющ відкрив "ящик Пандори", призначивши міністром молоді та спорту Юру Паленка - перший запис в трудовій відразу "міністр" і все тільки за те що він зять його банщика Євсєєва. А далі пішло-поїхало - Червоненко, Турчинов, Луценко і т.п.... Останній міністр який "пройшов ніжками" всі сходинки від ПТУ до найвищої посади був Кирпа... Не розумію як можна під час війни призначити міністра оборони з корумпованого адвоката Коломойського, або голосувати за антиукраїнського блазня в президенти. Ну от ніяк мені така фуйня не "заходить"! Який взагалі сенс вчитися і робити карєру в міністерстві для того щоб найвищу посаду ніколи не зайняти і виконувати роботу під тиском за політпризначенців - дебілів, профанів і дегенератів, яких призначати будуть ще більше дебілі та дегенерати?
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19.02.2023 15:16 Ответить
А фіг його знає чому так !? Можливо тому що люмпен просто обожнює солодку брехню в якій говорять, що він "великий, героїчний, мудрий", що неможе відокремлювати зерна від полови, що йому говорять - ось цей (тицяють пальцем) у всьому винен. Можливо що ми повірили що "кухаркины дети" можуть керувати державою. Але дурні повинні страждати (допоки не порозумнішають).
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19.02.2023 15:54 Ответить
Блин, пару слов про "загрожує"...
Согласно нашей украинской статистике гораздо больше угрожает попасть в ДТП со смертельным от нахождения на траектории движении БМВ под управлением сыночка успешного деловара или обрушения моста Паттона, чем от приговора украинского суда при наличии у обвиняемого депозита в валюте с минимум пятью нулями...
Один из мэмов украинского Печерского суда - на каждый пожизненный приговор найдется подписка о невыезде с вручением билета на самолет в Дубаи в зале суда.
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19.02.2023 11:47 Ответить
не стоит тратит деньги-повесить падлу
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19.02.2023 11:56 Ответить
На площі за одну ногу
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19.02.2023 14:46 Ответить
Навіщо забрюлювати рило, люди мають бачити мразоту, може хтось впізнає цю наволоч.
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19.02.2023 14:19 Ответить
 
 