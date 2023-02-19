Экс-полицейскому из Херсона, указывавшему захватчикам на проукраински настроенных граждан, грозит пожизненное заключение за госизмену
В госизмене подозревается экс-полицейский из Херсона. Мужчина сдавал оккупантам украинских патриотов.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры бывшему правоохранителю заочно уведомлено о подозрении в государственной измене, совершенном в период военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
По данным следствия, после оккупации Херсона подозреваемый добровольно согласился на сотрудничество с представителями РФ. Он пошел на "службу" в подчиненный оккупационной администрации РФ, незаконно созданный орган - "Алешковкое районное отделение полиции" и стал "старшим инспектором отделения участковых инспекторов полиции".
Подозреваемый проводил обыски у местных жителей, прилагал усилия по выявлению патриотически настроенных граждан Украины, передавая сведения с указанием личных данных жителей в правоохранительные органы и спецслужбы РФ. После чего указанные им лица незаконно задерживались представителями РФ.
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це цього? чи якогось іншого?
отпустят под залог 800тыс, как депутата из Херсона
А у нас могут выдать на арест и Кочубею, за донос на Мазепу.
Зато новость для пипла и звучит идеологически правильно...
шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
Слідство в прокуратурі - це совковий пережиток; створення окремого незалежного слідчого органу (ДБР) - це вимога цивілізації; зокрема - умова нашого приєднання до ЄС+НАТО.
Согласно нашей украинской статистике гораздо больше угрожает попасть в ДТП со смертельным от нахождения на траектории движении БМВ под управлением сыночка успешного деловара или обрушения моста Паттона, чем от приговора украинского суда при наличии у обвиняемого депозита в валюте с минимум пятью нулями...
Один из мэмов украинского Печерского суда - на каждый пожизненный приговор найдется подписка о невыезде с вручением билета на самолет в Дубаи в зале суда.