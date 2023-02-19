Експоліцейському з Херсонщини, який виказував загарбникам на проукраїнськи налаштованих громадян, загрожує довічне ув’язнення за держзраду

У держзраді підозрюється експоліцейський з Херсонщини. Чоловік здавав окупантам українських патріотів.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в період воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після окупації Херсонщини підозрюваний добровільно погодився на співпрацю з представниками РФ. Він пішов на "службу" в підпорядкований окупаційній адміністрації РФ, незаконно створений орган — "Алешковкое районное отделение полиции" та став "старшим инспектором отделения участковых инспекторов полиции".

Підозрюваний проводив обшуки у місцевих мешканців, докладав зусиль для виявлення патріотично налаштованих громадян України, передаючи відомості із зазначенням особистих даних мешканців до правоохоронних органів та спецслужб РФ. Після чого вказаних ним осіб незаконно затримували представники РФ.

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