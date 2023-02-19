Експоліцейському з Херсонщини, який виказував загарбникам на проукраїнськи налаштованих громадян, загрожує довічне ув’язнення за держзраду
У держзраді підозрюється експоліцейський з Херсонщини. Чоловік здавав окупантам українських патріотів.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в період воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, після окупації Херсонщини підозрюваний добровільно погодився на співпрацю з представниками РФ. Він пішов на "службу" в підпорядкований окупаційній адміністрації РФ, незаконно створений орган — "Алешковкое районное отделение полиции" та став "старшим инспектором отделения участковых инспекторов полиции".
Підозрюваний проводив обшуки у місцевих мешканців, докладав зусиль для виявлення патріотично налаштованих громадян України, передаючи відомості із зазначенням особистих даних мешканців до правоохоронних органів та спецслужб РФ. Після чого вказаних ним осіб незаконно затримували представники РФ.
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це цього? чи якогось іншого?
отпустят под залог 800тыс, как депутата из Херсона
А у нас могут выдать на арест и Кочубею, за донос на Мазепу.
Зато новость для пипла и звучит идеологически правильно...
шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
Слідство в прокуратурі - це совковий пережиток; створення окремого незалежного слідчого органу (ДБР) - це вимога цивілізації; зокрема - умова нашого приєднання до ЄС+НАТО.
Согласно нашей украинской статистике гораздо больше угрожает попасть в ДТП со смертельным от нахождения на траектории движении БМВ под управлением сыночка успешного деловара или обрушения моста Паттона, чем от приговора украинского суда при наличии у обвиняемого депозита в валюте с минимум пятью нулями...
Один из мэмов украинского Печерского суда - на каждый пожизненный приговор найдется подписка о невыезде с вручением билета на самолет в Дубаи в зале суда.