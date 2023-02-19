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Новини Агресія Росії проти України
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Експоліцейському з Херсонщини, який виказував загарбникам на проукраїнськи налаштованих громадян, загрожує довічне ув’язнення за держзраду

зрадник

У держзраді підозрюється експоліцейський з Херсонщини. Чоловік здавав окупантам українських патріотів.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в період воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після окупації Херсонщини підозрюваний добровільно погодився на співпрацю з представниками РФ. Він пішов на "службу" в підпорядкований окупаційній адміністрації РФ, незаконно створений орган — "Алешковкое районное отделение полиции" та став "старшим инспектором отделения участковых инспекторов полиции".

Підозрюваний проводив обшуки у місцевих мешканців, докладав зусиль для виявлення патріотично налаштованих громадян України, передаючи відомості із зазначенням особистих даних мешканців до правоохоронних органів та спецслужб РФ. Після чого вказаних ним осіб незаконно затримували представники РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голові Балаклійського суду Харківщини, який співпрацював з окупантами, оголосили про підозру у держзраді

Автор: 

прокуратура (3682) державна зрада (1689) Херсонська область (5781)


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Топ коментарі
+30
Навіщо про це писати? Від цих "повідомлень" йому ані холодно, ані жарко!Таких у@обків мали просто тихенько ліквідовувати! Було б набагато більше толку!
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19.02.2023 10:32
+19
А Оманському зраднику що загрожує?
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19.02.2023 10:33
+8
він в сізо на нарах ??? .. мабуть з іншої сторони Дніпра махає вам хреном ...загрожувальники пустобрехи..
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19.02.2023 10:47
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Не виказував , а вказував .
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19.02.2023 10:29 Відповісти
Навіщо про це писати? Від цих "повідомлень" йому ані холодно, ані жарко!Таких у@обків мали просто тихенько ліквідовувати! Було б набагато більше толку!
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19.02.2023 10:32 Відповісти
Так, ліквідовувати...але не тихенько, а гучненько
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19.02.2023 13:51 Відповісти
А Оманському зраднику що загрожує?
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19.02.2023 10:33 Відповісти
Зустріч з Кабзоном
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19.02.2023 11:20 Відповісти
Наразі йому загрожує лише другий термін. Президентський. Така якість нашого "мудрого_народу"(с).
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19.02.2023 11:47 Відповісти
Так па-пріколу, уже ржут.
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19.02.2023 14:37 Відповісти
читала, що котрогось із херсонських колаборантів випустили під заставу 800 тис грн.
це цього? чи якогось іншого?
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19.02.2023 10:35 Відповісти
чому загрожує? без сумніву він заслуговує на довічне. а все наслідки проваленої собаковим реформи поліції, як на мене
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19.02.2023 10:36 Відповісти
він в сізо на нарах ??? .. мабуть з іншої сторони Дніпра махає вам хреном ...загрожувальники пустобрехи..
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19.02.2023 10:47 Відповісти
Гнида мусорская.
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19.02.2023 10:49 Відповісти
Обычный щенок авакова! А вот почему ублюдок аваков не на нарах?
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19.02.2023 10:51 Відповісти
міль пардон--а штепа вже сидить? так отож
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19.02.2023 10:53 Відповісти
Не на часі, ета савсєм іноє.
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19.02.2023 14:38 Відповісти
Вдумайтесь в суть, ВСЕГО ЛИШЬ ЗАГРОЖУЄ!
отпустят под залог 800тыс, как депутата из Херсона
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19.02.2023 11:03 Відповісти
Прежде чем отпустить, нужно сначала его арестовать!
А у нас могут выдать на арест и Кочубею, за донос на Мазепу.
Зато новость для пипла и звучит идеологически правильно...
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19.02.2023 11:39 Відповісти
А штепу когда посадят?
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19.02.2023 11:06 Відповісти
Мяке ставлення до "Штеп" збільшило кількість зрадників в сотні разів.
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19.02.2023 11:19 Відповісти
Люто плюсую +++++
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19.02.2023 14:39 Відповісти
І навіщо довічне.Розстріл і все.Скіки через цього покидька людей загинуло?
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19.02.2023 11:11 Відповісти
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
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19.02.2023 11:27 Відповісти
Его начальника тоже за зад возьмите,он несет ответственность за воспитание продажных подчиненных,еще можно распустить учреждение где этот фигурант проходил обучение на полицейского,в одну камеру с ним посадите того,кто выдавал предателю погоны и наделял полномочиями.
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19.02.2023 11:33 Відповісти
Найбільша кількість зрадників з поміж усіх професій серед "правоохоронців". Виходить що це сама гнила сфера в Україні і недаремно кажуть "на рубль мєнт, а на три рублі падло". А все почалось з профана Югочкі Луцєнко, який не тітьки знищив слідство як вид діяльності, а й проліз без освіти в прокуратуру і ще й там насрав навіки. А далі Авакови з Вєнєдіктовими і феєричні довбойоби-рєформатири типу Монастирського...
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19.02.2023 11:44 Відповісти
профан - це ти про себе.

Слідство в прокуратурі - це совковий пережиток; створення окремого незалежного слідчого органу (ДБР) - це вимога цивілізації; зокрема - умова нашого приєднання до ЄС+НАТО.
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19.02.2023 11:56 Відповісти
Не варто "приписувати" мені про "слідство в прокуратурі".
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19.02.2023 12:11 Відповісти
А до "Юги" товсе було АЙС ?!
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19.02.2023 14:43 Відповісти
"До Ющенка" політпризначенців, особливо в силові структури, не було. Ющ відкрив "ящик Пандори", призначивши міністром молоді та спорту Юру Паленка - перший запис в трудовій відразу "міністр" і все тільки за те що він зять його банщика Євсєєва. А далі пішло-поїхало - Червоненко, Турчинов, Луценко і т.п.... Останній міністр який "пройшов ніжками" всі сходинки від ПТУ до найвищої посади був Кирпа... Не розумію як можна під час війни призначити міністра оборони з корумпованого адвоката Коломойського, або голосувати за антиукраїнського блазня в президенти. Ну от ніяк мені така фуйня не "заходить"! Який взагалі сенс вчитися і робити карєру в міністерстві для того щоб найвищу посаду ніколи не зайняти і виконувати роботу під тиском за політпризначенців - дебілів, профанів і дегенератів, яких призначати будуть ще більше дебілі та дегенерати?
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19.02.2023 15:16 Відповісти
А фіг його знає чому так !? Можливо тому що люмпен просто обожнює солодку брехню в якій говорять, що він "великий, героїчний, мудрий", що неможе відокремлювати зерна від полови, що йому говорять - ось цей (тицяють пальцем) у всьому винен. Можливо що ми повірили що "кухаркины дети" можуть керувати державою. Але дурні повинні страждати (допоки не порозумнішають).
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19.02.2023 15:54 Відповісти
Блин, пару слов про "загрожує"...
Согласно нашей украинской статистике гораздо больше угрожает попасть в ДТП со смертельным от нахождения на траектории движении БМВ под управлением сыночка успешного деловара или обрушения моста Паттона, чем от приговора украинского суда при наличии у обвиняемого депозита в валюте с минимум пятью нулями...
Один из мэмов украинского Печерского суда - на каждый пожизненный приговор найдется подписка о невыезде с вручением билета на самолет в Дубаи в зале суда.
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19.02.2023 11:47 Відповісти
не стоит тратит деньги-повесить падлу
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19.02.2023 11:56 Відповісти
На площі за одну ногу
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19.02.2023 14:46 Відповісти
Навіщо забрюлювати рило, люди мають бачити мразоту, може хтось впізнає цю наволоч.
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19.02.2023 14:19 Відповісти
 
 