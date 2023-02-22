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Обновленную САУ "Богдана" представили на международной выставке вооружения IDEX-2023

богдана

На международной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби Краматорский завод тяжелого станкостроения представил обновленную украинскую САУ 2С22 "Богдана".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мілітарний.

Отмечается, что самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм адаптирована для быстрого развертывания на всех типах местности. Она имеет компьютеризированную систему автоматического наведения и сопровождения цели и весит 28 тонн.

"Производитель заявляет, что САУ сможет вести огонь со скоростью до 5 выстрелов в минуту, а ее боекомплект будет составлять 20 снарядов. Экипаж такой артиллерийской установки – 5 человек. Заказчику предлагают выбор различных модификаций САУ – на шасси грузовиков производства компаний Tatra, Kraz , – отмечает издание.

Выставочные образцы были представлены в виде САУ на шасси украинского грузовика КрАЗ 6×6 и альтернативного варианта на базе чешской Tatra T815 8×8 с бронированной кабиной от компании "Украинская бронетехника".

Последний вариант имеет значительные отличия от предыдущего варианта из-за появления механизма зарядки для артиллерийских боеприпасов.

Ранее сообщалось, что первые поставки серийных украинских самоходных артиллерийских установок "Богдана" ожидаются в ближайшие месяцы.

Читайте: Китай не будет поставлять оружие России для войны против Украины, - МИД КНР

Обновленную САУ Богдана представили на международной выставке вооружения IDEX-2023 01
Обновленную САУ Богдана представили на международной выставке вооружения IDEX-2023 02

выставка (449) оборона (5214) оружие (10224) САУ (214)


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Топ комментарии
+31
з приходом зелених зарізано всі проєкти по випробуванню та виготовленню відчизняної зброї
там і богдана і вільха і нептун і ще сотні нейменувань...
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22.02.2023 14:22
+28
А в чём смысл игрушечные машинки на выставку возить, смотаться за госденьги в Эмираты, на пляже загореть? Доводите до ума на шасси Татра и в серию на поле боя показывать себя. И только после позитивных результатов на неё кто-то обратит внимание. А создавать видимость буйной деятельности, пока под Бахмутом бойня - весьма странно
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22.02.2023 14:18
+20
Ага ... У нас на всю Україну один єдиний танк "Оплот" який в лютому 2023 вперше було застосовано на війні. Тепер буде "Богдана". Така собі "свадьба"... Зате солдати наїдяться яєць по 17, а відома домогосподара "скумбрії по 8"...
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22.02.2023 14:27
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Оновили макетик?
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22.02.2023 14:13 Ответить
Ця гарна машина повинна працювати на нулі, а.не на виставці!!
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22.02.2023 15:11 Ответить
А на фронті є?
Чи тільки в Абу Абабуа?
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22.02.2023 14:15 Ответить
На фронт макетік?
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22.02.2023 14:30 Ответить
В Абу-Дабі ми багато чого показували. БМП "Шторм", безпілотний БТР "Фантом-2"...
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22.02.2023 14:49 Ответить
А на полі бою її не буде?
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22.02.2023 14:15 Ответить
Буде. Це на майбутне.
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22.02.2023 14:52 Ответить
коли деяких вже не буде десь
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22.02.2023 15:22 Ответить
А в чём смысл игрушечные машинки на выставку возить, смотаться за госденьги в Эмираты, на пляже загореть? Доводите до ума на шасси Татра и в серию на поле боя показывать себя. И только после позитивных результатов на неё кто-то обратит внимание. А создавать видимость буйной деятельности, пока под Бахмутом бойня - весьма странно
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22.02.2023 14:18 Ответить
з приходом зелених зарізано всі проєкти по випробуванню та виготовленню відчизняної зброї
там і богдана і вільха і нептун і ще сотні нейменувань...
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22.02.2023 14:22 Ответить
170 за кг
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22.02.2023 14:23 Ответить
От **** зелена... А на фронті її чому нема? Чи то не на часі?
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22.02.2023 14:24 Ответить
Ага ... У нас на всю Україну один єдиний танк "Оплот" який в лютому 2023 вперше було застосовано на війні. Тепер буде "Богдана". Така собі "свадьба"... Зате солдати наїдяться яєць по 17, а відома домогосподара "скумбрії по 8"...
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22.02.2023 14:27 Ответить
Выходить на рынок НАТО со стволом под их снаряд смысла нет.... там своих производителей хватает. Своего серийного производства нет и быстро не появится....
Выходит только может быть интересна нашим ЗСУ и странам 3-го мира, чисто из-за цены в сравнении с конкурентами. А вот смогут ли эти страны закупать снаряды НАТОвские, тоже вопрос. Короче я конечно в этом ничего не понимаю, но довольно сомнительные перспективы.
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22.02.2023 14:29 Ответить
война - лучшее время для рекламы оружия.

при желании пресс-служба Генштаба ВСУ может чисто случайно в своих сводках миллион раз упомянуть фантастические результаты применения какой-то модели оружия и за ней выстроится километровая очередь покупателей
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22.02.2023 14:48 Ответить
Это работает, если бы этой Богданой, было обеспечено каждое подразделение ВСУ. А когда тянут самоходки на фронт, откуда только могут, от США до Словакии, то увы.....
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22.02.2023 14:56 Ответить
хаймарсами обеспечено далеко не каждое подразделение ВСУ, но реклама мощнейшая

и байрактарами тоже не каждое, но реклама мощнейшая
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22.02.2023 15:44 Ответить
Только есть нюанс. США и Турция, не просят других, помочь им с оружием. А Украина просит, поскольку своего нет.
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22.02.2023 15:47 Ответить
если бы избиратели в США и Турции были бы такими же инфантильными, как наши, то и США и Турция тоже были бы без своего оружия.

но это уже совсем другая история ...
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22.02.2023 15:58 Ответить
Если бы...- к сегодняшнему положению вещей не относится. Оружие которое толком еще не работало даже, у которого еще не выявлены все дефекты (а они обязательно есть), которым еще не обеспечены СВОИ воинские части, на выставке делать нечего.
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22.02.2023 16:02 Ответить
Если бы...- к сегодняшнему положению вещей не относится

То, что у нас внешней и внутренней политикой занимается Ермак, совсем не значит, что не должно существовать внешней и внутренней политики.

То, что у нас экономикой занимается Гетьманцев, совсем не значит, что экономики быть не должно.

Так и с оружием. То, что оно пока триста раз не проверено, совсем не значит, что его не надо пытаться продвигать на рынке.
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22.02.2023 16:15 Ответить
не продать, а анонсировать
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22.02.2023 16:18 Ответить
Это демагогия что вы заявляете. Вы пытаетесь продать на рынке, (при том что предложений других продавцов хватает), сырой и необкатанный продукт, который у ВСУ в единственном экземпляре. Отладьте, наладьте СЕРИЙНЫЙ выпуск, тогда может что и выйдет. А пока, это лишь опытный образец.
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22.02.2023 16:20 Ответить
ты читать умеешь ? )))

не продать, а анонсировать
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22.02.2023 16:21 Ответить
ты тоже читать умеешь? Анонс СЫРОГО И НЕОБКАТАННОГО оружия, которое толком еще не работало даже, которое в ЕДИНСТВЕННОМ опытном экземпляре - глупость. Его еще дорабатывать и дорабатывать....а после этого еще серийный конвейерный выпуск налаживать.
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22.02.2023 16:24 Ответить
Анонс СЫРОГО И НЕОБКАТАННОГО оружия, которое толком еще не работало даже, которое в ЕДИНСТВЕННОМ опытном экземпляре - глупость.

если бы оно было не сырым, если бы оно было бы обкатанным, то нахрена ему анонс ? )))

ты слово "анонс" понимаешь ?
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22.02.2023 16:32 Ответить
завязывай бесполезную словесную демагогию. На выставке, производители оружия, предлагают то, что выпускается СЕРИЙНО и прошло все испытания, и они могут это выпустить в промышленных масштабах. Ни по одному критерию, эта Богдана не проходит.
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22.02.2023 16:37 Ответить
На выставке, производители оружия, предлагают то, что выпускается СЕРИЙНО

это ты сам так придумал или это где-то написано ?
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22.02.2023 16:38 Ответить
Элементарно Ватсон. Оружие, в единственном опытном экземпляре, никто не продает.
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22.02.2023 16:40 Ответить
так его никто и не продаёт.

или там ценник стоять будет рядом с макетом ?
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22.02.2023 17:00 Ответить
Знаешь как стандартизацию оружия проверяют? Надо выпустить 10 таких САУ, разобрать их насколько возможно, детали перемешать, и заново собрать. И посмотреть, как эти САУ после этого стрелять будут. Есть риск что стрелять после этой разборки, вообще будут не все. ))
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22.02.2023 16:28 Ответить
Ось тобі приклад анонсу техніки :

https://news.infocar.ua/u_ssha_prezentuvaly_novoho_konkurenta_tesla_cybertruck_156960.html У США презентували нового конкурента Tesla Cybertruck Facebook Twitter 13 лютого 2023 Опубліковано фото та відео Ram 1500 REV 2024. Серійний варіант електропікапа презентували публіці онлайн - у рекламному ролику під час Супербоулу (фіналу чемпіонату з американського футболу NFL). Модель надійде у виробництво з 2024 року,
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22.02.2023 16:37 Ответить
ты я вижу демагог. Презентовали - значит уже оно прошло все тесты, и готовится конвейерная сборка. Богдане до этого, как до луны.
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22.02.2023 16:39 Ответить
Новий Ram 1500 REV кардинально змінився в порівнянні з представленим у січні передсерійним концепт-каром. Від авангардного дизайну прототипу мало що залишилося
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22.02.2023 17:41 Ответить
Ну это да. Украина доказала, что с ее воинами стоит считаться. И этот опыт можно "реализовать" и в контрактах.
Я просто пытаюсь представить себя на месте потенциального заказчика
Мне необходимо "изделие" с современными тех. характеристиками и дешевле, чем у конкурентов.
Богдана - в одном экземпляре, производится в стране, в которой просто физически невозможно наладить серийное производство, стреляет снарядами, которые невозможно купить вне стран НАТО. Если я страна НАТО, то маловероятно, что пренебрегу (или мне дадут это сделать) производтством в своем блоке. Если я не страна НАТО, то где мне брать снаряды?
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22.02.2023 15:12 Ответить
огромное количество стран, не входящих в НАТО, имеют на вооружении технику под снаряды НАТО

пока ни у кого проблем с их закупкой не возникало
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22.02.2023 15:38 Ответить
вот, к примеру, Бразилия :

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8 в 2019 году численность Сухопутных войск Бразилии составляла 214 тысяч человек и они имели в своём распоряжении следующую технику:[
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22.02.2023 15:40 Ответить
И это при том, что Бразилии абсолютно не с кем и незачем воевать!
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23.02.2023 00:30 Ответить
155мм САУ виробляються в Китаї, Індії, Кореї, Японії, Ізраїлі, ПАР, Сербії, Сінгапурі - вгадай з трьох раз де вони беруть снаряди
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22.02.2023 15:56 Ответить
на складе !!!
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22.02.2023 16:06 Ответить
а шо лучше под ваши кацапские калибры?
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22.02.2023 15:24 Ответить
Задумался стоит ли вообще что-то вам отвечать....
При чем тут ствольная артиллерия и крылатая ракета?
Где ты увидел кацапа?
Что не понятно из моих опасений выше?
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22.02.2023 15:36 Ответить
непонятны факты из реальной жизни, свидетельствующие о том, что у стран не НАТО есть проблемы с покупкой боеприпасов натовского калибра.

такие факты вообще есть ?

или на чём основаны опасения ?
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22.02.2023 15:42 Ответить
Если поднять бровки чуть выше, то можно увидеть мою надпись "Короче я конечно в этом ничего не понимаю, но довольно сомнительные перспективы."
Если есть возможность покупать свободно снаряды, то это замечательно. Тогда можно перенести производство в страну заказчика и вперед.
Я предполагал, по аналогии с другими видами вооружения, что якобы пока страна производитель не даст добро, реэкспорт снарядов запрещен.
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22.02.2023 15:48 Ответить
152
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22.02.2023 15:49 Ответить
калибр снаряда
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22.02.2023 15:51 Ответить
Шановні! Богдана з 22 року мала бути на фронті дівізіонами навіть необнлелена. Чому Таран досить не притягнути до відповідальності?
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22.02.2023 14:47 Ответить
патамуша он муж одноклассницы
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22.02.2023 14:50 Ответить
Вона серійно у нашій Армії потрібна на фронті, русню кромсати, а вони її на виставках піарять... І якщо їх і досі в Краматорську збирають, то треба негайно кудись в тил завод перевозити. А то не дай боже буде, як у 2022 з літаком Мрія чи із заводом де Нептуни та Стугни робили...
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22.02.2023 14:48 Ответить
Какой смысл представлять эту САУ на выставке, если сейчас, ВСУ передают САУ, все кто могут: Словакия, Германия, Италия, Франция, Польша, и уже скоро приедут британские САУ, и САУ "Арчер" из Швеции.
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22.02.2023 14:59 Ответить
Дополнительно к списку: США ( М109А6),Норвегия ( М109А4),Нидерланды (Pzh 2000),Дания (Caesar),Чехия (Dana).
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22.02.2023 18:00 Ответить
Хтось скаже де закопали Вільху??? Навіть макетом на виставку не возять. Найбільша загадка війни.
Найактуальніша зброя не вписалась у сценарій глобократії. Дивно, що ютуб не зачистили.
youtube.com/watch?v=ZqqV7KRcUtQ
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22.02.2023 15:00 Ответить
youtube.com/watch?v=c3oJIdSZoWU
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22.02.2023 15:06 Ответить
"Вільху завалила оп єрмака всіх хто мав причетність тягали по судах."
На кого працює ОПГ Єрмака? На український народ? На сінагогу? На кремль? Відвертий саботаж у прямому ефірі.
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22.02.2023 15:18 Ответить
Виставковий зразок - це 28 т чи ота моделька на столі?
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22.02.2023 15:13 Ответить
Показуха, й не більше того! На фронті взагалі нема жодної САУ "Богдана"! Одна-одиньошенька, яку виготовив НКМЗ ще до початку широкомасштабного вторгнення рашистів, та яка потрапила на фронт - була дуже пошкоджена від ворожого обстрілу та виведена на капітальний ремонт!
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22.02.2023 15:39 Ответить
Продавать собрались?
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22.02.2023 15:47 Ответить
Пам'ятаю, як перед виборами 2019 пригожинсько-подляковські поносили "Богдану", а корисні ідіоти "лайкали".
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22.02.2023 16:00 Ответить
Показали те, виробництво чого знищили зелені мразі?
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22.02.2023 16:01 Ответить
а чому завод досі називається кацапською? і на сайті в них все кацапською і англійською, а української нема, нахабство яке! 😡
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22.02.2023 16:14 Ответить
А где перечень выявленных в прошлых годах недостатках и как их решили?
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22.02.2023 16:34 Ответить
Чомусь ніхто не згадує на що зараз схожий Краматорськ, на якому була виготовлена єдина "Богдана". А виглядає він не дуже, бо туди прилітало не один раз... (((

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22.02.2023 21:50 Ответить
Не говоря о том, что например Арчер имеет экипаж два человека и делает шесть выстрелов в минуту, т.е. Богдана заведомо не конкурентноспособна, какой смысл рекламить систему если не существует ее массового производства? И возможно ли оно в принципе, учитывая что Краматорск почти у линии фронта и не известно, что осталось от того завода?
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23.02.2023 00:24 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/brygada-im-kostya-**********-pokazala-onovlenu-sau-bogdana/ спеціально для секти "хейтерів української зброї"
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28.07.2023 19:05 Ответить
 
 