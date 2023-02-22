Обновленную САУ "Богдана" представили на международной выставке вооружения IDEX-2023

На международной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби Краматорский завод тяжелого станкостроения представил обновленную украинскую САУ 2С22 "Богдана".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мілітарний.

Отмечается, что самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм адаптирована для быстрого развертывания на всех типах местности. Она имеет компьютеризированную систему автоматического наведения и сопровождения цели и весит 28 тонн.

"Производитель заявляет, что САУ сможет вести огонь со скоростью до 5 выстрелов в минуту, а ее боекомплект будет составлять 20 снарядов. Экипаж такой артиллерийской установки – 5 человек. Заказчику предлагают выбор различных модификаций САУ – на шасси грузовиков производства компаний Tatra, Kraz , – отмечает издание.

Выставочные образцы были представлены в виде САУ на шасси украинского грузовика КрАЗ 6×6 и альтернативного варианта на базе чешской Tatra T815 8×8 с бронированной кабиной от компании "Украинская бронетехника".

Последний вариант имеет значительные отличия от предыдущего варианта из-за появления механизма зарядки для артиллерийских боеприпасов.

Ранее сообщалось, что первые поставки серийных украинских самоходных артиллерийских установок "Богдана" ожидаются в ближайшие месяцы.

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