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Оновлену САУ "Богдана" представили на міжнародній виставці озброєння IDEX-2023

богдана

На міжнародній виставці IDEX-2023 в Абу-Дабі Краматорський завод важкого верстатобудування представив оновлену українську САУ 2С22 "Богдана".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.

Зазначається, що самохідна артилерійська установка калібру 155 мм адаптована для швидкого розгортання на всіх типах місцевості. Вона має комп’ютеризовану систему автоматичного наведення та супроводження цілі та важить 28 тонн.

"Виробник заявляє, що САУ зможе вести вогонь зі швидкістю до 5 пострілів на хвилину, а її боєкомплект складатиме 20 снарядів. Екіпаж такої артилерійської установки - 5 людей. Замовнику пропонують вибір різних модифікацій САУ - на шасі вантажівок виробництва компаній Tatra, Kraz або MAN", - зазначає видання.

Виставкові зразки були представлені у вигляді САУ на шасі української вантажівки КрАЗ 6×6 та альтернативного варіанту на базі чеської Tatra T815 8×8 із броньованою кабіною від компанії "Українська бронетехніка".

Останній варіант має значні відмінності від попереднього варіанту через появу механізму заряджання для артилерійських боєприпасів.

Раніше повідомлялось, що перші поставки серійних українських самохідних артилерійських установок "Богдана" очікуються в найближчі місяці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Державою профінансовано серійне виробництво САУ "Богдана", - Національна асоціація підприємств оборонної промисловості

Оновлену САУ Богдана представили на міжнародній виставці озброєння IDEX-2023 01
Оновлену САУ Богдана представили на міжнародній виставці озброєння IDEX-2023 02

Автор: 

виставка (285) оборона (4796) зброя (7477) САУ (229)


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Топ коментарі
+31
з приходом зелених зарізано всі проєкти по випробуванню та виготовленню відчизняної зброї
там і богдана і вільха і нептун і ще сотні нейменувань...
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22.02.2023 14:22
+28
А в чём смысл игрушечные машинки на выставку возить, смотаться за госденьги в Эмираты, на пляже загореть? Доводите до ума на шасси Татра и в серию на поле боя показывать себя. И только после позитивных результатов на неё кто-то обратит внимание. А создавать видимость буйной деятельности, пока под Бахмутом бойня - весьма странно
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22.02.2023 14:18
+20
Ага ... У нас на всю Україну один єдиний танк "Оплот" який в лютому 2023 вперше було застосовано на війні. Тепер буде "Богдана". Така собі "свадьба"... Зате солдати наїдяться яєць по 17, а відома домогосподара "скумбрії по 8"...
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22.02.2023 14:27
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Оновили макетик?
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22.02.2023 14:13 Відповісти
Ця гарна машина повинна працювати на нулі, а.не на виставці!!
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22.02.2023 15:11 Відповісти
А на фронті є?
Чи тільки в Абу Абабуа?
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22.02.2023 14:15 Відповісти
На фронт макетік?
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22.02.2023 14:30 Відповісти
В Абу-Дабі ми багато чого показували. БМП "Шторм", безпілотний БТР "Фантом-2"...
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22.02.2023 14:49 Відповісти
А на полі бою її не буде?
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22.02.2023 14:15 Відповісти
Буде. Це на майбутне.
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22.02.2023 14:52 Відповісти
коли деяких вже не буде десь
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22.02.2023 15:22 Відповісти
А в чём смысл игрушечные машинки на выставку возить, смотаться за госденьги в Эмираты, на пляже загореть? Доводите до ума на шасси Татра и в серию на поле боя показывать себя. И только после позитивных результатов на неё кто-то обратит внимание. А создавать видимость буйной деятельности, пока под Бахмутом бойня - весьма странно
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22.02.2023 14:18 Відповісти
з приходом зелених зарізано всі проєкти по випробуванню та виготовленню відчизняної зброї
там і богдана і вільха і нептун і ще сотні нейменувань...
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22.02.2023 14:22 Відповісти
170 за кг
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22.02.2023 14:23 Відповісти
От **** зелена... А на фронті її чому нема? Чи то не на часі?
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22.02.2023 14:24 Відповісти
Ага ... У нас на всю Україну один єдиний танк "Оплот" який в лютому 2023 вперше було застосовано на війні. Тепер буде "Богдана". Така собі "свадьба"... Зате солдати наїдяться яєць по 17, а відома домогосподара "скумбрії по 8"...
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22.02.2023 14:27 Відповісти
Выходить на рынок НАТО со стволом под их снаряд смысла нет.... там своих производителей хватает. Своего серийного производства нет и быстро не появится....
Выходит только может быть интересна нашим ЗСУ и странам 3-го мира, чисто из-за цены в сравнении с конкурентами. А вот смогут ли эти страны закупать снаряды НАТОвские, тоже вопрос. Короче я конечно в этом ничего не понимаю, но довольно сомнительные перспективы.
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22.02.2023 14:29 Відповісти
война - лучшее время для рекламы оружия.

при желании пресс-служба Генштаба ВСУ может чисто случайно в своих сводках миллион раз упомянуть фантастические результаты применения какой-то модели оружия и за ней выстроится километровая очередь покупателей
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22.02.2023 14:48 Відповісти
Это работает, если бы этой Богданой, было обеспечено каждое подразделение ВСУ. А когда тянут самоходки на фронт, откуда только могут, от США до Словакии, то увы.....
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22.02.2023 14:56 Відповісти
хаймарсами обеспечено далеко не каждое подразделение ВСУ, но реклама мощнейшая

и байрактарами тоже не каждое, но реклама мощнейшая
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22.02.2023 15:44 Відповісти
Только есть нюанс. США и Турция, не просят других, помочь им с оружием. А Украина просит, поскольку своего нет.
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22.02.2023 15:47 Відповісти
если бы избиратели в США и Турции были бы такими же инфантильными, как наши, то и США и Турция тоже были бы без своего оружия.

но это уже совсем другая история ...
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22.02.2023 15:58 Відповісти
Если бы...- к сегодняшнему положению вещей не относится. Оружие которое толком еще не работало даже, у которого еще не выявлены все дефекты (а они обязательно есть), которым еще не обеспечены СВОИ воинские части, на выставке делать нечего.
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22.02.2023 16:02 Відповісти
Если бы...- к сегодняшнему положению вещей не относится

То, что у нас внешней и внутренней политикой занимается Ермак, совсем не значит, что не должно существовать внешней и внутренней политики.

То, что у нас экономикой занимается Гетьманцев, совсем не значит, что экономики быть не должно.

Так и с оружием. То, что оно пока триста раз не проверено, совсем не значит, что его не надо пытаться продвигать на рынке.
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22.02.2023 16:15 Відповісти
не продать, а анонсировать
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22.02.2023 16:18 Відповісти
Это демагогия что вы заявляете. Вы пытаетесь продать на рынке, (при том что предложений других продавцов хватает), сырой и необкатанный продукт, который у ВСУ в единственном экземпляре. Отладьте, наладьте СЕРИЙНЫЙ выпуск, тогда может что и выйдет. А пока, это лишь опытный образец.
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22.02.2023 16:20 Відповісти
ты читать умеешь ? )))

не продать, а анонсировать
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22.02.2023 16:21 Відповісти
ты тоже читать умеешь? Анонс СЫРОГО И НЕОБКАТАННОГО оружия, которое толком еще не работало даже, которое в ЕДИНСТВЕННОМ опытном экземпляре - глупость. Его еще дорабатывать и дорабатывать....а после этого еще серийный конвейерный выпуск налаживать.
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22.02.2023 16:24 Відповісти
Анонс СЫРОГО И НЕОБКАТАННОГО оружия, которое толком еще не работало даже, которое в ЕДИНСТВЕННОМ опытном экземпляре - глупость.

если бы оно было не сырым, если бы оно было бы обкатанным, то нахрена ему анонс ? )))

ты слово "анонс" понимаешь ?
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22.02.2023 16:32 Відповісти
завязывай бесполезную словесную демагогию. На выставке, производители оружия, предлагают то, что выпускается СЕРИЙНО и прошло все испытания, и они могут это выпустить в промышленных масштабах. Ни по одному критерию, эта Богдана не проходит.
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22.02.2023 16:37 Відповісти
На выставке, производители оружия, предлагают то, что выпускается СЕРИЙНО

это ты сам так придумал или это где-то написано ?
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22.02.2023 16:38 Відповісти
Элементарно Ватсон. Оружие, в единственном опытном экземпляре, никто не продает.
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22.02.2023 16:40 Відповісти
так его никто и не продаёт.

или там ценник стоять будет рядом с макетом ?
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22.02.2023 17:00 Відповісти
Знаешь как стандартизацию оружия проверяют? Надо выпустить 10 таких САУ, разобрать их насколько возможно, детали перемешать, и заново собрать. И посмотреть, как эти САУ после этого стрелять будут. Есть риск что стрелять после этой разборки, вообще будут не все. ))
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22.02.2023 16:28 Відповісти
Ось тобі приклад анонсу техніки :

https://news.infocar.ua/u_ssha_prezentuvaly_novoho_konkurenta_tesla_cybertruck_156960.html У США презентували нового конкурента Tesla Cybertruck Facebook Twitter 13 лютого 2023 Опубліковано фото та відео Ram 1500 REV 2024. Серійний варіант електропікапа презентували публіці онлайн - у рекламному ролику під час Супербоулу (фіналу чемпіонату з американського футболу NFL). Модель надійде у виробництво з 2024 року,
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22.02.2023 16:37 Відповісти
ты я вижу демагог. Презентовали - значит уже оно прошло все тесты, и готовится конвейерная сборка. Богдане до этого, как до луны.
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22.02.2023 16:39 Відповісти
Новий Ram 1500 REV кардинально змінився в порівнянні з представленим у січні передсерійним концепт-каром. Від авангардного дизайну прототипу мало що залишилося
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22.02.2023 17:41 Відповісти
Ну это да. Украина доказала, что с ее воинами стоит считаться. И этот опыт можно "реализовать" и в контрактах.
Я просто пытаюсь представить себя на месте потенциального заказчика
Мне необходимо "изделие" с современными тех. характеристиками и дешевле, чем у конкурентов.
Богдана - в одном экземпляре, производится в стране, в которой просто физически невозможно наладить серийное производство, стреляет снарядами, которые невозможно купить вне стран НАТО. Если я страна НАТО, то маловероятно, что пренебрегу (или мне дадут это сделать) производтством в своем блоке. Если я не страна НАТО, то где мне брать снаряды?
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22.02.2023 15:12 Відповісти
огромное количество стран, не входящих в НАТО, имеют на вооружении технику под снаряды НАТО

пока ни у кого проблем с их закупкой не возникало
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22.02.2023 15:38 Відповісти
вот, к примеру, Бразилия :

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8 в 2019 году численность Сухопутных войск Бразилии составляла 214 тысяч человек и они имели в своём распоряжении следующую технику:[
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22.02.2023 15:40 Відповісти
И это при том, что Бразилии абсолютно не с кем и незачем воевать!
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23.02.2023 00:30 Відповісти
155мм САУ виробляються в Китаї, Індії, Кореї, Японії, Ізраїлі, ПАР, Сербії, Сінгапурі - вгадай з трьох раз де вони беруть снаряди
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22.02.2023 15:56 Відповісти
на складе !!!
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22.02.2023 16:06 Відповісти
а шо лучше под ваши кацапские калибры?
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22.02.2023 15:24 Відповісти
Задумался стоит ли вообще что-то вам отвечать....
При чем тут ствольная артиллерия и крылатая ракета?
Где ты увидел кацапа?
Что не понятно из моих опасений выше?
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22.02.2023 15:36 Відповісти
непонятны факты из реальной жизни, свидетельствующие о том, что у стран не НАТО есть проблемы с покупкой боеприпасов натовского калибра.

такие факты вообще есть ?

или на чём основаны опасения ?
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22.02.2023 15:42 Відповісти
Если поднять бровки чуть выше, то можно увидеть мою надпись "Короче я конечно в этом ничего не понимаю, но довольно сомнительные перспективы."
Если есть возможность покупать свободно снаряды, то это замечательно. Тогда можно перенести производство в страну заказчика и вперед.
Я предполагал, по аналогии с другими видами вооружения, что якобы пока страна производитель не даст добро, реэкспорт снарядов запрещен.
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22.02.2023 15:48 Відповісти
152
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22.02.2023 15:49 Відповісти
калибр снаряда
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22.02.2023 15:51 Відповісти
Шановні! Богдана з 22 року мала бути на фронті дівізіонами навіть необнлелена. Чому Таран досить не притягнути до відповідальності?
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22.02.2023 14:47 Відповісти
патамуша он муж одноклассницы
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22.02.2023 14:50 Відповісти
Вона серійно у нашій Армії потрібна на фронті, русню кромсати, а вони її на виставках піарять... І якщо їх і досі в Краматорську збирають, то треба негайно кудись в тил завод перевозити. А то не дай боже буде, як у 2022 з літаком Мрія чи із заводом де Нептуни та Стугни робили...
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22.02.2023 14:48 Відповісти
Какой смысл представлять эту САУ на выставке, если сейчас, ВСУ передают САУ, все кто могут: Словакия, Германия, Италия, Франция, Польша, и уже скоро приедут британские САУ, и САУ "Арчер" из Швеции.
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22.02.2023 14:59 Відповісти
Дополнительно к списку: США ( М109А6),Норвегия ( М109А4),Нидерланды (Pzh 2000),Дания (Caesar),Чехия (Dana).
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22.02.2023 18:00 Відповісти
Хтось скаже де закопали Вільху??? Навіть макетом на виставку не возять. Найбільша загадка війни.
Найактуальніша зброя не вписалась у сценарій глобократії. Дивно, що ютуб не зачистили.
youtube.com/watch?v=ZqqV7KRcUtQ
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22.02.2023 15:00 Відповісти
youtube.com/watch?v=c3oJIdSZoWU
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22.02.2023 15:06 Відповісти
"Вільху завалила оп єрмака всіх хто мав причетність тягали по судах."
На кого працює ОПГ Єрмака? На український народ? На сінагогу? На кремль? Відвертий саботаж у прямому ефірі.
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22.02.2023 15:18 Відповісти
Виставковий зразок - це 28 т чи ота моделька на столі?
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22.02.2023 15:13 Відповісти
Показуха, й не більше того! На фронті взагалі нема жодної САУ "Богдана"! Одна-одиньошенька, яку виготовив НКМЗ ще до початку широкомасштабного вторгнення рашистів, та яка потрапила на фронт - була дуже пошкоджена від ворожого обстрілу та виведена на капітальний ремонт!
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22.02.2023 15:39 Відповісти
Продавать собрались?
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22.02.2023 15:47 Відповісти
Пам'ятаю, як перед виборами 2019 пригожинсько-подляковські поносили "Богдану", а корисні ідіоти "лайкали".
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22.02.2023 16:00 Відповісти
Показали те, виробництво чого знищили зелені мразі?
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22.02.2023 16:01 Відповісти
а чому завод досі називається кацапською? і на сайті в них все кацапською і англійською, а української нема, нахабство яке! 😡
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22.02.2023 16:14 Відповісти
А где перечень выявленных в прошлых годах недостатках и как их решили?
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22.02.2023 16:34 Відповісти
Чомусь ніхто не згадує на що зараз схожий Краматорськ, на якому була виготовлена єдина "Богдана". А виглядає він не дуже, бо туди прилітало не один раз... (((

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22.02.2023 21:50 Відповісти
Не говоря о том, что например Арчер имеет экипаж два человека и делает шесть выстрелов в минуту, т.е. Богдана заведомо не конкурентноспособна, какой смысл рекламить систему если не существует ее массового производства? И возможно ли оно в принципе, учитывая что Краматорск почти у линии фронта и не известно, что осталось от того завода?
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23.02.2023 00:24 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/brygada-im-kostya-**********-pokazala-onovlenu-sau-bogdana/ спеціально для секти "хейтерів української зброї"
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28.07.2023 19:05 Відповісти
 
 