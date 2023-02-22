Оновлену САУ "Богдана" представили на міжнародній виставці озброєння IDEX-2023
На міжнародній виставці IDEX-2023 в Абу-Дабі Краматорський завод важкого верстатобудування представив оновлену українську САУ 2С22 "Богдана".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.
Зазначається, що самохідна артилерійська установка калібру 155 мм адаптована для швидкого розгортання на всіх типах місцевості. Вона має комп’ютеризовану систему автоматичного наведення та супроводження цілі та важить 28 тонн.
"Виробник заявляє, що САУ зможе вести вогонь зі швидкістю до 5 пострілів на хвилину, а її боєкомплект складатиме 20 снарядів. Екіпаж такої артилерійської установки - 5 людей. Замовнику пропонують вибір різних модифікацій САУ - на шасі вантажівок виробництва компаній Tatra, Kraz або MAN", - зазначає видання.
Виставкові зразки були представлені у вигляді САУ на шасі української вантажівки КрАЗ 6×6 та альтернативного варіанту на базі чеської Tatra T815 8×8 із броньованою кабіною від компанії "Українська бронетехніка".
Останній варіант має значні відмінності від попереднього варіанту через появу механізму заряджання для артилерійських боєприпасів.
Раніше повідомлялось, що перші поставки серійних українських самохідних артилерійських установок "Богдана" очікуються в найближчі місяці.
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Чи тільки в Абу Абабуа?
там і богдана і вільха і нептун і ще сотні нейменувань...
Выходит только может быть интересна нашим ЗСУ и странам 3-го мира, чисто из-за цены в сравнении с конкурентами. А вот смогут ли эти страны закупать снаряды НАТОвские, тоже вопрос. Короче я конечно в этом ничего не понимаю, но довольно сомнительные перспективы.
при желании пресс-служба Генштаба ВСУ может чисто случайно в своих сводках миллион раз упомянуть фантастические результаты применения какой-то модели оружия и за ней выстроится километровая очередь покупателей
и байрактарами тоже не каждое, но реклама мощнейшая
но это уже совсем другая история ...
То, что у нас внешней и внутренней политикой занимается Ермак, совсем не значит, что не должно существовать внешней и внутренней политики.
То, что у нас экономикой занимается Гетьманцев, совсем не значит, что экономики быть не должно.
Так и с оружием. То, что оно пока триста раз не проверено, совсем не значит, что его не надо пытаться продвигать на рынке.
не продать, а анонсировать
если бы оно было не сырым, если бы оно было бы обкатанным, то нахрена ему анонс ? )))
ты слово "анонс" понимаешь ?
это ты сам так придумал или это где-то написано ?
или там ценник стоять будет рядом с макетом ?
https://news.infocar.ua/u_ssha_prezentuvaly_novoho_konkurenta_tesla_cybertruck_156960.html У США презентували нового конкурента Tesla Cybertruck Facebook Twitter 13 лютого 2023 Опубліковано фото та відео Ram 1500 REV 2024. Серійний варіант електропікапа презентували публіці онлайн - у рекламному ролику під час Супербоулу (фіналу чемпіонату з американського футболу NFL). Модель надійде у виробництво з 2024 року,
Я просто пытаюсь представить себя на месте потенциального заказчика
Мне необходимо "изделие" с современными тех. характеристиками и дешевле, чем у конкурентов.
Богдана - в одном экземпляре, производится в стране, в которой просто физически невозможно наладить серийное производство, стреляет снарядами, которые невозможно купить вне стран НАТО. Если я страна НАТО, то маловероятно, что пренебрегу (или мне дадут это сделать) производтством в своем блоке. Если я не страна НАТО, то где мне брать снаряды?
пока ни у кого проблем с их закупкой не возникало
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8 в 2019 году численность Сухопутных войск Бразилии составляла 214 тысяч человек и они имели в своём распоряжении следующую технику:[
При чем тут ствольная артиллерия и крылатая ракета?
Где ты увидел кацапа?
Что не понятно из моих опасений выше?
такие факты вообще есть ?
или на чём основаны опасения ?
Если есть возможность покупать свободно снаряды, то это замечательно. Тогда можно перенести производство в страну заказчика и вперед.
Я предполагал, по аналогии с другими видами вооружения, что якобы пока страна производитель не даст добро, реэкспорт снарядов запрещен.
Найактуальніша зброя не вписалась у сценарій глобократії. Дивно, що ютуб не зачистили.
youtube.com/watch?v=ZqqV7KRcUtQ
На кого працює ОПГ Єрмака? На український народ? На сінагогу? На кремль? Відвертий саботаж у прямому ефірі.