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Новости Санкции против России
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Орбан пригрозил заблокировать продление санкций ЕС против России, - Politico

орбан,путін

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на продление антироссийских санкций ЕС, которые должны возобновляться каждые шесть месяцев. Он требует, чтобы из списка изъяли четырех человек.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на трех дипломатов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Венгрия также выступает против предложения, которое поддерживают все другие страны, о продлении периода продления с шести до 12 месяцев, пишет издание. Продление санкций на год дало бы Будапешту меньше возможностей торпедировать санкции и срывать решения ЕС.

Во вторник послам ЕС не удалось достичь компромисса с Венгрией. Два дипломата заявили, что ЕС готов пойти навстречу требованиям Орбана и изъять этих четырех человек из санкционного списка, чтобы не ставить под угрозу ограничения против других лиц. ЕС ввел санкции против более 1400 человек в связи с российской войной, включая олигархов, членов российского парламента, военных и силовиков, а также российских администраторов на оккупированных территориях Украины.

Один из дипломатов утверждал, что существуют также юридические проблемы, связанные с тем, смогут ли санкции против этих четырех лиц выдержать судебный процесс.

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Но изъятие этих четырех фамилий было недостаточным для Венгрии, отметили оба дипломата, поскольку страна также выступает против предложенного 12-месячного периода продления санкций. Предварительный компромисс, который послы будут обсуждать в среду, предусматривает переход к девятимесячным периодам продления (вместо нынешних шести месяцев).

Издание не раскрывает, кого именно премьер-министр Венгрии хочет освободить от санкций, но он упоминал об этом в своей речи 18 февраля.

"Мы будем поддерживать наши экономические отношения с Россией, и даже советуем это делать всему западному миру, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров. Вот почему мы не согласны с тем, что священники и церковные лидеры попадают в санкционные списки; довольно плохо, что это может произойти с артистами и спортсменами", - заявлял Орбан.

Автор: 

россия (95702) санкции (11319) Виктор Орбан (468)


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Топ комментарии
+57
Може пора вже того чОрбана під санкції загнати-"за шкідництво'', та ''за роботу на терориста''!!!
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22.02.2023 16:05
+48
Скільки Європа може терпіти цього мадярського козла. Вже відкритим текстом науй навіть посилають.
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22.02.2023 16:06
+42
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22.02.2023 16:19
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Може пора вже того чОрбана під санкції загнати-"за шкідництво'', та ''за роботу на терориста''!!!
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22.02.2023 16:05 Ответить
Не орбана! А всю мад'ярщину - за корабльом! Інакше вийде так, як з розвалом совка: розвалить розвалили; а причину "імперії зла" лаптєстан залишили цілим...
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22.02.2023 16:11 Ответить
На батьківщину! За Урал!!!
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22.02.2023 16:43 Ответить
ЄС авам потрібен Орбан шантажист?
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22.02.2023 16:05 Ответить
орбан нужен ес, вы думаете, это чмо просто так ляпает? ему разрешили, это то, что жириновский, его устами глаголет желания ес
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22.02.2023 17:02 Ответить
дуполиз путлера!
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22.02.2023 16:06 Ответить
Скільки Європа може терпіти цього мадярського козла. Вже відкритим текстом науй навіть посилають.
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22.02.2023 16:06 Ответить
орбн - пнх.
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22.02.2023 16:07 Ответить
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22.02.2023 16:19 Ответить
Это - ПЯТЬ! (во всех смыслах этого слова)
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22.02.2023 16:59 Ответить
Было у мамы-Европы три сына.
Старший умный сын, младший ни то, ни сё, а третий Витька Орбан, ни умный, ни глупый, а так, дурик кромешный и ***** *****ом
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22.02.2023 16:07 Ответить
Цього угорського підара треба судити
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22.02.2023 16:08 Ответить
Як таке лайно як угорщина могли прийняти до ЄС та НАТО?
Ує#ан і ху#ло брати навіки?
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22.02.2023 16:08 Ответить
Взяли в свій час як буферну зону, тепер звичайно пожитають плоди...
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22.02.2023 16:11 Ответить
Там чимало й правильних людей, просто піна тимчасово спливла...
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22.02.2023 16:24 Ответить
Хто небуть нарешті утихомирить цього ******?!
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22.02.2023 16:09 Ответить
******* таки підтримують Україну а не Хла. Я саме про партію а не в цілому.
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22.02.2023 21:45 Ответить
Сподіваюсь, цей "нічийний" прем'єр-міністр закінчить своє життя жалюгідним та хворим жебраком.
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22.02.2023 16:10 Ответить
Ta vze jogo samogo htos` zablokue 4y ni?👿
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22.02.2023 16:12 Ответить
Ну чо, цепляетесь, Орбан еще хатку в Испании не достроил, а Вова-дружок угрожает денешки перестать присылать, вот и приходится крутится.
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22.02.2023 16:13 Ответить
чморбан опять напрашивается на ***** ?
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22.02.2023 16:13 Ответить
Пора вже орбана і угорщину об'явити прихильниками тероризму. Так як вони захищають терористів з московії.
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22.02.2023 16:14 Ответить
Иому потрібно на пальцях показувати шо таке добре а шо погано -- раз мати з татом не вклали в безтолковку .
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22.02.2023 16:14 Ответить
Основными ценностями Европейского союза являются уважение к человеческому достоинству и правам человека, свобода, народовластие, равноправие и правовое государство. Эти ценности объединяют государства-члены, и в союз не может входить ни одна страна, которая не признаёт эти ценности.
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22.02.2023 16:14 Ответить
Треба всіх мадярів венгрів які підтримують політику Угорщини депортувати з України. Або просто попередити. Це перше що треба зробити.
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22.02.2023 16:15 Ответить
Не політику Угорщини, а політику підтримки агресора!
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22.02.2023 16:26 Ответить
Газ орбану идёт через Украину
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22.02.2023 16:17 Ответить
Так подх"йловник только этого и ждёт , чтобы завыть ещё больше .
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22.02.2023 18:05 Ответить
Пошліть цього ******* за сруським кораблем
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22.02.2023 16:19 Ответить
Пора бы уже заблокировать этого Пукинского членососа.....надо поискать его тайные счета....
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22.02.2023 16:19 Ответить
Видать, про эти тайные счета ***** как раз и знает)
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22.02.2023 16:24 Ответить
Пополняет...
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22.02.2023 16:25 Ответить
Треба просто правильно натиснути на мозоль який болить в орбана - це буде правильно у відношенні до венгрів, чи угорців чи хрєн його знає ким вони себе рахують - може мадярами
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22.02.2023 16:21 Ответить
да трубу ***** взорвать и сказать что "мы найдем этих хулиганов и накажем жестоко"
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22.02.2023 16:22 Ответить
Ох, те Закарпаття... Любою ****** станеш, аби отримати шматочок того благословенного краю. А старе ,досвідчене педофіло знає добре ,як манить канхветкой вкусной ******* корисних.
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22.02.2023 16:22 Ответить
пора вже орбана і його мадярію відсторонити від ЄС, хочаби тимчасово, на рік.
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22.02.2023 16:26 Ответить
oi, ta vy ******* togo Orbana? - zhyrnyi urod, yogo i tak zhyttya obrazylo
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22.02.2023 16:28 Ответить
І саме цього персонажа Зеленський звав з візитом до Києва? І як це ЄС дійшов до того, що всі їхні рішення може заблокувати одна продажна країна та кожний раз шантажує інші країни при прийняті якось важливого рішення?
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22.02.2023 16:28 Ответить
Да кто его там слушать будет, введут санкции не от ЕС, а от стран-ЕС, и этот Орбан пойдет ***** в прямом уже смысле
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22.02.2023 16:29 Ответить
ти подивись на цього терміта клятого, так він і далі все саботуватиме якщо на його якісь там "виключні" умови, ви не почнете ставити умови вже йому
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22.02.2023 16:30 Ответить
Так, усе, мад'ярам грошей ЄС більше не давати. До повного виправлення.
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22.02.2023 16:30 Ответить
хитрожопый Орбан хочет повторить судьбу Луки, карманной собачки старого извращеЛьца *****?
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22.02.2023 16:30 Ответить
во время вчерашнего выступления плешивого Валя-Полстакана говорит Мишустину - ******! ))
https://youtu.be/D92La1hghgM
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22.02.2023 16:32 Ответить
Дуже сподобався вираз писятника Вальчиного. Таке враження, наче водяри з гівна ковтнула. Головне, що і в тупі макітри стало доходити, який ху...ляра п...здун знатний.
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22.02.2023 17:55 Ответить
мене дуже дивує ситуація, коли одна пропутинська шавка може тримати за горло більше 2-х десятків країн. щось не так з ЄС чи у ЄС.
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22.02.2023 16:34 Ответить
Орбана треба вбити.
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22.02.2023 16:39 Ответить
Його треба допитати і запхати в тюрму довічно.
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22.02.2023 16:46 Ответить
Орбана "створив" Сьома Могілєвіч який зараз глузує з ФБР сидячи в москві і телефонуючи Фірташу. Є сотні свідків, відеоматеріалів, звітів спецслужб і що? Орбан і далі отримує хабарі від ********** і сумлінно виконує накази Могілєвіча який вже давно працює на ФСБ та ГРУ...
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22.02.2023 16:45 Ответить
Kраще цьому йолопу нагадати про визит маршала Жукова в Будапешт в 58 роцi.
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22.02.2023 16:46 Ответить
56-м.
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22.02.2023 17:06 Ответить
54-м.
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22.02.2023 22:00 Ответить
Может, его папа был коммунистом и махал красным флажком, приветствуя русские танки, а его сынок пошел по стопам папы..
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22.02.2023 17:19 Ответить
Внебрачный сын Путина.
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22.02.2023 22:02 Ответить
вже час поставити на місце цю #уйл0вську шм@ру
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22.02.2023 16:51 Ответить
***икнутый мудьяр!
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22.02.2023 17:01 Ответить
Все решает Финансовая полиция США в долларах ...Мадярам Боярышника нальют путлерские дебилы😁😁😁
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22.02.2023 17:02 Ответить
почему эта ********** мразь до сих пор в ес и нато?!
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22.02.2023 17:03 Ответить
Что с этими венграми не так?
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22.02.2023 17:07 Ответить
***** потребовало долг вернуть.
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22.02.2023 17:07 Ответить
Цього фашиського покидька потрібно вже підвісити за яйця
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22.02.2023 17:11 Ответить
шойгу и герасимов в списке орбана есть?
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22.02.2023 17:16 Ответить
толку з цих біби і боби, я впевнений там мова йде про когось з дуже широкими гаманцями - такими що вони пролізши потім за усіх набаламутять
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22.02.2023 17:28 Ответить
Венгрией по факту управляет не Орбанв Сиярто..а хмырь путлера Семён Могилевич..редкая гнида,скажу я вам...соратничек Йоси Кабздона и братьев Ковальчуков...👺👹🦍
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22.02.2023 17:26 Ответить
Схоже що він таки напрошується піти туди, куди його посилає Качер.
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22.02.2023 17:28 Ответить
Пора гнать этих пидоров с ЕС и НАТО.
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22.02.2023 17:56 Ответить
********
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22.02.2023 18:01 Ответить
Евросоюз не должен спонсировать прихвостней кремля.
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22.02.2023 18:29 Ответить
Орбану пора замуж за кремлёвского "мачо".
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22.02.2023 18:31 Ответить
В санкційному списку явно не вистачає самого пана Орбана.
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22.02.2023 19:31 Ответить
пора забрати венгерські паспорти і навести порядок з подвійним громадянством
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23.02.2023 01:09 Ответить
 
 