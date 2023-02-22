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Новини Санкції проти Росії
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Орбан погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти Росії, - Politico

орбан,путін

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження антиросійських санкцій ЄС, які мають поновлюватися кожні шість місяців. Він вимагає, щоб зі списку вилучили чотирьох осіб.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на трьох дипломатів, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Угорщина також виступає проти пропозиції, яку підтримують усі інші країни, щодо продовження періоду продовження з шести до 12 місяців, зазначає видання. Продовження санкцій на рік дало б Будапешту менше можливостей торпедувати санкції та зривати рішення ЄС.

Читайте: "Иди на х#й", - глава МЗС Словаччини Качер вилаяв Орбана та інших "колаборантів Путіна" в Європі, які виступають проти надання Україні зброї

У вівторок послам ЄС не вдалося досягти компромісу з Угорщиною. Два дипломати заявили, що ЄС готовий піти назустріч вимогам Орбана і вилучити цих чотирьох осіб із санкційного списку, щоб не ставити під загрозу обмеження проти інших осіб. ЄС запровадив санкції проти понад 1400 осіб у зв'язку з російською війною, включаючи олігархів, членів російського парламенту, військових і силовиків, а також російських адміністраторів на окупованих територіях України.

Один з дипломатів стверджував, що існують також юридичні проблеми, пов'язані з тим, чи зможуть санкції проти цих чотирьох осіб витримати судовий процес.

Також читайте: Угорщина продовжить підтримувати економічні відносини з Росією, а Європа сповзає у "війну двох слов’янських країн", - Орбан

Але вилучення цих чотирьох прізвищ було недостатнім для Угорщини, зазначили обидва дипломати, оскільки країна також виступає проти запропонованого 12-місячного періоду продовження санкцій. Попередній компроміс, який посли обговорюватимуть у середу, передбачає перехід до дев'ятимісячних періодів продовження (замість нинішніх шести місяців).

Видання не розкриває, кого саме прем’єр-міністр Угорщини хоче звільнити від санкцій, але він згадував про це у своїй промові 18 лютого.

Також читайте: Орбан заявив, що "Україна стає Афганістаном" та "нічийною землею"

"Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією, і навіть радимо це робити всьому західному світу, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів. Ось чому ми не згодні з тим, що священики і церковні лідери потрапляють до санкційних списків; досить погано, що це може статися з артистами і спортсменами", - заявляв Орбан.

Автор: 

росія (65394) санкції (11885) Віктор Орбан (563)


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Топ коментарі
+57
Може пора вже того чОрбана під санкції загнати-"за шкідництво'', та ''за роботу на терориста''!!!
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22.02.2023 16:05
+48
Скільки Європа може терпіти цього мадярського козла. Вже відкритим текстом науй навіть посилають.
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22.02.2023 16:06
+42
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22.02.2023 16:19
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Може пора вже того чОрбана під санкції загнати-"за шкідництво'', та ''за роботу на терориста''!!!
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22.02.2023 16:05 Відповісти
Не орбана! А всю мад'ярщину - за корабльом! Інакше вийде так, як з розвалом совка: розвалить розвалили; а причину "імперії зла" лаптєстан залишили цілим...
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22.02.2023 16:11 Відповісти
На батьківщину! За Урал!!!
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22.02.2023 16:43 Відповісти
ЄС авам потрібен Орбан шантажист?
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22.02.2023 16:05 Відповісти
орбан нужен ес, вы думаете, это чмо просто так ляпает? ему разрешили, это то, что жириновский, его устами глаголет желания ес
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22.02.2023 17:02 Відповісти
дуполиз путлера!
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22.02.2023 16:06 Відповісти
Скільки Європа може терпіти цього мадярського козла. Вже відкритим текстом науй навіть посилають.
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22.02.2023 16:06 Відповісти
орбн - пнх.
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22.02.2023 16:07 Відповісти
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22.02.2023 16:19 Відповісти
Это - ПЯТЬ! (во всех смыслах этого слова)
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22.02.2023 16:59 Відповісти
Было у мамы-Европы три сына.
Старший умный сын, младший ни то, ни сё, а третий Витька Орбан, ни умный, ни глупый, а так, дурик кромешный и ***** *****ом
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22.02.2023 16:07 Відповісти
Цього угорського підара треба судити
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22.02.2023 16:08 Відповісти
Як таке лайно як угорщина могли прийняти до ЄС та НАТО?
Ує#ан і ху#ло брати навіки?
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22.02.2023 16:08 Відповісти
Взяли в свій час як буферну зону, тепер звичайно пожитають плоди...
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22.02.2023 16:11 Відповісти
Там чимало й правильних людей, просто піна тимчасово спливла...
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22.02.2023 16:24 Відповісти
Хто небуть нарешті утихомирить цього ******?!
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22.02.2023 16:09 Відповісти
******* таки підтримують Україну а не Хла. Я саме про партію а не в цілому.
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22.02.2023 21:45 Відповісти
Сподіваюсь, цей "нічийний" прем'єр-міністр закінчить своє життя жалюгідним та хворим жебраком.
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22.02.2023 16:10 Відповісти
Ta vze jogo samogo htos` zablokue 4y ni?👿
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22.02.2023 16:12 Відповісти
Ну чо, цепляетесь, Орбан еще хатку в Испании не достроил, а Вова-дружок угрожает денешки перестать присылать, вот и приходится крутится.
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22.02.2023 16:13 Відповісти
чморбан опять напрашивается на ***** ?
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22.02.2023 16:13 Відповісти
Пора вже орбана і угорщину об'явити прихильниками тероризму. Так як вони захищають терористів з московії.
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22.02.2023 16:14 Відповісти
Иому потрібно на пальцях показувати шо таке добре а шо погано -- раз мати з татом не вклали в безтолковку .
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22.02.2023 16:14 Відповісти
Основными ценностями Европейского союза являются уважение к человеческому достоинству и правам человека, свобода, народовластие, равноправие и правовое государство. Эти ценности объединяют государства-члены, и в союз не может входить ни одна страна, которая не признаёт эти ценности.
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22.02.2023 16:14 Відповісти
Треба всіх мадярів венгрів які підтримують політику Угорщини депортувати з України. Або просто попередити. Це перше що треба зробити.
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22.02.2023 16:15 Відповісти
Не політику Угорщини, а політику підтримки агресора!
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22.02.2023 16:26 Відповісти
Газ орбану идёт через Украину
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22.02.2023 16:17 Відповісти
Так подх"йловник только этого и ждёт , чтобы завыть ещё больше .
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22.02.2023 18:05 Відповісти
Пошліть цього ******* за сруським кораблем
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22.02.2023 16:19 Відповісти
Пора бы уже заблокировать этого Пукинского членососа.....надо поискать его тайные счета....
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22.02.2023 16:19 Відповісти
Видать, про эти тайные счета ***** как раз и знает)
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22.02.2023 16:24 Відповісти
Пополняет...
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22.02.2023 16:25 Відповісти
Треба просто правильно натиснути на мозоль який болить в орбана - це буде правильно у відношенні до венгрів, чи угорців чи хрєн його знає ким вони себе рахують - може мадярами
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22.02.2023 16:21 Відповісти
да трубу ***** взорвать и сказать что "мы найдем этих хулиганов и накажем жестоко"
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22.02.2023 16:22 Відповісти
Ох, те Закарпаття... Любою ****** станеш, аби отримати шматочок того благословенного краю. А старе ,досвідчене педофіло знає добре ,як манить канхветкой вкусной ******* корисних.
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22.02.2023 16:22 Відповісти
пора вже орбана і його мадярію відсторонити від ЄС, хочаби тимчасово, на рік.
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22.02.2023 16:26 Відповісти
oi, ta vy ******* togo Orbana? - zhyrnyi urod, yogo i tak zhyttya obrazylo
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22.02.2023 16:28 Відповісти
І саме цього персонажа Зеленський звав з візитом до Києва? І як це ЄС дійшов до того, що всі їхні рішення може заблокувати одна продажна країна та кожний раз шантажує інші країни при прийняті якось важливого рішення?
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22.02.2023 16:28 Відповісти
Да кто его там слушать будет, введут санкции не от ЕС, а от стран-ЕС, и этот Орбан пойдет ***** в прямом уже смысле
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22.02.2023 16:29 Відповісти
ти подивись на цього терміта клятого, так він і далі все саботуватиме якщо на його якісь там "виключні" умови, ви не почнете ставити умови вже йому
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22.02.2023 16:30 Відповісти
Так, усе, мад'ярам грошей ЄС більше не давати. До повного виправлення.
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22.02.2023 16:30 Відповісти
хитрожопый Орбан хочет повторить судьбу Луки, карманной собачки старого извращеЛьца *****?
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22.02.2023 16:30 Відповісти
во время вчерашнего выступления плешивого Валя-Полстакана говорит Мишустину - ******! ))
https://youtu.be/D92La1hghgM
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22.02.2023 16:32 Відповісти
Дуже сподобався вираз писятника Вальчиного. Таке враження, наче водяри з гівна ковтнула. Головне, що і в тупі макітри стало доходити, який ху...ляра п...здун знатний.
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22.02.2023 17:55 Відповісти
мене дуже дивує ситуація, коли одна пропутинська шавка може тримати за горло більше 2-х десятків країн. щось не так з ЄС чи у ЄС.
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22.02.2023 16:34 Відповісти
Орбана треба вбити.
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22.02.2023 16:39 Відповісти
Його треба допитати і запхати в тюрму довічно.
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22.02.2023 16:46 Відповісти
Орбана "створив" Сьома Могілєвіч який зараз глузує з ФБР сидячи в москві і телефонуючи Фірташу. Є сотні свідків, відеоматеріалів, звітів спецслужб і що? Орбан і далі отримує хабарі від ********** і сумлінно виконує накази Могілєвіча який вже давно працює на ФСБ та ГРУ...
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22.02.2023 16:45 Відповісти
Kраще цьому йолопу нагадати про визит маршала Жукова в Будапешт в 58 роцi.
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22.02.2023 16:46 Відповісти
56-м.
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22.02.2023 17:06 Відповісти
54-м.
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22.02.2023 22:00 Відповісти
Может, его папа был коммунистом и махал красным флажком, приветствуя русские танки, а его сынок пошел по стопам папы..
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22.02.2023 17:19 Відповісти
Внебрачный сын Путина.
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22.02.2023 22:02 Відповісти
вже час поставити на місце цю #уйл0вську шм@ру
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22.02.2023 16:51 Відповісти
***икнутый мудьяр!
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22.02.2023 17:01 Відповісти
Все решает Финансовая полиция США в долларах ...Мадярам Боярышника нальют путлерские дебилы😁😁😁
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22.02.2023 17:02 Відповісти
почему эта ********** мразь до сих пор в ес и нато?!
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22.02.2023 17:03 Відповісти
Что с этими венграми не так?
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22.02.2023 17:07 Відповісти
***** потребовало долг вернуть.
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22.02.2023 17:07 Відповісти
Цього фашиського покидька потрібно вже підвісити за яйця
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22.02.2023 17:11 Відповісти
шойгу и герасимов в списке орбана есть?
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22.02.2023 17:16 Відповісти
толку з цих біби і боби, я впевнений там мова йде про когось з дуже широкими гаманцями - такими що вони пролізши потім за усіх набаламутять
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22.02.2023 17:28 Відповісти
Венгрией по факту управляет не Орбанв Сиярто..а хмырь путлера Семён Могилевич..редкая гнида,скажу я вам...соратничек Йоси Кабздона и братьев Ковальчуков...👺👹🦍
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22.02.2023 17:26 Відповісти
Схоже що він таки напрошується піти туди, куди його посилає Качер.
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22.02.2023 17:28 Відповісти
Пора гнать этих пидоров с ЕС и НАТО.
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22.02.2023 17:56 Відповісти
********
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22.02.2023 18:01 Відповісти
Евросоюз не должен спонсировать прихвостней кремля.
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22.02.2023 18:29 Відповісти
Орбану пора замуж за кремлёвского "мачо".
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22.02.2023 18:31 Відповісти
В санкційному списку явно не вистачає самого пана Орбана.
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22.02.2023 19:31 Відповісти
пора забрати венгерські паспорти і навести порядок з подвійним громадянством
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23.02.2023 01:09 Відповісти
 
 