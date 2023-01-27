Орбан заявив, що "Україна стає Афганістаном" та "нічийною землею"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив низку скандальних заяв про агресію Росії проти України.
Про це він заявив на зустрічі з журналістами в Будапешті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Орбан прийняв 15 журналістів, серде них - відповідального редактора American Conservative Рода Дрегера. Дрегер виклав основні тези угорського прем’єра.
Згідно з Дрегером, на зустрічі Орбан сказав, що, на його думку, Захід повинен зрозуміти, що Путін не може дозволити собі програти війну і не програє, тому що наступного року в Росії будуть вибори, і він не може піти на них як президент, який програв війну.
Крім того, за його словами, Росія не може допустити присутності НАТО в Україні. Орбан сказав, що, на його думку, давно минув той час, коли Росія могла б завоювати Україну та встановити у країні проросійський уряд.
"Якби Росія здобула швидку перемогу, це було б можливо, але зараз це безнадійно". - зазначив угорський прем’єр.
Тому, за словами Орбана, мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз". За його словами, росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".
За словами Орбана, на Заході не розуміють, що у війні в Україні час грає на користь Росії, оскільки та є величезною країною і може мобілізувати величезну армію. Україна, заявив Орбан, не може цього зробити.
Угорський прем'єр також зазначив, що не можна виключати пряму участь військ НАТО у війні. Орбан вважає, що якщо майбутній весняний наступ росіян буде успішним, то країни-члени НАТО повинні будуть розглянути відправку військ в Україну.
"Сьогодні це звучить божевільно, але якщо ви подивитеся на тенденцію того, як ми сюди потрапили, сьогодні цього не можна виключати… Захід перебуває у стані війни з Росією. Така реальність. Щодня ми проникаємо все глибше і глибше", - сказав він.
Орбан вважає, що Захід тільки вдає, нібито не перебуває в стані війни з Росією, але, посилаючи все більше і більше зброї і наближаючись до реального військового втручання, західні лідери грають у надзвичайно небезпечну гру із самими собою, Росією та західною громадською думкою, вважає угорський прем’єр.
Сам Орбан виступає проти прямої участі західних військ у війні, оскільки "ніхто не вийде з цієї війни переможцем".
На питання про те, чи може Путін застосувати ядерну зброю, Орбан відповів, що не виключає такої можливості. Він уточнив, що говорив про тактичну ядерну зброю на полі бою, а не про грибоподібні хмари над Варшавою та Берліном.
Він також сказав, що якщо українці перетнуть російський кордон із західною зброєю, "майбутнє буде настільки яскравим, що Заходу доведеться одягнути сонцезахисні окуляри".
Хоча Україна досягає успіхів у війні, Орбан не вважає, що це збережеться у довгостроковій перспективі. Він вказує на виробничі потужності росіян і переконує, що у війнах росіяни традиційно слабші на початку, але пізніше їх "неможливо зупинити".
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Як сосали *** у нацистів в Другу Світову війну, так і досі з УЄм, тільки вже кацапським в роті. Що за люди, раз получили пісти, мало. Ну,на цей раз получать таких пісти. І ці їбучі ******, їх також "заженемо трусами на край географії"Не на тих ти поставив, чмошник венгерський. Вам піста так же, як і кацапам.
"Автор не указывает (забывает, пропускает, упускает), что НЕ Украина выбрала эту войну. Украину НИКТО не спрашивал. На Украину напали вероломно и подло всей силой дьявольского оружия. Это факт. И это важно. Ибо это лошадь, за которой пойдут все ответы.
Исходя из этого, только Россия может прекратить войну добровольно. Украина НЕ может прекратить войну. Украина может только сдаться, капитулировать. И тогда погибнет в сто раз больше украинцев в лагерях и тюрьмах.
Либо - Украина может сражаться, оказывать сопротивление. До полной победы либо до политического урегулирования.
Война до последнего украинца - штамп пропаганды врага. Ибо враг также умалчивает, что он напал, он начал, он инициатор. И у Украины НЕТ выбора и выхода, кроме как защищаться. Либо сдаться. Таким штампом враг хочет спровоцировать украинцев на то, чтобы они повернули штыки против своего правительства. И тогда война Украиной будет проиграна и далее читай второй абзац с начала.
Западная помощь и западное оружие помогают Украине сражаться и приближают победу. Закономерность прямо пропорциональная - чем больше оружия от Запада - тем быстрее победа Украины. Закономерность обратно пропорциональная - чем больше оружия с Запада - тем меньше украинцев (лучших ее детей) погибнет либо будет замучено в будущем.
Вроде просто?" - запитує Олег Пономарь таких, як Орбан...
Як що так, то може бути жорстке гей порно
що верзе 😠
Краіна з таким поводирем , як Орбан, немає морального права
бути в ЄС і НАТО- бо це вуха і очі кремлівського рашиста і вбивці !!
Давно підмічено - чим більше гавкає цей підєр , тим більші проблеми у кацапні . Це вже як закономірність .
Не звертайте уваги на шизіка .