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Новини Війна
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Орбан заявив, що "Україна стає Афганістаном" та "нічийною землею"

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив низку скандальних заяв про агресію Росії проти України.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами в Будапешті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Орбан прийняв 15 журналістів, серде них - відповідального редактора American Conservative Рода Дрегера. Дрегер виклав основні тези угорського прем’єра.

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Згідно з Дрегером, на зустрічі Орбан сказав, що, на його думку, Захід повинен зрозуміти, що Путін не може дозволити собі програти війну і не програє, тому що наступного року в Росії будуть вибори, і він не може піти на них як президент, який програв війну.

Крім того, за його словами, Росія не може допустити присутності НАТО в Україні. Орбан сказав, що, на його думку, давно минув той час, коли Росія могла б завоювати Україну та встановити у країні проросійський уряд.

"Якби Росія здобула швидку перемогу, це було б можливо, але зараз це безнадійно". - зазначив угорський прем’єр.

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Тому, за словами Орбана, мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз". За його словами, росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

За словами Орбана, на Заході не розуміють, що у війні в Україні час грає на користь Росії, оскільки та є величезною країною і може мобілізувати величезну армію. Україна, заявив Орбан, не може цього зробити.

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Угорський прем'єр також зазначив, що не можна виключати пряму участь військ НАТО у війні. Орбан вважає, що якщо майбутній весняний наступ росіян буде успішним, то країни-члени НАТО повинні будуть розглянути відправку військ в Україну.

"Сьогодні це звучить божевільно, але якщо ви подивитеся на тенденцію того, як ми сюди потрапили, сьогодні цього не можна виключати… Захід перебуває у стані війни з Росією. Така реальність. Щодня ми проникаємо все глибше і глибше", - сказав він.

Орбан вважає, що Захід тільки вдає, нібито не перебуває в стані війни з Росією, але, посилаючи все більше і більше зброї і наближаючись до реального військового втручання, західні лідери грають у надзвичайно небезпечну гру із самими собою, Росією та західною громадською думкою, вважає угорський прем’єр.

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Сам Орбан виступає проти прямої участі західних військ у війні, оскільки "ніхто не вийде з цієї війни переможцем".

На питання про те, чи може Путін застосувати ядерну зброю, Орбан відповів, що не виключає такої можливості. Він уточнив, що говорив про тактичну ядерну зброю на полі бою, а не про грибоподібні хмари над Варшавою та Берліном.

Він також сказав, що якщо українці перетнуть російський кордон із західною зброєю, "майбутнє буде настільки яскравим, що Заходу доведеться одягнути сонцезахисні окуляри".

Хоча Україна досягає успіхів у війні, Орбан не вважає, що це збережеться у довгостроковій перспективі. Він вказує на виробничі потужності росіян і переконує, що у війнах росіяни традиційно слабші на початку, але пізніше їх "неможливо зупинити".

Автор: 

Афганістан (491) Угорщина (2264) прогноз (1380) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+64
Срати хотіла Україна на велич росії, вибори путлера, його величезну армію і думку холуя путіна.
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27.01.2023 16:57
+55
Введи війська, все дізнаєшся.
І як ця земля називається і чия вона, мавпа мадярська.
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27.01.2023 16:56
+55
Цей спіч вже підстава для вишвирювання з НАТО та ЕС. А Україна має відреагувати на рівні мінінімум ООН.
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27.01.2023 16:56
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а иди ***** мадьярский *****.....................
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27.01.2023 18:09 Відповісти
А не пішов би цей підарас путлєровскій на хєр путлєра... муділо безмізке..
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27.01.2023 18:11 Відповісти
Дограєтся він.
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27.01.2023 18:13 Відповісти
венгрыя верните Панонию Украине )И скажите спасибо что Украина вас пустила на благодатною землю.
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27.01.2023 18:13 Відповісти
Проблядь венгерська.
Як сосали *** у нацистів в Другу Світову війну, так і досі з УЄм, тільки вже кацапським в роті. Що за люди, раз получили пісти, мало. Ну,на цей раз получать таких пісти. І ці їбучі ******, їх також "заженемо трусами на край географії"Не на тих ти поставив, чмошник венгерський. Вам піста так же, як і кацапам.
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27.01.2023 18:14 Відповісти
Пора мадьярам перекрыть газ из Рашки. Санкции,-значит санкции.
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27.01.2023 18:15 Відповісти
Уйобик мудьярский!
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27.01.2023 18:15 Відповісти
Этот пропутинский дурак уже слил всю репутацию на Западе и превратился в глазах всего мира в путинского карманного венгра.
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27.01.2023 18:18 Відповісти
Цей усташ ще довго буде гавкати зі своеї конури,перекрити цим мадярам кіслород і хай молятся *******,а ще ліпше всіх мадьяр переселити за урал звідки вони вилізли в Европу,щоб тут в Европі йими не смерділо!
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27.01.2023 18:26 Відповісти
те що орбан мразота згоден, але до чого тут "усташ", він що хорват?
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27.01.2023 19:15 Відповісти
Усташі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 хорв. Ustaše «повстанці», «бунтарі») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F хорватське початково https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82 сепаратистське , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82 націоналістичне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%96#cite_note-1 [1] і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терористичне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%96#cite_note-HELZMK-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE таємне товариство , яке згодом переросло у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82 фашистський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 політичний рух https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%96#cite_note-britannica-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%96#cite_note-4 [4] у 1920-1940-х роках. Сьогодні слово Ustaše вживають виключно стосовно членів цієї організації. Створена в січні https://uk.wikipedia.org/wiki/1929 1929 р. лідером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Хорватської партії права https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87 Анте Павеличем .
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27.01.2023 20:02 Відповісти
хормати молодуці !!! вибрали правельну позицію у 2Світовій війні !!!
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28.01.2023 04:33 Відповісти
Рашистов невозможно остановить? С чего? Крымская война? Русско-японская? Первая Мировая (из которой Россия выпала развалившись и по сути капитулировав в Бресте)? Афганская война? Орбанео ты историю учил по кремлевской методичке чтоль?
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27.01.2023 18:27 Відповісти
И Гитлер смял бы в блин, если бы не Лендлиз
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27.01.2023 18:41 Відповісти
в принципе да
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27.01.2023 19:28 Відповісти
ну так !!! як би не допомога червоним комуно-нацистам, кацапо-совкам від США, В.Британнії усі ми зараз жили б у Великому 3Рейху !!! можливо це було б накраще ...
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28.01.2023 04:32 Відповісти
ему методичку Сева Могилевич спускает
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27.01.2023 20:27 Відповісти
А не пора ли нашему Президенту заткнуть эту гниду? Или тоже "какая разница" ?
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27.01.2023 18:27 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/vojna-do-poslednego-ukraincza/ Олег Пономарь :
"Автор не указывает (забывает, пропускает, упускает), что НЕ Украина выбрала эту войну. Украину НИКТО не спрашивал. На Украину напали вероломно и подло всей силой дьявольского оружия. Это факт. И это важно. Ибо это лошадь, за которой пойдут все ответы.
Исходя из этого, только Россия может прекратить войну добровольно. Украина НЕ может прекратить войну. Украина может только сдаться, капитулировать. И тогда погибнет в сто раз больше украинцев в лагерях и тюрьмах.
Либо - Украина может сражаться, оказывать сопротивление. До полной победы либо до политического урегулирования.
Война до последнего украинца - штамп пропаганды врага. Ибо враг также умалчивает, что он напал, он начал, он инициатор. И у Украины НЕТ выбора и выхода, кроме как защищаться. Либо сдаться. Таким штампом враг хочет спровоцировать украинцев на то, чтобы они повернули штыки против своего правительства. И тогда война Украиной будет проиграна и далее читай второй абзац с начала.
Западная помощь и западное оружие помогают Украине сражаться и приближают победу. Закономерность прямо пропорциональная - чем больше оружия от Запада - тем быстрее победа Украины. Закономерность обратно пропорциональная - чем больше оружия с Запада - тем меньше украинцев (лучших ее детей) погибнет либо будет замучено в будущем.
Вроде просто?" - запитує Олег Пономарь таких, як Орбан...
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27.01.2023 18:29 Відповісти
Могучий СССР не справился с маленьким Афганистаном и вынужден был с позором бежать оттуда. Что этот 3.14дор имеет ввиду, сравнивая Афганистан с Украиной? Что Рашка тоже уsрётся, и также побежит как в 1989году?
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27.01.2023 18:30 Відповісти
Терміново внести це питання в раду безпеки ООН!
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27.01.2023 18:43 Відповісти
Там, що цьому дурку нема кому надавать по лисині. Воно воду варе а штати дивьяться.
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27.01.2023 18:51 Відповісти
престарелое чепушило хочет напялить руский кокошник вместо европейских дотаций. твоя венгрия - временное недоразумение на карте Европы.
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27.01.2023 19:00 Відповісти
ДЕБИЛ УЖЕ НАГАВКАЛ СЕБЕ ГААГУ. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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27.01.2023 19:02 Відповісти
Господи, яке ж воно недоумкувате!
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27.01.2023 19:06 Відповісти
А ваші історичні землі за Уралом ,робіть зворотній похід
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27.01.2023 19:07 Відповісти
заламуе рученята, горює, бо не зміг **** пробити спільний кордон і залишив один на один комсомольского сутенера та ще й угро фінна з Європою.
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27.01.2023 19:13 Відповісти
Це монголоїдне створіння взагалі розуміє про що говорить????? Приперлися з уралу ця якби то нація і підспівує своїм братам з мокшанських болот!!!! ********......сь!!!!!!!!
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27.01.2023 19:36 Відповісти
Відкрийте вже компромат на Орбана, що він там у бані кацапів обслуговував?, що так за них надривається
Як що так, то може бути жорстке гей порно
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27.01.2023 19:42 Відповісти
Усьо окі, нехай Вітік набалакує собі на тісну квартирку, захищену гратами. ***** доволі талановито поманив його цукеркою Закарпаття.(досвід не проп'єш) І дорослий дядько повів себе як дошкільнятко, застрибнувши в габаритний джип з затонованими склом. Чомусь the end не викликає сумніву.
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27.01.2023 19:55 Відповісти
То шо Угорщина країна довбайобів то не новина
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27.01.2023 20:12 Відповісти
Орбана потрібно терміново лікувати від словесної діареі , бо газпромівське бабло затьмарило його розум і він геть не розуміє ,
що верзе 😠
Краіна з таким поводирем , як Орбан, немає морального права
бути в ЄС і НАТО- бо це вуха і очі кремлівського рашиста і вбивці !!
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27.01.2023 20:17 Відповісти
Ну й маячню видав . !! Казковий - ......... фантазер .
Давно підмічено - чим більше гавкає цей підєр , тим більші проблеми у кацапні . Це вже як закономірність .
Не звертайте уваги на шизіка .
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27.01.2023 20:25 Відповісти
ОРБАН БАНДИТСКИЙ ПРИХВОСТЕНЬ !!! ЕМУ ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ 5-10 ЛЕТ !) УКРАИНСКИЕ ВОЙНЫ НАВЕДУТ ПОРЯДОК НА ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ !!!
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27.01.2023 20:50 Відповісти
Этот негодяй отрабатывает деньги *****- посеять неверие в нашу победу
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27.01.2023 20:52 Відповісти
********** ****** изо всех сил старается понравится своему нацистскому хозяину!
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27.01.2023 20:54 Відповісти
Этого ******** пора повесить.
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27.01.2023 21:14 Відповісти
орбан и пуйло-два пид@раса!!!
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27.01.2023 21:59 Відповісти
орбан кацапциновый питарас, в плохом смысле этого слова !!!
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28.01.2023 02:37 Відповісти
Ничейная земля? Это земля граждан Украины как терять у нас это не могу без мата ещё и войск не вводить,дальнобойные ракеты не давать пусть дальше дети и женщины и мужчины гибнут,не в его стране война,****
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28.01.2023 04:07 Відповісти
Как терпят его в ес
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28.01.2023 04:09 Відповісти
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