Польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину, - Дуда
Польша подготовила танки Leopard 2 к отправке в Украину, их планируют доставить в течение месяца.
Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня наши танки Leopard готовы для Украины. В нашем учебном центре на танках Leopard тренируются украинские танкисты, мы готовим их прямо сейчас, идет цикл обучения", - заявил глава польского государства в интервью CNN.
По его словам, украинские военные, которых сейчас учат в Польше, "в течение месяца будут готовы вернуться в Украину вместе с танками".
Также Дуда добавил, что у Польши есть серьезные проблемы с получением запасных частей для немецкий танков. "Это не только у нас - эти проблемы довольно распространены. У других стран тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с поставками запчастей. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть", - уточнил он.
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Мда... А ще кажуть, що у нас повний бардак...
Леопард 2 выпускается с 1979 года, то есть 43 года. За все 43 года проблем с запчастями ни у кого не было.
Сегодняшние проблемы, если таковые есть и заявление Дуды не является очередным пустым выпадом в сторону Германии, объясняется просто. Начиная с 90-х гг. европейские армии сокращались, танки ставились на долгое хранение. Сейчас их начали вытаскивать из нафталина и спрос на запчасти взлетел в стратосферу. Промышленность за ним не успевает. Пример - боеприпасы для Гепардов.