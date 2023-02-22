Польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину, - Дуда

Польша подготовила танки Leopard 2 к отправке в Украину, их планируют доставить в течение месяца.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня наши танки Leopard готовы для Украины. В нашем учебном центре на танках Leopard тренируются украинские танкисты, мы готовим их прямо сейчас, идет цикл обучения", - заявил глава польского государства в интервью CNN.

По его словам, украинские военные, которых сейчас учат в Польше, "в течение месяца будут готовы вернуться в Украину вместе с танками".

Также Дуда добавил, что у Польши есть серьезные проблемы с получением запасных частей для немецкий танков. "Это не только у нас - эти проблемы довольно распространены. У других стран тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с поставками запчастей. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть", - уточнил он.

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