Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, - Дуда
Польща підготувала танки Leopard 2 до відправки до України, їх планують доставити протягом місяця.
Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні наші танки Leopard готові для України. У нашому навчальному центрі на танках Leopard тренуються українські танкісти, ми готуємо їх прямо зараз, триває цикл навчання", - заявив глава польської держави в інтерв'ю CNN.
За його словами, українські військові, яких зараз навчають у Польщі, "протягом одного місяця будуть готові повернутися до України разом із танками".
Також Дуда додав, що Польща має серйозні проблеми з отриманням запасних частин для німецьких танків. "Це не тільки у нас - ці проблеми досить поширені. В інших країнах теж є проблеми з Leopard, тому що німці мають серйозні проблеми з поставками запчастин. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно і є", - пояснив він.
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Мда... А ще кажуть, що у нас повний бардак...
Леопард 2 выпускается с 1979 года, то есть 43 года. За все 43 года проблем с запчастями ни у кого не было.
Сегодняшние проблемы, если таковые есть и заявление Дуды не является очередным пустым выпадом в сторону Германии, объясняется просто. Начиная с 90-х гг. европейские армии сокращались, танки ставились на долгое хранение. Сейчас их начали вытаскивать из нафталина и спрос на запчасти взлетел в стратосферу. Промышленность за ним не успевает. Пример - боеприпасы для Гепардов.