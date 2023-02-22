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Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, - Дуда

танк,leopard

Польща підготувала танки Leopard 2 до відправки до України, їх планують доставити протягом місяця.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні наші танки Leopard готові для України. У нашому навчальному центрі на танках Leopard тренуються українські танкісти, ми готуємо їх прямо зараз, триває цикл навчання", - заявив глава польської держави в інтерв'ю CNN.

За його словами, українські військові, яких зараз навчають у Польщі, "протягом одного місяця будуть готові повернутися до України разом із танками".

Також Дуда додав, що Польща має серйозні проблеми з отриманням запасних частин для німецьких танків. "Це не тільки у нас - ці проблеми досить поширені. В інших країнах теж є проблеми з Leopard, тому що німці мають серйозні проблеми з поставками запчастин. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно і є", - пояснив він.

Також дивіться: Український танкіст про перші враження від Леопарда-2 на навчаннях у Польщі: "Хороша машина - якісна. Мені і хлопцям дуже подобається". ВIДЕО

Автор: 

Польща (8535) танк (2071) Дуда Анджей (777)


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Топ коментарі
+9
значит уже пересекли границу.
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22.02.2023 23:19
+9
Меня больше волнуют наши собственные "Меркель". Результат трехлетней деятельности которых мы имеем за окном.
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23.02.2023 00:35
+7
Немцы оказались бумажным тигром и абсолютно не готовы к любой войне. Надеялись на армию США?
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22.02.2023 23:30
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значит уже пересекли границу.
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22.02.2023 23:19 Відповісти
И 50 хватит чтобы "вторая армия мира" обосралась. Всего 30 Хаймерсов хватило для этого с головой.
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22.02.2023 23:32 Відповісти
Недооценка врага - последняя глупость. Еще у ***** есть резервы.
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23.02.2023 00:01 Відповісти
Я не говорю про недооценку и что все будет легко. Еще будет тяжело и будет кровь и пот. Но и сказанное про Хаймерсы - абсолютная правда.
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23.02.2023 00:33 Відповісти
Оборона и атака - несколько разное. И от 50 танков, пусть даже и стандарта НАТО, армия ***** не обосрется.
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23.02.2023 00:38 Відповісти
Так и Хаймерсы вроде как были не только для обороны. Кроме танков Леопард мы ведь уже получаем сотни "истребителей танков" и легких танков. За них почему-то все забывают.
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23.02.2023 00:46 Відповісти
легкие танки от Франции, для меня честно говоря непонятное оружие, калибр их пушек маловат и защищены они слабо. но если их дают, значит именно для них есть миссия в бою. БМП "Бредли" более понятно, но там должен быть отлично выученный экипаж, поскольку у них хоть и есть ракеты против танков, но они только на 2 км. на такой дистанции и чужой танк огонь вести может.....
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23.02.2023 00:51 Відповісти
Непонятны,потому что это БРМ, а не выдуманные политиками и журналистами "колесные танки" или "легкие танки. Такими проектировались и так использовались.
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23.02.2023 00:54 Відповісти
Вы оба слегка подзабыли о CV90
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23.02.2023 01:08 Відповісти
CV9040 отличная БМП,но ПТРК нет.
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23.02.2023 01:10 Відповісти
Но там и пушка не 25, а 40 мм. минимум. Да и потяжелее они Бредли.
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23.02.2023 01:15 Відповісти
Да, пушка Бофорс мощная ( сразу вспомнился бой в Марике, где БТР-4 30мм ОФ( Карл!) снарядом подбил в борт Т-72).
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23.02.2023 01:21 Відповісти
Поэтому и говорю - давайте подождем.
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23.02.2023 01:27 Відповісти
Много этих CV90 не будет, нет их у самой Швеции много. Хотя машина да, мощная, использует снаряды с урановым сердечником.
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23.02.2023 01:11 Відповісти
Да. И калибр не 25, а 40.
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23.02.2023 01:16 Відповісти
Я знаю это, я читал про эту машину. Но! Этот калибр в лоб, танк не возьмет. В борт - может быть, но это не гарантируется. А вот против вражеской БМП - пробивает в любой проекции.
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23.02.2023 01:18 Відповісти
Вряд-ли будут именно танковые бои. Как средство прорыва и поддержки - самое оно. Особенно где не пройдёт тяжёлый танк.
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23.02.2023 01:23 Відповісти
50 штук даёт Швеция и нет информации сколько даст Норвегия.
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23.02.2023 01:20 Відповісти
У ПТУР Тоу-2 дальность стрельбы 3,5 км,потому БМП Брэдли и прозвали "истребителем танков" после Ирака.
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23.02.2023 01:04 Відповісти
Значит я где то не то прочел, мне казалось что 2 км.
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23.02.2023 01:05 Відповісти
Бывает, у последних модов ТОУ вообще 4,7 км дальность(но эти наврядли получим).
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23.02.2023 01:08 Відповісти
Все нормально с этими амксами от франков, хоть его уже и начали называть легким засадным танком в рамках этого конфликта. Современные оперенные ломы уже на таком уровне, что любой танк включая обт нато и т72-т90 могут убить друг друга буквально одним выстрелом. Брони в старом понимании пока не существует, самое главное - увидеть противника первым.
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23.02.2023 03:29 Відповісти
иногда мне кажется, что для грядущего наступления, из США приедет что то такое, о чем мы и догадаться не можем. там ведь огромная империя по выпуску оружия. в прошлом году читал что предложения по продаже своей военной продукции подали 400!!! фирм.
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23.02.2023 00:55 Відповісти
Будем посмотреть. Дело в том, что для грунтов юга еще не время танков в 60-70 тонн. Еще есть месяца полтора как минимум.
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23.02.2023 01:10 Відповісти
да, танку нужен твердый грунт.
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23.02.2023 01:12 Відповісти
На юге и юго-востоке сейчас квашня. Все ждут когда подсохнет.
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23.02.2023 01:17 Відповісти
Зараз на Сході України йдуть люті бої, ми втрачаємо сотні життів кожного дня, ця допомога не про контрнаступ,а про хоча б утримання наявного паритету на полі бою.
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23.02.2023 09:07 Відповісти
Дело не сколько в хаймарсах, сколько в оптике военных спутниках США и их управлении огнем
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23.02.2023 03:26 Відповісти
а скажи, ссыкотно? Но постарайся на даче в Шараповой Охоте пересидеть. Недолго осталось, а потом не до мобилизации будет.
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22.02.2023 23:38 Відповісти
Стесняюсь спросить,а с какого перепугу ты,шлимазл,фамилию Залужного с маленькой буквы написал,а?Спрятался за бугром и занимаешься тут клавиатурным онанизмом,мишигинер...
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23.02.2023 00:06 Відповісти
это кацап с масквы
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23.02.2023 00:45 Відповісти
Раскрыт секрет Конашенкова, где он ежедневно уничтожает HIMARS и М270.
https://twitter.com/i/status/1628500506925563907 Чешская фирма производит до 35 надувных муляжей М270 и М142 HIMARS в месяц для ЗСУ
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22.02.2023 23:24 Відповісти
Чешская фирма пошла ещё дальше, теперь эти резиновые муляжи ещё и стреляют
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22.02.2023 23:32 Відповісти
А раскрытие кидается на нападающих и засасывают их до смерти.
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22.02.2023 23:55 Відповісти
Гыгы
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23.02.2023 00:03 Відповісти
Немцы оказались бумажным тигром и абсолютно не готовы к любой войне. Надеялись на армию США?
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22.02.2023 23:30 Відповісти
Надеялись слить Украину и мутить дальше бизнес. Но к их ужасу, украинцы оказались крепкими орешками. Ставлю 100 против 5 , Меркель была в курсе о том, что будет мутить путлер в долгосрочной перспективе, потому постоянно мы слышали о том, что Украина не готова к НАТО
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23.02.2023 00:06 Відповісти
Меня больше волнуют наши собственные "Меркель". Результат трехлетней деятельности которых мы имеем за окном.
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23.02.2023 00:35 Відповісти
Алексей, а что Украина действительно была готова к НАТО? Это не просто членство, это соответствие стандартам НАТО средств связи, вооружения, системы управления войсками и многого другого. Я за объективность. Украина к НАТО абсолютно не была готова. Про коррупцию так и быть, умолчим.
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23.02.2023 00:42 Відповісти
Речь о том, что отвергалась сама возможность. Более чем уверен если бы хотели то за 3-5 лет перевели бы все на нужные стандарты. Но взаимодействие по этому вопросу даже не начиналось.
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23.02.2023 10:22 Відповісти
Начнем с малого. НАТО использует патрон 5,56 мм. Сколько бойцов пехоты, было вооружено оружием такого калибра?
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23.02.2023 00:44 Відповісти
...старе, але все одно вірне:
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22.02.2023 23:33 Відповісти
Да-а-а, а Польша оказалась самой подготовленной и боеспособной.
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22.02.2023 23:35 Відповісти
Це не тільки у нас - ці проблеми досить поширені. В інших країнах теж є проблеми з Leopard, тому що німці мають серйозні проблеми з поставками запчастин

 Мда... А ще кажуть, що у нас повний бардак...
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23.02.2023 00:21 Відповісти
У Польши >200 танков Лео, 2А4 и 2А5. У нее нет запасных частей для 26 танков? А как же она раньше справлялась? И как собиралась поставлять Лео без согласия Германии? Видимо и без запчастей.
Леопард 2 выпускается с 1979 года, то есть 43 года. За все 43 года проблем с запчастями ни у кого не было.
Сегодняшние проблемы, если таковые есть и заявление Дуды не является очередным пустым выпадом в сторону Германии, объясняется просто. Начиная с 90-х гг. европейские армии сокращались, танки ставились на долгое хранение. Сейчас их начали вытаскивать из нафталина и спрос на запчасти взлетел в стратосферу. Промышленность за ним не успевает. Пример - боеприпасы для Гепардов.
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23.02.2023 04:53 Відповісти
Боеприпас для Гепарда не уникален,используется и в других проектах. Вся проблема в запрете Швейцарии на его реэкспорт. Завод Reinmetall не может его поставить,поставит завод Reinmetall В Испании).
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23.02.2023 08:54 Відповісти
Місяць будуть їхати? Мабуть задки.
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23.02.2023 08:21 Відповісти
це вони вже тіпа в Україні?
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23.02.2023 08:33 Відповісти
 
 