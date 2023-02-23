Минобразования планирует провести измерения образовательных разрывов в результатах школьников
Министерство образования и науки планирует провести исследования разрывов в учебных результатах школьников.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, сообщил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.
По его словам, в настоящее время педагоги рассматривают вопросы образовательных разрывов – как они определяются и измеряются. Это необходимо для того, чтобы комплексно выяснить пробелы в знаниях учащихся, чтобы компенсировать разрывы образования.
"Мы готовимся к общенациональному измерению (учебным результатам школьников). У нас есть образовательный разрыв между компетенцией, которую должен овладеть учеником, и между тем, что на самом деле знает и умеет. Это не образовательные потери, а именно образовательные разрывы", - отметил Витренко.
Он добавил, что в планах большое комплексное исследование, в ходе которого выяснят "темы, которые нужно усилить, углубить".
В Минобразования уточнили, что планируют определить образовательные разрывы за два года пандемии коронавируса, когда было дистанционное обучение, и за год полномасштабной войны.
Витренко добавил, что в Киеве уже есть опыт измерения образовательных разрывов, соответствующее исследование разработал и провел Департамент образования КГГА.
Минобразования ведет переговоры с Всемирным банком о финансировании такого исследования в масштабах страны. Его планируют провести в течение этого года.
"Это огромный проект, как методологически обширный, так и стоимостный. Мы работаем с Всемирным банком, чтобы найти финансирование на этот проект. Но мы в любом случае его реализуем", – добавил Витренко.
Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев подчеркнул, что пропущенные школьниками темы из-за пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения необходимо идентифицировать и компенсировать.
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Та лишіть тих нещасних дітей у спокої вже! Все одно в житті ця дитина майже не використовуватиме весь той шлак, який в голову вкладають в школі... але ж ну як не попиляти гранти, чи не так?)
Він відмовився виступити проти Муравйова і Тухачевського, бо то його мишебратья.
Зате, воював проти Скоропадського і сидів на підсосі і НКВД, як борець проти Пілсудського.
Чувак, видались з Цензора - раніше ти тут писав уже, що в Києві швидкісний трамвай на лівому березі Космос відкрив
А ще в країні повністю відсутня вища освіта як клас. Фактично, наразі ми маємо просто диплом про вищу освіту як купівлю в кредит пропуска на роботу, причому дуже часто це робота, яка аж ніяк не вимагає наявності диплома про вищу освіту. В університетах навчають всякого фуфла, практики на виробництві майже немає, а якщо і є, то грузять студентів всяким фуфлом, яке самостійно ліньки робить, типу папірці в бухгалтерію носити абощо. Зато ми мабуть єдина країна в світі, де вуличні баристи мають вищі освіти юристів та економістів...
Але ж таке якщо мінять - грантів не дадуть, попилять не вийде.
Зато нормального спеціаліста, який працює руками, фіг найдеш, бо в них на два роки вперед все зайнято. А з жека приходить "експерд", який пробиту трубу замотує рушником з сіллю і каже, що так "нормально буде".
Як на мене то всі ці шараги треба позакривать на фіг. І повернуть нормальні людські петеушки, де людей швидко і ефективно навчатимуть робочим спеціальностям.