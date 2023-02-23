Минобразования планирует провести измерения образовательных разрывов в результатах школьников

Министерство образования и науки планирует провести исследования разрывов в учебных результатах школьников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, сообщил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

По его словам, в настоящее время педагоги рассматривают вопросы образовательных разрывов – как они определяются и измеряются. Это необходимо для того, чтобы комплексно выяснить пробелы в знаниях учащихся, чтобы компенсировать разрывы образования.

"Мы готовимся к общенациональному измерению (учебным результатам школьников). У нас есть образовательный разрыв между компетенцией, которую должен овладеть учеником, и между тем, что на самом деле знает и умеет. Это не образовательные потери, а именно образовательные разрывы", - отметил Витренко.

Он добавил, что в планах большое комплексное исследование, в ходе которого выяснят "темы, которые нужно усилить, углубить".

В Минобразования уточнили, что планируют определить образовательные разрывы за два года пандемии коронавируса, когда было дистанционное обучение, и за год полномасштабной войны.

Витренко добавил, что в Киеве уже есть опыт измерения образовательных разрывов, соответствующее исследование разработал и провел Департамент образования КГГА.

Минобразования ведет переговоры с Всемирным банком о финансировании такого исследования в масштабах страны. Его планируют провести в течение этого года.

"Это огромный проект, как методологически обширный, так и стоимостный. Мы работаем с Всемирным банком, чтобы найти финансирование на этот проект. Но мы в любом случае его реализуем", – добавил Витренко.

Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев подчеркнул, что пропущенные школьниками темы из-за пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения необходимо идентифицировать и компенсировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основы тактической медицины и тактической подготовки могут появиться в школах, - глава комитета ВР Бабак