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Новости Война
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Минобразования планирует провести измерения образовательных разрывов в результатах школьников

школа

Министерство образования и науки планирует провести исследования разрывов в учебных результатах школьников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, сообщил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

По его словам, в настоящее время педагоги рассматривают вопросы образовательных разрывов – как они определяются и измеряются. Это необходимо для того, чтобы комплексно выяснить пробелы в знаниях учащихся, чтобы компенсировать разрывы образования.

"Мы готовимся к общенациональному измерению (учебным результатам школьников). У нас есть образовательный разрыв между компетенцией, которую должен овладеть учеником, и между тем, что на самом деле знает и умеет. Это не образовательные потери, а именно образовательные разрывы", - отметил Витренко.

Он добавил, что в планах большое комплексное исследование, в ходе которого выяснят "темы, которые нужно усилить, углубить".

В Минобразования уточнили, что планируют определить образовательные разрывы за два года пандемии коронавируса, когда было дистанционное обучение, и за год полномасштабной войны.

Витренко добавил, что в Киеве уже есть опыт измерения образовательных разрывов, соответствующее исследование разработал и провел Департамент образования КГГА.

Минобразования ведет переговоры с Всемирным банком о финансировании такого исследования в масштабах страны. Его планируют провести в течение этого года.

"Это огромный проект, как методологически обширный, так и стоимостный. Мы работаем с Всемирным банком, чтобы найти финансирование на этот проект. Но мы в любом случае его реализуем", – добавил Витренко.

Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев подчеркнул, что пропущенные школьниками темы из-за пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения необходимо идентифицировать и компенсировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основы тактической медицины и тактической подготовки могут появиться в школах, - глава комитета ВР Бабак

школа (3016) Минобразования (1738) обучение (532)


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Топ комментарии
+4
Кому що, а голий про баню.
Та лишіть тих нещасних дітей у спокої вже! Все одно в житті ця дитина майже не використовуватиме весь той шлак, який в голову вкладають в школі... але ж ну як не попиляти гранти, чи не так?)
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23.02.2023 11:17
+3
провести вимірювання освітніх розривів у навчальних результатах школярів - школа Табачника
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23.02.2023 11:18
+2
таку х*йню дітям вкладають в голови що піпец !!! замість того, щоб нормально поділити дітей вже з 5-6 класу за профілями, наприклад технічний, гуманітарний, прикладний - бо нафіга математику, фізику досконало знати мову і чи десятки творів української, зарубіжної літератури ??? чи нафіга в школі двііноземних мови ??? може достатньо одної але у два рази більше уроків ??? чи викладати нормальну історію України де Герої Петлюра, Коновалець, Бандера, Шухевич, Мельник і ще сотні тисяч укрпаїнців що 70 років боролися за волю іне залежність україни проти червоножопого совково-кацапського, комуно-нацистького лайна і біонепотребу !!!!
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23.02.2023 11:30
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Кому що, а голий про баню.
Та лишіть тих нещасних дітей у спокої вже! Все одно в житті ця дитина майже не використовуватиме весь той шлак, який в голову вкладають в школі... але ж ну як не попиляти гранти, чи не так?)
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23.02.2023 11:17 Ответить
таку х*йню дітям вкладають в голови що піпец !!! замість того, щоб нормально поділити дітей вже з 5-6 класу за профілями, наприклад технічний, гуманітарний, прикладний - бо нафіга математику, фізику досконало знати мову і чи десятки творів української, зарубіжної літератури ??? чи нафіга в школі двііноземних мови ??? може достатньо одної але у два рази більше уроків ??? чи викладати нормальну історію України де Герої Петлюра, Коновалець, Бандера, Шухевич, Мельник і ще сотні тисяч укрпаїнців що 70 років боролися за волю іне залежність україни проти червоножопого совково-кацапського, комуно-нацистького лайна і біонепотребу !!!!
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23.02.2023 11:30 Ответить
Тебе вже навчили, що комінтерновиць Коновалець став героєм.
Він відмовився виступити проти Муравйова і Тухачевського, бо то його мишебратья.
Зате, воював проти Скоропадського і сидів на підсосі і НКВД, як борець проти Пілсудського.
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23.02.2023 11:35 Ответить
Геній, це де ти вчився? Коновалець один із небагатьох, хто воював проти комуняк. Спочатку повстання на Арсеналі гасив, потім якраз проти Муравйова виступив, а 1 березня 1918 зачищав від військ Муравйова Київ... Боже, оце комусь мізки промили!

Чувак, видались з Цензора - раніше ти тут писав уже, що в Києві швидкісний трамвай на лівому березі Космос відкрив
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23.02.2023 16:01 Ответить
Повністю з вами згодний.
А ще в країні повністю відсутня вища освіта як клас. Фактично, наразі ми маємо просто диплом про вищу освіту як купівлю в кредит пропуска на роботу, причому дуже часто це робота, яка аж ніяк не вимагає наявності диплома про вищу освіту. В університетах навчають всякого фуфла, практики на виробництві майже немає, а якщо і є, то грузять студентів всяким фуфлом, яке самостійно ліньки робить, типу папірці в бухгалтерію носити абощо. Зато ми мабуть єдина країна в світі, де вуличні баристи мають вищі освіти юристів та економістів...
Але ж таке якщо мінять - грантів не дадуть, попилять не вийде.
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23.02.2023 11:36 Ответить
а куди тим "юристам" та "економістам" піти якщо на ці спеціальності "навчають" по 5 "вишів" в кожному обласному центрі і десятки в столиці??? Університет Поплавського чого вартий тільки? Факультет "тік-токерів", співаки та перукарі з вищою освітою, Гарвард нервово курить в сторонці...
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23.02.2023 12:37 Ответить
А я про що?
Зато нормального спеціаліста, який працює руками, фіг найдеш, бо в них на два роки вперед все зайнято. А з жека приходить "експерд", який пробиту трубу замотує рушником з сіллю і каже, що так "нормально буде".
Як на мене то всі ці шараги треба позакривать на фіг. І повернуть нормальні людські петеушки, де людей швидко і ефективно навчатимуть робочим спеціальностям.
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23.02.2023 12:42 Ответить
Дійсно 90% того, що вкладають в голови дітям - шлак (оцінюю по онукам). От в американському коледжі на уроках тригонометрії не вирішують абстрактні задачки, а виходять на вулицю і розбивають ділянку під будівництво гаража. І це дійсно придасться в житті більшості, а не 1%.
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23.02.2023 11:32 Ответить
провести вимірювання освітніх розривів у навчальних результатах школярів - школа Табачника
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23.02.2023 11:18 Ответить
*Це не освітні втрати, а саме освітні розриви* - чудеса словоблудія ...типу *отріцательний рост*, *ми не втратили , в нас їх відібрали*...
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23.02.2023 11:37 Ответить
Так би прямо й сказав би - хочеться гроші дерибанити!
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23.02.2023 11:39 Ответить
 
 