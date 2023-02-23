Міносвіти планує провести вимірювання освітніх розривів у навчальних результатах школярів
Міністерство освіти і науки планує провести дослідження освітніх розривів у навчальних результатах школярів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.
За його словами, наразі освітяни розглядають питання освітніх розривів – як вони визначаються та вимірюються. Це необхідно для того, щоб комплексно з'ясувати прогалини у знаннях учнів, щоб компенсувати освітні розриви.
"Ми готуємося до загальнонаціонального вимірювання (навчальних результатів школярів). У нас є освітній розрив між компетенцією, яку має опанувати учень, і між тим, що насправді знає та вміє. Це не освітні втрати, а саме освітні розриви", – зауважив Вітренко.
Він додав, що, у планах велике комплексне дослідження, під час якого з’ясують "теми, які потрібно підсилити, поглибити".
У Міносвіти уточнили, що планують визначити освітні розриви за два роки пандемії коронавірусу, коли було дистанційне навчання, і за рік повномасштабної війни.
Вітренко додав, що у Києві вже є досвід вимірювання освітніх розривів, відповідне дослідження розробив та провів Департамент освіти КМДА.
Наразі Міносвіти веде перемовини зі Світовим банком щодо фінансування такого дослідження в масштабах країни. Його планують провести протягом цього року.
"Це величезний проєкт, як методологічно великий, так і вартісний. Ми працюємо зі Світовим банком, щоб знайти фінансування на цей проєкт. Але ми в будь-якому разі його реалізуємо", – додав Вітренко.
Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що пропущені школярами теми через пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення необхідно ідентифікувати й компенсувати.
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Та лишіть тих нещасних дітей у спокої вже! Все одно в житті ця дитина майже не використовуватиме весь той шлак, який в голову вкладають в школі... але ж ну як не попиляти гранти, чи не так?)
Він відмовився виступити проти Муравйова і Тухачевського, бо то його мишебратья.
Зате, воював проти Скоропадського і сидів на підсосі і НКВД, як борець проти Пілсудського.
Чувак, видались з Цензора - раніше ти тут писав уже, що в Києві швидкісний трамвай на лівому березі Космос відкрив
А ще в країні повністю відсутня вища освіта як клас. Фактично, наразі ми маємо просто диплом про вищу освіту як купівлю в кредит пропуска на роботу, причому дуже часто це робота, яка аж ніяк не вимагає наявності диплома про вищу освіту. В університетах навчають всякого фуфла, практики на виробництві майже немає, а якщо і є, то грузять студентів всяким фуфлом, яке самостійно ліньки робить, типу папірці в бухгалтерію носити абощо. Зато ми мабуть єдина країна в світі, де вуличні баристи мають вищі освіти юристів та економістів...
Але ж таке якщо мінять - грантів не дадуть, попилять не вийде.
Зато нормального спеціаліста, який працює руками, фіг найдеш, бо в них на два роки вперед все зайнято. А з жека приходить "експерд", який пробиту трубу замотує рушником з сіллю і каже, що так "нормально буде".
Як на мене то всі ці шараги треба позакривать на фіг. І повернуть нормальні людські петеушки, де людей швидко і ефективно навчатимуть робочим спеціальностям.