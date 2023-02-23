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Міносвіти планує провести вимірювання освітніх розривів у навчальних результатах школярів

школа

Міністерство освіти і науки планує провести дослідження освітніх розривів у навчальних результатах школярів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

За його словами, наразі освітяни розглядають питання освітніх розривів – як вони визначаються та вимірюються. Це необхідно для того, щоб комплексно з'ясувати прогалини у знаннях учнів, щоб компенсувати освітні розриви.

"Ми готуємося до загальнонаціонального вимірювання (навчальних результатів школярів). У нас є освітній розрив між компетенцією, яку має опанувати учень, і між тим, що насправді знає та вміє. Це не освітні втрати, а саме освітні розриви", – зауважив Вітренко.

Він додав, що, у планах велике комплексне дослідження, під час якого з’ясують "теми, які потрібно підсилити, поглибити".

У Міносвіти уточнили, що планують визначити освітні розриви за два роки пандемії коронавірусу, коли було дистанційне навчання, і за рік повномасштабної війни.

Вітренко додав, що у Києві вже є досвід вимірювання освітніх розривів, відповідне дослідження розробив та провів Департамент освіти КМДА.

Наразі Міносвіти веде перемовини зі Світовим банком щодо фінансування такого дослідження в масштабах країни. Його планують провести протягом цього року.

"Це величезний проєкт, як методологічно великий, так і вартісний. Ми працюємо зі Світовим банком, щоб знайти фінансування на цей проєкт. Але ми в будь-якому разі його реалізуємо", – додав Вітренко.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що пропущені школярами теми через пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення необхідно ідентифікувати й компенсувати.

Також читайте: Майже 4,5 тисячі українських шкіл працюють тільки в онлайн-форматі, - Шкарлет

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Топ коментарі
+4
Кому що, а голий про баню.
Та лишіть тих нещасних дітей у спокої вже! Все одно в житті ця дитина майже не використовуватиме весь той шлак, який в голову вкладають в школі... але ж ну як не попиляти гранти, чи не так?)
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23.02.2023 11:17
+3
провести вимірювання освітніх розривів у навчальних результатах школярів - школа Табачника
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23.02.2023 11:18
+2
таку х*йню дітям вкладають в голови що піпец !!! замість того, щоб нормально поділити дітей вже з 5-6 класу за профілями, наприклад технічний, гуманітарний, прикладний - бо нафіга математику, фізику досконало знати мову і чи десятки творів української, зарубіжної літератури ??? чи нафіга в школі двііноземних мови ??? може достатньо одної але у два рази більше уроків ??? чи викладати нормальну історію України де Герої Петлюра, Коновалець, Бандера, Шухевич, Мельник і ще сотні тисяч укрпаїнців що 70 років боролися за волю іне залежність україни проти червоножопого совково-кацапського, комуно-нацистького лайна і біонепотребу !!!!
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23.02.2023 11:30
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Кому що, а голий про баню.
Та лишіть тих нещасних дітей у спокої вже! Все одно в житті ця дитина майже не використовуватиме весь той шлак, який в голову вкладають в школі... але ж ну як не попиляти гранти, чи не так?)
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23.02.2023 11:17 Відповісти
таку х*йню дітям вкладають в голови що піпец !!! замість того, щоб нормально поділити дітей вже з 5-6 класу за профілями, наприклад технічний, гуманітарний, прикладний - бо нафіга математику, фізику досконало знати мову і чи десятки творів української, зарубіжної літератури ??? чи нафіга в школі двііноземних мови ??? може достатньо одної але у два рази більше уроків ??? чи викладати нормальну історію України де Герої Петлюра, Коновалець, Бандера, Шухевич, Мельник і ще сотні тисяч укрпаїнців що 70 років боролися за волю іне залежність україни проти червоножопого совково-кацапського, комуно-нацистького лайна і біонепотребу !!!!
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23.02.2023 11:30 Відповісти
Тебе вже навчили, що комінтерновиць Коновалець став героєм.
Він відмовився виступити проти Муравйова і Тухачевського, бо то його мишебратья.
Зате, воював проти Скоропадського і сидів на підсосі і НКВД, як борець проти Пілсудського.
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23.02.2023 11:35 Відповісти
Геній, це де ти вчився? Коновалець один із небагатьох, хто воював проти комуняк. Спочатку повстання на Арсеналі гасив, потім якраз проти Муравйова виступив, а 1 березня 1918 зачищав від військ Муравйова Київ... Боже, оце комусь мізки промили!

Чувак, видались з Цензора - раніше ти тут писав уже, що в Києві швидкісний трамвай на лівому березі Космос відкрив
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23.02.2023 16:01 Відповісти
Повністю з вами згодний.
А ще в країні повністю відсутня вища освіта як клас. Фактично, наразі ми маємо просто диплом про вищу освіту як купівлю в кредит пропуска на роботу, причому дуже часто це робота, яка аж ніяк не вимагає наявності диплома про вищу освіту. В університетах навчають всякого фуфла, практики на виробництві майже немає, а якщо і є, то грузять студентів всяким фуфлом, яке самостійно ліньки робить, типу папірці в бухгалтерію носити абощо. Зато ми мабуть єдина країна в світі, де вуличні баристи мають вищі освіти юристів та економістів...
Але ж таке якщо мінять - грантів не дадуть, попилять не вийде.
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23.02.2023 11:36 Відповісти
а куди тим "юристам" та "економістам" піти якщо на ці спеціальності "навчають" по 5 "вишів" в кожному обласному центрі і десятки в столиці??? Університет Поплавського чого вартий тільки? Факультет "тік-токерів", співаки та перукарі з вищою освітою, Гарвард нервово курить в сторонці...
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23.02.2023 12:37 Відповісти
А я про що?
Зато нормального спеціаліста, який працює руками, фіг найдеш, бо в них на два роки вперед все зайнято. А з жека приходить "експерд", який пробиту трубу замотує рушником з сіллю і каже, що так "нормально буде".
Як на мене то всі ці шараги треба позакривать на фіг. І повернуть нормальні людські петеушки, де людей швидко і ефективно навчатимуть робочим спеціальностям.
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23.02.2023 12:42 Відповісти
Дійсно 90% того, що вкладають в голови дітям - шлак (оцінюю по онукам). От в американському коледжі на уроках тригонометрії не вирішують абстрактні задачки, а виходять на вулицю і розбивають ділянку під будівництво гаража. І це дійсно придасться в житті більшості, а не 1%.
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23.02.2023 11:32 Відповісти
провести вимірювання освітніх розривів у навчальних результатах школярів - школа Табачника
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23.02.2023 11:18 Відповісти
*Це не освітні втрати, а саме освітні розриви* - чудеса словоблудія ...типу *отріцательний рост*, *ми не втратили , в нас їх відібрали*...
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23.02.2023 11:37 Відповісти
Так би прямо й сказав би - хочеться гроші дерибанити!
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23.02.2023 11:39 Відповісти
 
 