Силы ПВО работают в Киевской области

В Киевской области во время воздушной тревоги работают силы ПВО.

Об этом сообщили в Киевской ОВО, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Киевщины! В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях или безопасных местах до отбоя", - говорится в сообщении.

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