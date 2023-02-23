Силы ПВО работают в Киевской области
В Киевской области во время воздушной тревоги работают силы ПВО.
Об этом сообщили в Киевской ОВО, передает Цензор.НЕТ.
"Жители Киевщины! В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях или безопасных местах до отбоя", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+15 Шимус
показать весь комментарий23.02.2023 12:02
+4 Alex O #513819
показать весь комментарий23.02.2023 12:03
+4 Alex O #513819
показать весь комментарий23.02.2023 12:20
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Fedor Fedorov #480918
показать весь комментарий23.02.2023 11:54 Ответить Мне нравится 1
Шимус
показать весь комментарий23.02.2023 12:02 Ответить Мне нравится 15
Fedor Fedorov #480918
показать весь комментарий23.02.2023 12:04 Ответить Мне нравится 1
Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий23.02.2023 12:06 Ответить Мне нравится 2
✘
Alex O #513819
показать весь комментарий23.02.2023 12:03 Ответить Мне нравится 4
✘
Alex O #513819
показать весь комментарий23.02.2023 12:20 Ответить Мне нравится 4
Марина Нечаева #553345
показать весь комментарий23.02.2023 12:20 Ответить Мне нравится 1
Юрій Володимирович Пєзов
показать весь комментарий23.02.2023 12:10 Ответить Мне нравится 2
Vi Wa
показать весь комментарий23.02.2023 12:14 Ответить Мне нравится 0
Юрій Володимирович Пєзов
показать весь комментарий23.02.2023 12:17 Ответить Мне нравится 1
Валентина Саюн #551086
показать весь комментарий23.02.2023 12:48 Ответить Мне нравится 0
Юрій Володимирович Пєзов
показать весь комментарий23.02.2023 13:13 Ответить Мне нравится 0
Міра М
показать весь комментарий23.02.2023 12:31 Ответить Мне нравится 4
Vi Wa
показать весь комментарий23.02.2023 12:59 Ответить Мне нравится 0
Міра М
показать весь комментарий23.02.2023 13:02 Ответить Мне нравится 2
Vi Wa
показать весь комментарий23.02.2023 13:03 Ответить Мне нравится 0
Міра М
показать весь комментарий23.02.2023 13:18 Ответить Мне нравится 1
Vi Wa
показать весь комментарий23.02.2023 13:21 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль