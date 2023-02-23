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Новости Война
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Силы ПВО работают в Киевской области

ппо

В Киевской области во время воздушной тревоги работают силы ПВО.

Об этом сообщили в Киевской ОВО, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Киевщины! В области работает ПВО. Находитесь в укрытиях или безопасных местах до отбоя", - говорится в сообщении.

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Киевская область (4155) ПВО (2783)


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Топ комментарии
+15
В Белгородской области упал Су-25. Самолет упал на окраине села Орехово в Валуйском районе. Пилот катапультировался , но сдох в больнице не приходя в сознание . P.S подбили в небе над Украиной.
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23.02.2023 12:02
+4
Генштаб має звітувати громадянам одночасно з ураженням цілей ?
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23.02.2023 12:03
+4
Генштаб має звітувати після того, як інформацію опрацьовано, проаналізовано та зроблено висновки, а не "поперед планети усієї". Генштаб-це не геращенко з арестовичем. Повітряну тривогу було оголошено, свідомі громадяни мали подбати про власну безпеку, усе інше-справа ППО та ЗСУ. А офіційну інформацію треба дочекатися.
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23.02.2023 12:20
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А що збивають? Чи для нас це таємниця?
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23.02.2023 11:54 Ответить
В Белгородской области упал Су-25. Самолет упал на окраине села Орехово в Валуйском районе. Пилот катапультировался , но сдох в больнице не приходя в сознание . P.S подбили в небе над Украиной.
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23.02.2023 12:02 Ответить
Це було кілька годин тому. Зараз що збивають?
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23.02.2023 12:04 Ответить
Та не кіпішуй. Одна повітряна кулька залетіла...
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23.02.2023 12:06 Ответить
Генштаб має звітувати громадянам одночасно з ураженням цілей ?
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23.02.2023 12:03 Ответить
Генштаб має звітувати після того, як інформацію опрацьовано, проаналізовано та зроблено висновки, а не "поперед планети усієї". Генштаб-це не геращенко з арестовичем. Повітряну тривогу було оголошено, свідомі громадяни мали подбати про власну безпеку, усе інше-справа ППО та ЗСУ. А офіційну інформацію треба дочекатися.
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23.02.2023 12:20 Ответить
Як платники податків, маємо таке право..знати, а вони зобов'язані звітувати..хоча, напевно, це не про зелень..
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23.02.2023 12:20 Ответить
недалеко от моего дома что то сбили. след в небе чёткий.
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23.02.2023 12:10 Ответить
информативно. Киевская область не маленькая
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23.02.2023 12:14 Ответить
Борисполь,летела со стороны юг-юго-восток.
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23.02.2023 12:17 Ответить
Не потрібно Бориспіль. Не має там нічого, поля. Будь ласка без зайвої інформації.
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23.02.2023 12:48 Ответить
я ж не казав що прям у Борисполі. но рядом,на відстані 10-15 км від мене.
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23.02.2023 13:13 Ответить
А що така зацікавленість? Підкорегувати хочеш
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23.02.2023 12:31 Ответить
Ты переляк или что? Вот странно слышать такие "коригування" в районе целого города, когда по другим соцсетям несётся. А я в районе Киева слышал, и что?
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23.02.2023 12:59 Ответить
А що такі нерви
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23.02.2023 13:02 Ответить
не используй манипуляции)
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23.02.2023 13:03 Ответить
Не будь «корисною вороною» війна іде
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23.02.2023 13:18 Ответить
мда.уж. развивайся
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23.02.2023 13:21 Ответить
 
 