Сили ППО працюють на Київщині
На Київщині під час повітряної тривоги працюють сили ППО.
Про це повідомили у Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Жителі Київщини! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до відбою", - йдеться в повідомленні.
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