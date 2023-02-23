Сили ППО працюють на Київщині

На Київщині під час повітряної тривоги працюють сили ППО.

Про це повідомили у Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до відбою", - йдеться в повідомленні.

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