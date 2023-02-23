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Сили ППО працюють на Київщині

ппо

На Київщині під час повітряної тривоги працюють сили ППО.

Про це повідомили у Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до відбою", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вночі в Сумах спрацювала ППО, ціль уражено, - ОВА

Автор: 

Київська область (4047) ППО (3223)


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Топ коментарі
+15
В Белгородской области упал Су-25. Самолет упал на окраине села Орехово в Валуйском районе. Пилот катапультировался , но сдох в больнице не приходя в сознание . P.S подбили в небе над Украиной.
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23.02.2023 12:02
+4
Генштаб має звітувати громадянам одночасно з ураженням цілей ?
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23.02.2023 12:03
+4
Генштаб має звітувати після того, як інформацію опрацьовано, проаналізовано та зроблено висновки, а не "поперед планети усієї". Генштаб-це не геращенко з арестовичем. Повітряну тривогу було оголошено, свідомі громадяни мали подбати про власну безпеку, усе інше-справа ППО та ЗСУ. А офіційну інформацію треба дочекатися.
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23.02.2023 12:20
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А що збивають? Чи для нас це таємниця?
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23.02.2023 11:54 Відповісти
В Белгородской области упал Су-25. Самолет упал на окраине села Орехово в Валуйском районе. Пилот катапультировался , но сдох в больнице не приходя в сознание . P.S подбили в небе над Украиной.
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23.02.2023 12:02 Відповісти
Це було кілька годин тому. Зараз що збивають?
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23.02.2023 12:04 Відповісти
Та не кіпішуй. Одна повітряна кулька залетіла...
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23.02.2023 12:06 Відповісти
Генштаб має звітувати громадянам одночасно з ураженням цілей ?
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23.02.2023 12:03 Відповісти
Генштаб має звітувати після того, як інформацію опрацьовано, проаналізовано та зроблено висновки, а не "поперед планети усієї". Генштаб-це не геращенко з арестовичем. Повітряну тривогу було оголошено, свідомі громадяни мали подбати про власну безпеку, усе інше-справа ППО та ЗСУ. А офіційну інформацію треба дочекатися.
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23.02.2023 12:20 Відповісти
Як платники податків, маємо таке право..знати, а вони зобов'язані звітувати..хоча, напевно, це не про зелень..
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23.02.2023 12:20 Відповісти
недалеко от моего дома что то сбили. след в небе чёткий.
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23.02.2023 12:10 Відповісти
информативно. Киевская область не маленькая
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23.02.2023 12:14 Відповісти
Борисполь,летела со стороны юг-юго-восток.
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23.02.2023 12:17 Відповісти
Не потрібно Бориспіль. Не має там нічого, поля. Будь ласка без зайвої інформації.
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23.02.2023 12:48 Відповісти
я ж не казав що прям у Борисполі. но рядом,на відстані 10-15 км від мене.
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23.02.2023 13:13 Відповісти
А що така зацікавленість? Підкорегувати хочеш
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23.02.2023 12:31 Відповісти
Ты переляк или что? Вот странно слышать такие "коригування" в районе целого города, когда по другим соцсетям несётся. А я в районе Киева слышал, и что?
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23.02.2023 12:59 Відповісти
А що такі нерви
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23.02.2023 13:02 Відповісти
не используй манипуляции)
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23.02.2023 13:03 Відповісти
Не будь «корисною вороною» війна іде
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23.02.2023 13:18 Відповісти
мда.уж. развивайся
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23.02.2023 13:21 Відповісти
 
 