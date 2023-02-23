РУС
Российские захватчики проводят очередные поквартирные рейды в оккупированном Мелитополе

мелітополь

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики 22 февраля приступили к массовому обходу квартир и домов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера начался массовый обход квартир и домов. Такого массового до этого еще не было. Оккупанты окружили дома в пяти районах города и оригиналы документов на право собственности на жилье или нотариально заверенную доверенность. Копии не принимают", - сообщил городской голова.

По словам Федорова, если оригиналов нет, оккупанты угрожают выселением. Пустые квартиры, владельцы которых выехали из оккупации, метят рашистскими Z-тками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель оккупированного Мелитополя снял священника-наркомана под кайфом: "Какая на него благодать снизошла". ВИДЕО

"Это свидетельствует о том, что туда хотят заселять военных, прибывающих в оккупированный город", - отметил городской голова.

квартира (467) Мелитополь (618) недвижимость (830) оккупация (10257) Федоров Иван (470)
кацапы , не напрягайтесть , вы все здохнете в Украине .
23.02.2023 14:27 Ответить
метят квартиры для пидаров Z-етками, спасибо им скажут партизаны))
23.02.2023 14:40 Ответить
Чтоб вы сдохли, кацапские твари ! Мало вам места в кацапии.
23.02.2023 17:34 Ответить
 
 