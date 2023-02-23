Российские захватчики проводят очередные поквартирные рейды в оккупированном Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики 22 февраля приступили к массовому обходу квартир и домов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера начался массовый обход квартир и домов. Такого массового до этого еще не было. Оккупанты окружили дома в пяти районах города и оригиналы документов на право собственности на жилье или нотариально заверенную доверенность. Копии не принимают", - сообщил городской голова.

По словам Федорова, если оригиналов нет, оккупанты угрожают выселением. Пустые квартиры, владельцы которых выехали из оккупации, метят рашистскими Z-тками.

"Это свидетельствует о том, что туда хотят заселять военных, прибывающих в оккупированный город", - отметил городской голова.