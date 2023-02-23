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Новини Агресія Росії проти України
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Російські загарбники проводять чергові поквартирні рейди в окупованому Мелітополі

мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники 22 лютого розпочали масовий обхід квартир та будинків.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора розпочався масовий обхід квартир та будинків. Такого масового до цього ще не було. Окупанти оточили будинки в п'яти  районах міста та   оригінали документів на право власності на житло або нотаріально завірену довіреність. Копії не приймають", - повідомив міський голова.

За словами Федорова, якщо оригіналів немає, окупанти погрожують виселенням. Порожні квартири, власники яких виїхали з окупації, мітять рашистськими Z-тками.

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"Це свідчить про те, що туди хочуть заселяти військових, які прибувають до окупованого міста", - зазначив міський голова. 

Автор: 

квартира (297) Мелітополь (771) нерухомість (895) окупація (6719) Федоров Іван (650)


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кацапы , не напрягайтесть , вы все здохнете в Украине .
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23.02.2023 14:27 Відповісти
метят квартиры для пидаров Z-етками, спасибо им скажут партизаны))
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23.02.2023 14:40 Відповісти
Чтоб вы сдохли, кацапские твари ! Мало вам места в кацапии.
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23.02.2023 17:34 Відповісти
 
 