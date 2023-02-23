Російські загарбники проводять чергові поквартирні рейди в окупованому Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники 22 лютого розпочали масовий обхід квартир та будинків.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора розпочався масовий обхід квартир та будинків. Такого масового до цього ще не було. Окупанти оточили будинки в п'яти районах міста та оригінали документів на право власності на житло або нотаріально завірену довіреність. Копії не приймають", - повідомив міський голова.

За словами Федорова, якщо оригіналів немає, окупанти погрожують виселенням. Порожні квартири, власники яких виїхали з окупації, мітять рашистськими Z-тками.

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"Це свідчить про те, що туди хочуть заселяти військових, які прибувають до окупованого міста", - зазначив міський голова.