РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Война
4 228 17

РФ уже потратила 35% годового оборонного бюджета, - разведка

данилюк

За первые два месяца 2023 года РФ потратила почти половину годового оборонного бюджета и для дальнейшего ведения войны против Украины будет вынуждена сокращать финансирование статей социальных расходов, что является нежелательным шагом в преддверии выборов 2024 года. Москва не уверена в собственных военных перспективах и ищет возможности, по крайней мере, временно, заморозить военный конфликт с Украиной из-за нехватки финансовых ресурсов для продолжения агрессии.

Об этом со ссылкой на источник в украинском разведывательном сообществе на своей странице в Facebook заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы противодействия гибридным угрозам, осуществляющей свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Способность продолжать войну зависит от нескольких факторов – наличия личного состава, вооружения и военной техники, способности восполнять их потери путем дополнительной мобилизации и производства, наличия средств для финансирования войны, а также общественной поддержки", – говорится в сообщении.

"По информации, полученной украинской разведкой, по состоянию на середину февраля правительство РФ использовало около 35% годового бюджета сектора обороны. Это значит, что для продолжения агрессии Кремлю придется уменьшать финансирование других расходов, в основном социальных. Это неизбежно приведет к падению общественной поддержки войны с Украиной". , на которую руководство РФ обращает особое внимание в связи с выборами 2024 года.", – написал руководитель ЦОР.

"Заяви російського МЗС про готовність вирішувати "цілі СВО" політико-дипломатичним шляхом також вказують на те, що Москва не впевнена в своїх військових перспективах та шукає можливості заморозити конфлікт, принаймні тимчасово.", - підсумував Олександр Данилюк.

Напомним, ранее мы сообщали, что, несмотря на газовые деньги, бюджет закрыл 2022 г. с дефицитом 3,3 триллиона рублей, а в новом году ситуация усугубилась. По итогам января Минфин РФ отчитывался о двукратном падении нефтегазовых доходов, снижении сборов НДС на 44% и дефиците в 1,8 триллиона рублей - рекордном для первого месяца года как минимум за последние 25 лет.

Минфин России заложил в бюджет дефицит 2,9 триллиона рублей и верстал его из расчета, что "Газпром" продолжит качать газ в Европу, нефть обойдется в $70. Но по текущим ценам Urals казна недоберет как минимум 2,5 триллиона рублей, оценивает Наталья Лаврова, экономист БКС.

Также читайте: Дефицит бюджета России – рекордный за 25 лет. Причина – падение доходов от нефти и газа, - Bloomberg

бюджет (4854) оборона (5267) россия (96895)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
То что рашисты хотят заморозить конфликт это факт. Еще в феврале прошлого годе если кто помнит я говорил. За год рашисты ******* 60% военной техники. Это случилось. Планом Б на этот год будет привлечение всех своих консерв для склонения украинцев к переговорам но не для мира, а для зализывания ран, устранения ошибок, накопления новых сил.
А так же информационные диверсии, расшатывание общества через зрадофилов и диверсии внутри Украины. Все что нужно Украине, это избегать переговоров и усиливать военное давление на Рашку. Наши союзники должны видеть войну и еще больше помогать оружием. Мирные переговоры это заморозка не только войны, а и заморозка поставок оружия.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:41 Ответить
+5
А какие там еще в параше остались социальные расходы?
Там быдло начнет бузить только тогда, когда на боярышник хватать не будет, а пока есть в крови градус и телевизор со Скабеевой жизнь кацапа минимально удовлетворена
показать весь комментарий
23.02.2023 14:35 Ответить
+4
показать весь комментарий
23.02.2023 14:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А какие там еще в параше остались социальные расходы?
Там быдло начнет бузить только тогда, когда на боярышник хватать не будет, а пока есть в крови градус и телевизор со Скабеевой жизнь кацапа минимально удовлетворена
показать весь комментарий
23.02.2023 14:35 Ответить
Треба наших закуповачєй харчів до них внєдріть і їм відразу прийде капєць.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:40 Ответить
То что рашисты хотят заморозить конфликт это факт. Еще в феврале прошлого годе если кто помнит я говорил. За год рашисты ******* 60% военной техники. Это случилось. Планом Б на этот год будет привлечение всех своих консерв для склонения украинцев к переговорам но не для мира, а для зализывания ран, устранения ошибок, накопления новых сил.
А так же информационные диверсии, расшатывание общества через зрадофилов и диверсии внутри Украины. Все что нужно Украине, это избегать переговоров и усиливать военное давление на Рашку. Наши союзники должны видеть войну и еще больше помогать оружием. Мирные переговоры это заморозка не только войны, а и заморозка поставок оружия.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:41 Ответить
уяви собі,що заморозка сталася,ти вважаєшь що наш нарІд обравший гімно на трон піде на вулиці на протест?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:50 Ответить
73% точно не піде. Але ж янукОвоща хтось то скинув. І при потребі отой ''хтось'' і за зелених візьметься!
показать весь комментарий
23.02.2023 14:55 Ответить
побачим...
показать весь комментарий
23.02.2023 15:00 Ответить
Все вірно!
І в цій ситуації найбільший фактор ризику в тому, щоб під несамовитим зовнішньополітичним і агентурним тиском до капітулянських позицій не схилилися окремі діячі в українській владі. Конкретно -- в ОПі: єрмаки-арахамії-татарови.

На щастя для України, існує 2 залізних запобіжники від зливів принципових питань суверенітету і територіальної цілісності.

1. Ставку на перемогу в повному об"ємі робить 4/5 українського суспільства. "Часткової" і "відкладеної" перемоги громадяни України просто не приймуть. Занадто велику ціну вже заплатила Нація у війні.

2. Тільки в такому випадку зелена команда може мати політичну перспективу. І вона це чудово зрозуміла! В інакшому випадку, суспільство пред"явить "слугам" (що мають всю повноту влади в державі) --- по повній! Згадають і дороги, і провалену підготовку, і Південь з бакановим та наумовим, і походи в лісок, заборону опозиційних ЗМІ etc, etc, etc...

Крім того, колективний Захід вже влив в Україну таку суму коштів, що не допустить відхилень від генеральної лінії на відновлення міжнародного права.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:04 Ответить
деньги то для них копеешные, а вот соблюдать законы они любят, да и WW2, ее причины и ход никто не забыл
показать весь комментарий
23.02.2023 18:26 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 14:43 Ответить
"виборів 2024 року"
Жарт, повторений декілька разів, перестає бути смішним.
показать весь комментарий
23.02.2023 14:52 Ответить
А скільки наше МО витрачає на оборону? (Яйці по 17 окремо). І чому волонтери з ніг падають забезпечуючи ЗСУ?
показать весь комментарий
23.02.2023 14:53 Ответить
Все таки цінова стеля на нафту виявилась дієвою . Вона змушує кацапню продавати нафту , ну щоб не вгробити повністю нафтову галузь , але доходів з такої торгівлі - кіт наплакав .
То ж в підсумку - і нафта на ринку є , і ціни на неї не ростуть , всі задоволені ( особливо Індія і китай ) ,, крім кацапні , яка тепер - смокче " чупа чупс . "
показать весь комментарий
23.02.2023 14:53 Ответить
Собівартість 50 $ з транспортуванням, якщо продають дешевше а так і є то це вже собі у збиток. Але їм не звикати сидіти в холоді і голоді, на жаль для нас.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:22 Ответить
якась дурня....які вибори? )(уйло до смерті буде правити
показать весь комментарий
23.02.2023 15:03 Ответить
Пятилетка за три дня получалась у совков только в затратной части
показать весь комментарий
23.02.2023 15:25 Ответить
Стаття трохи маніпулятивна. Просто вони річні кошти витрачають зараз, на початку року, розміщуючи оборонне замовлення, а не на протязі всього року як зазвичай. Тут питання скоріш не в використанні бюджету, а в тому чи зможе їхня промисловість виконати те військове замовлення.
показать весь комментарий
23.02.2023 15:26 Ответить
Незабаром ось що буде на росії:

https://youtu.be/VHqyHwaR4G4
показать весь комментарий
23.02.2023 15:53 Ответить
 
 