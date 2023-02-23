РФ уже потратила 35% годового оборонного бюджета, - разведка

За первые два месяца 2023 года РФ потратила почти половину годового оборонного бюджета и для дальнейшего ведения войны против Украины будет вынуждена сокращать финансирование статей социальных расходов, что является нежелательным шагом в преддверии выборов 2024 года. Москва не уверена в собственных военных перспективах и ищет возможности, по крайней мере, временно, заморозить военный конфликт с Украиной из-за нехватки финансовых ресурсов для продолжения агрессии.

Об этом со ссылкой на источник в украинском разведывательном сообществе на своей странице в Facebook заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы противодействия гибридным угрозам, осуществляющей свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Способность продолжать войну зависит от нескольких факторов – наличия личного состава, вооружения и военной техники, способности восполнять их потери путем дополнительной мобилизации и производства, наличия средств для финансирования войны, а также общественной поддержки", – говорится в сообщении.

"По информации, полученной украинской разведкой, по состоянию на середину февраля правительство РФ использовало около 35% годового бюджета сектора обороны. Это значит, что для продолжения агрессии Кремлю придется уменьшать финансирование других расходов, в основном социальных. Это неизбежно приведет к падению общественной поддержки войны с Украиной". , на которую руководство РФ обращает особое внимание в связи с выборами 2024 года.", – написал руководитель ЦОР.

"Заяви російського МЗС про готовність вирішувати "цілі СВО" політико-дипломатичним шляхом також вказують на те, що Москва не впевнена в своїх військових перспективах та шукає можливості заморозити конфлікт, принаймні тимчасово.", - підсумував Олександр Данилюк.

Напомним, ранее мы сообщали, что, несмотря на газовые деньги, бюджет закрыл 2022 г. с дефицитом 3,3 триллиона рублей, а в новом году ситуация усугубилась. По итогам января Минфин РФ отчитывался о двукратном падении нефтегазовых доходов, снижении сборов НДС на 44% и дефиците в 1,8 триллиона рублей - рекордном для первого месяца года как минимум за последние 25 лет.

Минфин России заложил в бюджет дефицит 2,9 триллиона рублей и верстал его из расчета, что "Газпром" продолжит качать газ в Европу, нефть обойдется в $70. Но по текущим ценам Urals казна недоберет как минимум 2,5 триллиона рублей, оценивает Наталья Лаврова, экономист БКС.

