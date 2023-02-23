РФ уже потратила 35% годового оборонного бюджета, - разведка
За первые два месяца 2023 года РФ потратила почти половину годового оборонного бюджета и для дальнейшего ведения войны против Украины будет вынуждена сокращать финансирование статей социальных расходов, что является нежелательным шагом в преддверии выборов 2024 года. Москва не уверена в собственных военных перспективах и ищет возможности, по крайней мере, временно, заморозить военный конфликт с Украиной из-за нехватки финансовых ресурсов для продолжения агрессии.
Об этом со ссылкой на источник в украинском разведывательном сообществе на своей странице в Facebook заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы противодействия гибридным угрозам, осуществляющей свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.
"Способность продолжать войну зависит от нескольких факторов – наличия личного состава, вооружения и военной техники, способности восполнять их потери путем дополнительной мобилизации и производства, наличия средств для финансирования войны, а также общественной поддержки", – говорится в сообщении.
"По информации, полученной украинской разведкой, по состоянию на середину февраля правительство РФ использовало около 35% годового бюджета сектора обороны. Это значит, что для продолжения агрессии Кремлю придется уменьшать финансирование других расходов, в основном социальных. Это неизбежно приведет к падению общественной поддержки войны с Украиной". , на которую руководство РФ обращает особое внимание в связи с выборами 2024 года.", – написал руководитель ЦОР.
"Заяви російського МЗС про готовність вирішувати "цілі СВО" політико-дипломатичним шляхом також вказують на те, що Москва не впевнена в своїх військових перспективах та шукає можливості заморозити конфлікт, принаймні тимчасово.", - підсумував Олександр Данилюк.
Напомним, ранее мы сообщали, что, несмотря на газовые деньги, бюджет закрыл 2022 г. с дефицитом 3,3 триллиона рублей, а в новом году ситуация усугубилась. По итогам января Минфин РФ отчитывался о двукратном падении нефтегазовых доходов, снижении сборов НДС на 44% и дефиците в 1,8 триллиона рублей - рекордном для первого месяца года как минимум за последние 25 лет.
Минфин России заложил в бюджет дефицит 2,9 триллиона рублей и верстал его из расчета, что "Газпром" продолжит качать газ в Европу, нефть обойдется в $70. Но по текущим ценам Urals казна недоберет как минимум 2,5 триллиона рублей, оценивает Наталья Лаврова, экономист БКС.
Там быдло начнет бузить только тогда, когда на боярышник хватать не будет, а пока есть в крови градус и телевизор со Скабеевой жизнь кацапа минимально удовлетворена
А так же информационные диверсии, расшатывание общества через зрадофилов и диверсии внутри Украины. Все что нужно Украине, это избегать переговоров и усиливать военное давление на Рашку. Наши союзники должны видеть войну и еще больше помогать оружием. Мирные переговоры это заморозка не только войны, а и заморозка поставок оружия.
І в цій ситуації найбільший фактор ризику в тому, щоб під несамовитим зовнішньополітичним і агентурним тиском до капітулянських позицій не схилилися окремі діячі в українській владі. Конкретно -- в ОПі: єрмаки-арахамії-татарови.
На щастя для України, існує 2 залізних запобіжники від зливів принципових питань суверенітету і територіальної цілісності.
1. Ставку на перемогу в повному об"ємі робить 4/5 українського суспільства. "Часткової" і "відкладеної" перемоги громадяни України просто не приймуть. Занадто велику ціну вже заплатила Нація у війні.
2. Тільки в такому випадку зелена команда може мати політичну перспективу. І вона це чудово зрозуміла! В інакшому випадку, суспільство пред"явить "слугам" (що мають всю повноту влади в державі) --- по повній! Згадають і дороги, і провалену підготовку, і Південь з бакановим та наумовим, і походи в лісок, заборону опозиційних ЗМІ etc, etc, etc...
Крім того, колективний Захід вже влив в Україну таку суму коштів, що не допустить відхилень від генеральної лінії на відновлення міжнародного права.
Жарт, повторений декілька разів, перестає бути смішним.
То ж в підсумку - і нафта на ринку є , і ціни на неї не ростуть , всі задоволені ( особливо Індія і китай ) ,, крім кацапні , яка тепер - смокче " чупа чупс . "
