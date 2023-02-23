РФ вже витратила 35% річного оборонного бюджету, - розвідка
За перші два місяці 2023 року РФ витратила майже половину річного оборонного бюджету і для подальшого ведення війни проти України буде змушена скорочувати фінансування статей соціальних видатків, що є небажаним кроком напередодні виборів 2024 року. Москва не впевнена у власних військових перспективах і шукає можливості, принаймні тимчасово, заморозити військовий конфлікт з Україною через брак фінансових ресурсів для продовження агресії.
Про це з посиланням на джерело в українській розвідувальній спільноті на своїй сторінці у Facebook заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр Данилюк, передає Цензор.НЕТ.
"Здатність продовжувати війну залежить від кількох факторів - наявності особового складу, озброєння та військової техніки, здатності поповнювати їхні втрати шляхом додаткової мобілізації та виробництва, наявності коштів для фінансування війни, а також суспільної підтримки", - йдеться у повідомленні.
"За інформацією, здобутою українською розвідкою, станом на середину лютого уряд РФ використав близько 35% річного бюджету сектору оборони. Це означає, що для продовження агресії Кремлю доведеться зменшувати фінансування інших видатків, здебільшого соціальних. Це неминуче призведе до падіння суспільної підтримки війни з Україною, на яку керівництво РФ звертає особливу увагу у зв'язку з виборами 2024 року.", - написав керівник ЦОР.
"Заяви російського МЗС про готовність вирішувати "цілі СВО" політико-дипломатичним шляхом також вказують на те, що Москва не впевнена в своїх військових перспективах та шукає можливості заморозити конфлікт, принаймні тимчасово.", - підсумував Олександр Данилюк.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що, незважаючи на газові гроші, бюджет закрив 2022 р. з дефіцитом 3,3 трильйона рублів, а в новому році ситуація погіршилася. За підсумками січня Мінфін РФ звітував про дворазове падіння нафтогазових доходів, зниження зборів ПДВ на 44% і дефіцит в 1,8 трильйона рублів - рекордний для першого місяця року як мінімум за останні 25 років.
Мінфін Росії заклав до бюджету дефіцит 2,9 трильйона рублів і верстав його з розрахунку, що "Газпром" продовжить качати газ до Європи, нафта коштуватиме $70. Але за поточних цін Urals скарбниця недобере як мінімум 2,5 трильйона рублів, оцінює Наталія Лаврова, економіст БКС.
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Там быдло начнет бузить только тогда, когда на боярышник хватать не будет, а пока есть в крови градус и телевизор со Скабеевой жизнь кацапа минимально удовлетворена
А так же информационные диверсии, расшатывание общества через зрадофилов и диверсии внутри Украины. Все что нужно Украине, это избегать переговоров и усиливать военное давление на Рашку. Наши союзники должны видеть войну и еще больше помогать оружием. Мирные переговоры это заморозка не только войны, а и заморозка поставок оружия.
І в цій ситуації найбільший фактор ризику в тому, щоб під несамовитим зовнішньополітичним і агентурним тиском до капітулянських позицій не схилилися окремі діячі в українській владі. Конкретно -- в ОПі: єрмаки-арахамії-татарови.
На щастя для України, існує 2 залізних запобіжники від зливів принципових питань суверенітету і територіальної цілісності.
1. Ставку на перемогу в повному об"ємі робить 4/5 українського суспільства. "Часткової" і "відкладеної" перемоги громадяни України просто не приймуть. Занадто велику ціну вже заплатила Нація у війні.
2. Тільки в такому випадку зелена команда може мати політичну перспективу. І вона це чудово зрозуміла! В інакшому випадку, суспільство пред"явить "слугам" (що мають всю повноту влади в державі) --- по повній! Згадають і дороги, і провалену підготовку, і Південь з бакановим та наумовим, і походи в лісок, заборону опозиційних ЗМІ etc, etc, etc...
Крім того, колективний Захід вже влив в Україну таку суму коштів, що не допустить відхилень від генеральної лінії на відновлення міжнародного права.
Жарт, повторений декілька разів, перестає бути смішним.
То ж в підсумку - і нафта на ринку є , і ціни на неї не ростуть , всі задоволені ( особливо Індія і китай ) ,, крім кацапні , яка тепер - смокче " чупа чупс . "
https://youtu.be/VHqyHwaR4G4