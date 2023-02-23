РФ вже витратила 35% річного оборонного бюджету, - розвідка

За перші два місяці 2023 року РФ витратила майже половину річного оборонного бюджету і для подальшого ведення війни проти України буде змушена скорочувати фінансування статей соціальних видатків, що є небажаним кроком напередодні виборів 2024 року. Москва не впевнена у власних військових перспективах і шукає можливості, принаймні тимчасово, заморозити військовий конфлікт з Україною через брак фінансових ресурсів для продовження агресії.

Про це з посиланням на джерело в українській розвідувальній спільноті на своїй сторінці у Facebook заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр Данилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Здатність продовжувати війну залежить від кількох факторів - наявності особового складу, озброєння та військової техніки, здатності поповнювати їхні втрати шляхом додаткової мобілізації та виробництва, наявності коштів для фінансування війни, а також суспільної підтримки", - йдеться у повідомленні.

"За інформацією, здобутою українською розвідкою, станом на середину лютого уряд РФ використав близько 35% річного бюджету сектору оборони. Це означає, що для продовження агресії Кремлю доведеться зменшувати фінансування інших видатків, здебільшого соціальних. Це неминуче призведе до падіння суспільної підтримки війни з Україною, на яку керівництво РФ звертає особливу увагу у зв'язку з виборами 2024 року.", - написав керівник ЦОР.

"Заяви російського МЗС про готовність вирішувати "цілі СВО" політико-дипломатичним шляхом також вказують на те, що Москва не впевнена в своїх військових перспективах та шукає можливості заморозити конфлікт, принаймні тимчасово.", - підсумував Олександр Данилюк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що, незважаючи на газові гроші, бюджет закрив 2022 р. з дефіцитом 3,3 трильйона рублів, а в новому році ситуація погіршилася. За підсумками січня Мінфін РФ звітував про дворазове падіння нафтогазових доходів, зниження зборів ПДВ на 44% і дефіцит в 1,8 трильйона рублів - рекордний для першого місяця року як мінімум за останні 25 років.

Мінфін Росії заклав до бюджету дефіцит 2,9 трильйона рублів і верстав його з розрахунку, що "Газпром" продовжить качати газ до Європи, нафта коштуватиме $70. Але за поточних цін Urals скарбниця недобере як мінімум 2,5 трильйона рублів, оцінює Наталія Лаврова, економіст БКС.

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