6 239 8

В Мариуполе снова слышен взрыв, - Андрющенко

маріуполь

Во временно оккупированном Мариуполе снова сообщают о взрыве.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Взрыв. Прилет. Снова", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, после взрыва частично фиксируют исчезновение связи и интернета.

"Локализация взрыва – центр. Место уточняем", - добавил он.

Напомним, 23 февраля уже сообщалось о взрывах в оккупированном Мариуполе.

Читайте: Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко

взрыв (6875) Мариуполь (5741) Андрющенко Петр (592)
бывает. не, ну а как? игра в одни ворота когда-нибудь должна была закончиться.
23.02.2023 15:41 Ответить
Злі язики кажуть залізничний вокзал, під час розвантаження техніки
23.02.2023 15:42 Ответить
Якщо це правда, то добрі... язики 🤔🧐😁
23.02.2023 16:04 Ответить
Це на Крим летіли камінці і почали подати раніше в Маріуполі. Але це підготовка до визволення спочатку Мелітополя, потім Маріуполя і Криму. Десь через місяць заскавчать кацапські потвори і будуть призивати до "миру", правда на їх умовах, щоб залишити за ними захоплені території. Будуть про це говорити і в Китаї і в Угорщині і Турції, в ООН... Але мені чомусь здається, що їх потрібно вигнати не тільки з цих міст, а спочатку з Азовського і потім і Чорного морів.
23.02.2023 15:46 Ответить
Цікаві камінці, особливо в плані польоту на Крим з відвідуванням спочатку Маріуполя, хоча це, певне, ті самі, особливі камінці с нєпрєдсказуємой траєкторієй пальота,- а що ж ви хотіли,- камніснєба так камніснєба 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
23.02.2023 16:08 Ответить
Пуканы оккупантов рвутся.
23.02.2023 15:49 Ответить
КАЦАПЫ , а что с ****** ???
23.02.2023 15:52 Ответить
«Ех раз, єщьо раз, єщьо много, много раз…»
23.02.2023 16:01 Ответить
 
 