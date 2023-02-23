В Мариуполе снова слышен взрыв, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе снова сообщают о взрыве.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Взрыв. Прилет. Снова", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, после взрыва частично фиксируют исчезновение связи и интернета.

"Локализация взрыва – центр. Место уточняем", - добавил он.

Напомним, 23 февраля уже сообщалось о взрывах в оккупированном Мариуполе.

