В Мариуполе снова слышен взрыв, - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе снова сообщают о взрыве.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Взрыв. Прилет. Снова", - говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, после взрыва частично фиксируют исчезновение связи и интернета.
"Локализация взрыва – центр. Место уточняем", - добавил он.
Напомним, 23 февраля уже сообщалось о взрывах в оккупированном Мариуполе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
SabakaBarabaka Yo #524041
показать весь комментарий23.02.2023 15:41 Ответить Мне нравится 17 Ссылка
Mykola Trofimenko #544375
показать весь комментарий23.02.2023 15:42 Ответить Мне нравится 25 Ссылка
Pavlik Morozov #432325
показать весь комментарий23.02.2023 16:04 Ответить Мне нравится 13 Ссылка
Анатолий К #427424
показать весь комментарий23.02.2023 15:46 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Pavlik Morozov #432325
показать весь комментарий23.02.2023 16:08 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Krotow
показать весь комментарий23.02.2023 15:49 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Валерий Викторович #551514
показать весь комментарий23.02.2023 15:52 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Oleksandr Pohribnyi #550970
показать весь комментарий23.02.2023 16:01 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль