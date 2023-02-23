Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе раздаются взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. 11:02. Взрыв. Громко. Сразу оккупанты завели пластинку о ПВО, однако с места работы ПВО не подтверждают. Опять. Новая выдумка - ракетами бьют по Запорожью", - говорится в сообщении.

"Плюс два. Всего уже три. Два точно попали по закрытой территории ММК им. Ильича в районе исправительной колонии. ВСУ хирургически точно проходит по базам окупантов", - добавил Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафиксировано движение российских колонн в направлении Черниговской области, россияне готовят провокацию, - ОК "Північ"