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Новости Война
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Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко

херсон,вибух,корабель

В оккупированном Мариуполе раздаются взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. 11:02. Взрыв. Громко. Сразу оккупанты завели пластинку о ПВО, однако с места работы ПВО не подтверждают. Опять. Новая выдумка - ракетами бьют по Запорожью", - говорится в сообщении.

"Плюс два. Всего уже три. Два точно попали по закрытой территории ММК им. Ильича в районе исправительной колонии. ВСУ хирургически точно проходит по базам окупантов", - добавил Андрющенко.

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взрыв (6775) Мариуполь (5718) Андрющенко Петр (583)


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Топ комментарии
+32
Сунак таки не подвёл
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23.02.2023 11:25
+30
Може і дядя Джо в плацкарті валізу загубив, випадково
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23.02.2023 11:30
+24
давно пора!!!! і щоб в севастополь залітало!!!
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23.02.2023 11:31
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В Донецьку теж гучно і працює ППО русні
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23.02.2023 11:24 Ответить
Кацапське ППО абсолютно ні на що не здатне.
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23.02.2023 11:36 Ответить
Сунак таки не подвёл
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23.02.2023 11:25 Ответить
Може і дядя Джо в плацкарті валізу загубив, випадково
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23.02.2023 11:30 Ответить
Дідо Йосип.
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23.02.2023 14:06 Ответить
Нет, он обещает только через 9 месяцев
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23.02.2023 18:01 Ответить
давно пора!!!! і щоб в севастополь залітало!!!
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23.02.2023 11:31 Ответить
В параллельной статье залетает. так шо у кацапiв з пуканами - все чiкi-пукi. А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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23.02.2023 11:35 Ответить
Где?
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23.02.2023 11:53 Ответить
каждый час по ************ тварям..чтобы знали что такое ВСУ
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23.02.2023 11:33 Ответить
Дамбятся "вновь воссоединенные регионы" Бамбаса 😂
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23.02.2023 11:34 Ответить
Дідусь Байден привіз подарунки.
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23.02.2023 11:37 Ответить
Подарунки для **********!
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23.02.2023 12:27 Ответить
Цікаво. Це ж другий день поспіль коїться, так?
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23.02.2023 11:39 Ответить
Розумні бомби. Проти них ППО безсила. І прилітають вони з будь-яких напрямків, навіть з тилу. Свято наближається...
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23.02.2023 12:10 Ответить
Кацапы, бегите скорее - там халява! Там взрывы раздают! 🏃🏃🏃🏃🏃🏃
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23.02.2023 12:26 Ответить
Bravo. Nehai vse gorit sho kacaocke!!!
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13.03.2023 15:45 Ответить
 
 