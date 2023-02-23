Зафиксировано движение российских колонн в направлении Черниговской области, россияне готовят провокацию, - ОК "Північ"

Российские захватчики готовят провокацию к годовщине полномасштабного наступления.

Об этом сообщает командование ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похож на форму Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В оперативном командовании отметили, что Силы обороны Северщины держат ситуацию под контролем.

"В отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобного цели. Каждый воин соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага", - добавили в ОК "Північ".

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