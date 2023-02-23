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Новости Война
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Зафиксировано движение российских колонн в направлении Черниговской области, россияне готовят провокацию, - ОК "Північ"

росія,окупанти

Российские захватчики готовят провокацию к годовщине полномасштабного наступления.

Об этом сообщает командование ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похож на форму Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В оперативном командовании отметили, что Силы обороны Северщины держат ситуацию под контролем.

"В отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобного цели. Каждый воин соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага", - добавили в ОК "Північ".

Читайте: Армия РФ, вероятнее всего, готовится к новому наступлению в районе Угледара, - британская разведка

армия РФ (19400) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+24
А чого це називається провокація? Війна ж йде, провокації були можливі до 24 лютого 2022 року
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23.02.2023 10:03
+9
та ні, будуть херячить бульборусів щоб звинуватити Україну в нападі. луклохуй вже й карту підготував
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23.02.2023 10:05
+8
В яких це правилах війни забороняється вести бойові дії на території противника? Навіщо самим собі створювати перепони, московити обов'язково цим скористаються.
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23.02.2023 10:17
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Чернігів за 3 дні?
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23.02.2023 10:03 Ответить
Та ні, вони ж під ЗСУ косять. Теоретично можуть іпанути по приеордонню білокацапії (там якраз стик трьох кордонів), що тіпа "укронацисти напали на мирну білоруську наротну республіку".
Якщо б хотіли йти еа Чергінів, то нахєра в український піксель переодягатись?
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23.02.2023 11:19 Ответить
А чого це називається провокація? Війна ж йде, провокації були можливі до 24 лютого 2022 року
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23.02.2023 10:03 Ответить
І я думаю дурні розмови про првокацію є колони техніки ворога біть є загроза прориву не триндіть евакуюйте населення.
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23.02.2023 10:22 Ответить
тут мы воюем, а тут не воюем?
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23.02.2023 11:04 Ответить
та ні, будуть херячить бульборусів щоб звинуватити Україну в нападі. луклохуй вже й карту підготував
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23.02.2023 10:05 Ответить
Понравилось, хотят еще раз соснуть...
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23.02.2023 10:05 Ответить
ну так ******* поним и все. делов то
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23.02.2023 10:06 Ответить
Ну і що дадуть кацапським свиням ці перевдягання?
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23.02.2023 10:06 Ответить
замес бульбофарша и горельіе драники в полях.....?......
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23.02.2023 10:08 Ответить
Сцуки! Будут пафтарять!?
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23.02.2023 10:09 Ответить
повторялку укоротили знатно))))сейчас єто кацапье там не орда по числености а мишени в тире не более.
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23.02.2023 11:27 Ответить
ага провокації, авжеж..., нам на них не відповідати, мабуть треба, а то ще путін нападе...
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23.02.2023 10:09 Ответить
Провокации, наступательных группировок нету... А потом вдруг неожиданно окажутся где ни будь возле ЧАЭС.
P.s. Не хватает только очередных рассказов про "шашлыки"
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23.02.2023 10:13 Ответить
там реально всего 10-15 к кацапья не 120к когда они перли год назад,так что реально руппировок норм нет для насступления.
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23.02.2023 11:31 Ответить
В яких це правилах війни забороняється вести бойові дії на території противника? Навіщо самим собі створювати перепони, московити обов'язково цим скористаються.
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23.02.2023 10:17 Ответить
Это типа извенения заранее, что не будут по акупантам стрелять пока не пересекут границу?
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23.02.2023 10:21 Ответить
Похоже що знову можуть готовити здати частину Чернігівщини одна надія на ЗСУ. і народ України ми переможем.
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23.02.2023 10:31 Ответить
бугага ну ты и клоун это даже не смешно иди соплемеников на рамблере развлекай
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23.02.2023 11:29 Ответить
Надо им помочь и разбомбить под ноль оборотней, пускай ****** потом, что это они накрыли.
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23.02.2023 10:31 Ответить
Северному фортпосту Украины--дважды городу-герою Чернигову приготовиться........
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23.02.2023 10:39 Ответить
Гомель напрягся
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23.02.2023 11:05 Ответить
Багатенько або своїх паникерів, або кацапських тролей в коментах...
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23.02.2023 11:21 Ответить
..интересно,колонна рюзке есть. А кто ее уничтожать будет???Я люблю фотки остатков колонны рюзке
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23.02.2023 11:25 Ответить
поверь там есть кому,но они не пойдут к сожалению а так было бы неплохо пацанам с всу и нгу сначала на мелких колонах кацапни потренироваться,у кацапья конечно инстинкт самосохранения притуплен но не до такой же степени)
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23.02.2023 11:33 Ответить
так уже можно, прям на кацапской территории лупить по колоннам
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23.02.2023 11:50 Ответить
В районі н.п. Носовичі Гомельської області (17 км до державного кордону України), близько 21:00 було зафіксовано рух великої колони військової техніки. У колоні рухалися БТР без розпізнавальних знаків, проте військовослужбовці були одягнені у форму ЗСУ. Колона рухалася у напрямку Брянської області.

Колона до 10 машин. Камуфляж техніки під ЗСУ, піксель. Як і форма.

Кажу, не очкуйте. 10 бтрів у великий наступ на Чернігів не ходять.
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23.02.2023 11:53 Ответить
 
 