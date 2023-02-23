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Новини Війна
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Зафіксовано рух російських колон у напрямку Чернігівської області, росіяни готують провокацію, - ОК "Північ"

росія,окупанти

Російські загарбники готують провокацію до річниці повномасштабного наступу.

Про це повідомляє командування ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

В оперативному командуванні зазначили, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем.

"На відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті. Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", - додали в ОК "Північ".

Читайте: За добу окупанти завдали по прикордонню Сумщини та Чернігівщини майже півсотню ударів, - Держприкордонслужба

Автор: 

армія рф (17551) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+24
А чого це називається провокація? Війна ж йде, провокації були можливі до 24 лютого 2022 року
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23.02.2023 10:03
+9
та ні, будуть херячить бульборусів щоб звинуватити Україну в нападі. луклохуй вже й карту підготував
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23.02.2023 10:05
+8
В яких це правилах війни забороняється вести бойові дії на території противника? Навіщо самим собі створювати перепони, московити обов'язково цим скористаються.
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23.02.2023 10:17
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Чернігів за 3 дні?
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23.02.2023 10:03 Відповісти
Та ні, вони ж під ЗСУ косять. Теоретично можуть іпанути по приеордонню білокацапії (там якраз стик трьох кордонів), що тіпа "укронацисти напали на мирну білоруську наротну республіку".
Якщо б хотіли йти еа Чергінів, то нахєра в український піксель переодягатись?
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23.02.2023 11:19 Відповісти
А чого це називається провокація? Війна ж йде, провокації були можливі до 24 лютого 2022 року
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23.02.2023 10:03 Відповісти
І я думаю дурні розмови про првокацію є колони техніки ворога біть є загроза прориву не триндіть евакуюйте населення.
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23.02.2023 10:22 Відповісти
тут мы воюем, а тут не воюем?
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23.02.2023 11:04 Відповісти
та ні, будуть херячить бульборусів щоб звинуватити Україну в нападі. луклохуй вже й карту підготував
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23.02.2023 10:05 Відповісти
Понравилось, хотят еще раз соснуть...
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23.02.2023 10:05 Відповісти
ну так ******* поним и все. делов то
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23.02.2023 10:06 Відповісти
Ну і що дадуть кацапським свиням ці перевдягання?
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23.02.2023 10:06 Відповісти
замес бульбофарша и горельіе драники в полях.....?......
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23.02.2023 10:08 Відповісти
Сцуки! Будут пафтарять!?
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23.02.2023 10:09 Відповісти
повторялку укоротили знатно))))сейчас єто кацапье там не орда по числености а мишени в тире не более.
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23.02.2023 11:27 Відповісти
ага провокації, авжеж..., нам на них не відповідати, мабуть треба, а то ще путін нападе...
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23.02.2023 10:09 Відповісти
Провокации, наступательных группировок нету... А потом вдруг неожиданно окажутся где ни будь возле ЧАЭС.
P.s. Не хватает только очередных рассказов про "шашлыки"
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23.02.2023 10:13 Відповісти
там реально всего 10-15 к кацапья не 120к когда они перли год назад,так что реально руппировок норм нет для насступления.
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23.02.2023 11:31 Відповісти
В яких це правилах війни забороняється вести бойові дії на території противника? Навіщо самим собі створювати перепони, московити обов'язково цим скористаються.
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23.02.2023 10:17 Відповісти
Это типа извенения заранее, что не будут по акупантам стрелять пока не пересекут границу?
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23.02.2023 10:21 Відповісти
Похоже що знову можуть готовити здати частину Чернігівщини одна надія на ЗСУ. і народ України ми переможем.
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23.02.2023 10:31 Відповісти
бугага ну ты и клоун это даже не смешно иди соплемеников на рамблере развлекай
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23.02.2023 11:29 Відповісти
Надо им помочь и разбомбить под ноль оборотней, пускай ****** потом, что это они накрыли.
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23.02.2023 10:31 Відповісти
Северному фортпосту Украины--дважды городу-герою Чернигову приготовиться........
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23.02.2023 10:39 Відповісти
Гомель напрягся
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23.02.2023 11:05 Відповісти
Багатенько або своїх паникерів, або кацапських тролей в коментах...
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23.02.2023 11:21 Відповісти
..интересно,колонна рюзке есть. А кто ее уничтожать будет???Я люблю фотки остатков колонны рюзке
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23.02.2023 11:25 Відповісти
поверь там есть кому,но они не пойдут к сожалению а так было бы неплохо пацанам с всу и нгу сначала на мелких колонах кацапни потренироваться,у кацапья конечно инстинкт самосохранения притуплен но не до такой же степени)
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23.02.2023 11:33 Відповісти
так уже можно, прям на кацапской территории лупить по колоннам
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23.02.2023 11:50 Відповісти
В районі н.п. Носовичі Гомельської області (17 км до державного кордону України), близько 21:00 було зафіксовано рух великої колони військової техніки. У колоні рухалися БТР без розпізнавальних знаків, проте військовослужбовці були одягнені у форму ЗСУ. Колона рухалася у напрямку Брянської області.

Колона до 10 машин. Камуфляж техніки під ЗСУ, піксель. Як і форма.

Кажу, не очкуйте. 10 бтрів у великий наступ на Чернігів не ходять.
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23.02.2023 11:53 Відповісти
 
 