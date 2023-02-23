Зафіксовано рух російських колон у напрямку Чернігівської області, росіяни готують провокацію, - ОК "Північ"
Російські загарбники готують провокацію до річниці повномасштабного наступу.
Про це повідомляє командування ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
В оперативному командуванні зазначили, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем.
"На відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті. Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", - додали в ОК "Північ".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо б хотіли йти еа Чергінів, то нахєра в український піксель переодягатись?
P.s. Не хватает только очередных рассказов про "шашлыки"
Колона до 10 машин. Камуфляж техніки під ЗСУ, піксель. Як і форма.
Кажу, не очкуйте. 10 бтрів у великий наступ на Чернігів не ходять.