Зафіксовано рух російських колон у напрямку Чернігівської області, росіяни готують провокацію, - ОК "Північ"

Російські загарбники готують провокацію до річниці повномасштабного наступу.

Про це повідомляє командування ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

В оперативному командуванні зазначили, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем.

"На відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті. Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", - додали в ОК "Північ".

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