Вибухи лунають в окупованому Маріуполі, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі лунають вибухи.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. 11:02. Вибух. Гучно. Одразу окупанти завели платівку про ППО, однак з місця роботу ППО не підтверджують. Знов. Нова вигадка - ракетами б’ють по Запоріжжю", - йдеться в повідомленні.

"Плюс два. Всього вже три. Два точно влучили по закритій території ММК ім. Ілліча в районі виправної колонії. ЗСУ хірургічно точно проходиться по базах окупантів", - додав Андрющенко.

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