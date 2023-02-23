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Вибухи лунають в окупованому Маріуполі, - Андрющенко

херсон,вибух,корабель

В окупованому Маріуполі лунають вибухи.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. 11:02. Вибух. Гучно. Одразу окупанти завели платівку про ППО, однак з місця роботу ППО не підтверджують. Знов. Нова вигадка - ракетами б’ють по Запоріжжю", - йдеться в повідомленні.

"Плюс два. Всього вже три. Два точно влучили по закритій території ММК ім. Ілліча в районі виправної колонії. ЗСУ хірургічно точно проходиться по базах окупантів", - додав Андрющенко.

Читайте: Зафіксовано рух російських колон у напрямку Чернігівської області, росіяни готують провокацію, - ОК "Північ"

Автор: 

вибух (4487) Маріуполь (3236) Андрющенко Петро (696)


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Топ коментарі
+32
Сунак таки не подвёл
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23.02.2023 11:25
+30
Може і дядя Джо в плацкарті валізу загубив, випадково
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23.02.2023 11:30
+24
давно пора!!!! і щоб в севастополь залітало!!!
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23.02.2023 11:31
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В Донецьку теж гучно і працює ППО русні
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23.02.2023 11:24 Відповісти
Кацапське ППО абсолютно ні на що не здатне.
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23.02.2023 11:36 Відповісти
Сунак таки не подвёл
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23.02.2023 11:25 Відповісти
Може і дядя Джо в плацкарті валізу загубив, випадково
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23.02.2023 11:30 Відповісти
Дідо Йосип.
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23.02.2023 14:06 Відповісти
Нет, он обещает только через 9 месяцев
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23.02.2023 18:01 Відповісти
давно пора!!!! і щоб в севастополь залітало!!!
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23.02.2023 11:31 Відповісти
В параллельной статье залетает. так шо у кацапiв з пуканами - все чiкi-пукi. А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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23.02.2023 11:35 Відповісти
Где?
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23.02.2023 11:53 Відповісти
каждый час по ************ тварям..чтобы знали что такое ВСУ
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23.02.2023 11:33 Відповісти
Дамбятся "вновь воссоединенные регионы" Бамбаса 😂
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23.02.2023 11:34 Відповісти
Дідусь Байден привіз подарунки.
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23.02.2023 11:37 Відповісти
Подарунки для **********!
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23.02.2023 12:27 Відповісти
Цікаво. Це ж другий день поспіль коїться, так?
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23.02.2023 11:39 Відповісти
Розумні бомби. Проти них ППО безсила. І прилітають вони з будь-яких напрямків, навіть з тилу. Свято наближається...
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23.02.2023 12:10 Відповісти
Кацапы, бегите скорее - там халява! Там взрывы раздают! 🏃🏃🏃🏃🏃🏃
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23.02.2023 12:26 Відповісти
Bravo. Nehai vse gorit sho kacaocke!!!
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13.03.2023 15:45 Відповісти
 
 