Вибухи лунають в окупованому Маріуполі, - Андрющенко
В окупованому Маріуполі лунають вибухи.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. 11:02. Вибух. Гучно. Одразу окупанти завели платівку про ППО, однак з місця роботу ППО не підтверджують. Знов. Нова вигадка - ракетами б’ють по Запоріжжю", - йдеться в повідомленні.
"Плюс два. Всього вже три. Два точно влучили по закритій території ММК ім. Ілліча в районі виправної колонії. ЗСУ хірургічно точно проходиться по базах окупантів", - додав Андрющенко.
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